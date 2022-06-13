美齡樓收歸國有，婦聯會不願搬遷且積欠使用補償金，國產署請求返還不當得利1.29億元
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2021年配合黨產會決議，美齡樓收歸國有，但是使用者不肯搬遷，因此告知追收使用補償金；婦聯會、婦聯社福基金會對於哪一方應繳交，在認定上有分歧。
（中央社）婦聯會美齡樓2021年收歸國有，但使用者難區分、尚未搬遷，且積欠使用補償金；財政部國產署表示，台北分署已向台北地方法院提起民事訴訟，請求婦聯會、婦聯社福基金會返還不當得利約新台幣1.29億元。
行政院不當黨產處理委員會2021年5月指出，婦聯會過去捐贈婦聯社福基金會10.5億元，用來向國民黨購買土地興建的美齡樓，屬不當取得財產的現存利益，婦聯社福基金會應將美齡樓房地所有權移轉國有。
事後婦聯會向法院聲請停止執行，最高行政法院同年7月撤銷停止執行裁定，裁定美齡樓歸為國有；後續傳出，財政部國有財產署發文給建物前所有權人婦聯社福基金會，告知因占用國產，將收取每月約100萬元使用補償金，但基金會認為應向婦聯會收取。
《聯合報》報導，婦聯會主委雷倩當時表示，「我們成了全國最大釘子戶」，無法接受最高行政法院的違憲違法裁定，更不會向行政濫權的黨產會低頭，婦聯會將持續求生存、求發展、爭名譽，為人民合法權利抗爭到底。
婦聯社福基金會董事長張培士說，基金會進行社福工作，表現曾獲政府評鑑優等，因業務需要才興建美齡樓，啟用時，基金會已成立九年，黨產會說法顛倒事實。
國產署：已在今年1月提出訴訟
國產署官員昨天表示，其台北分署確實已在今年1月向台北地方法院提出訴訟，請求婦聯會及婦聯社福基金會返還不當得利，法院以10年為期推定存續期間，訴訟標的價額1億2940萬3213元。
國產署官員說明，2021年配合黨產會決議，美齡樓收歸國有，但是使用者不肯搬遷，因此告知追收使用補償金；婦聯會、婦聯社福基金會對於哪一方應繳交，在認定上有分歧，追繳無效之下，只好走法律程序，是最後不得已的手段。
國產署官員表示，計算不當得利損害金，2021年8月底至10月中旬占用美齡樓房地，應支付國產署167萬9653元，往後應每月支付106萬4363元使用補償金，再以10年為期推定，共1億2940萬3213元，至於開庭時間尚待法院通知。
《自由時報》報導，婦聯會主委雷倩對此表示，目前並未接獲國產署提告的消息，若真接到通知，會再會同律師一起發布聲明回應。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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