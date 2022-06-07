索尼和本田合資打造高端電動車，預計2025年發售，可透過車內螢幕暢玩PS系列遊戲

索尼（Sony）和本田汽車（Honda Motor）合作研發電動車，預計今（2022）年將組建一家合資企業，並於2025年開始銷售。索尼執行長指出，汽車將有更多定期付費模式，例如軟體下載和娛樂服務，而外界預期未來能透過車內螢幕暢玩索尼PS系列遊戲。

本田汽車和索尼共同研發電動車

全球電動車市場正持續擴張，預計在今年後，電動車和傳統燃油汽車的消漲會更加明顯。根據研調機構IHS Markit預估，2021年電動車銷量已經占整體車市17.9%，2022年則會成長到25.2%。

目前，電動車已經成為各國產業發展的重點，積極參與的廠商包含：特斯拉（Tesla）、豐田（Toyota）、日產（Nissan）、寶馬（BMW）和比亞迪（BYD）等。

除了傳統車商外，許多科技業者也跨足電動車製造，像是不斷傳出風聲的蘋果公司。不過相較於蘋果的保密，它的競爭對手索尼的對電動車的佈局則明朗許多。

資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，目前可知本田汽車和索尼各持有該合資企業50%的股權，本來預計今年會有正式的時程表，但受到地緣政治還有通貨膨脹紛擾，能否順利開始計畫時程還必須觀察。

日前索尼集團執行長吉田憲一郎（Kenichiro Yoshida）參觀了其夥伴本田汽車時強調，索尼和本田將的合資企業，計畫在2025年開始銷售電動車。

他強調，汽車市場將轉向服務模式，客戶會為了軟體下載甚至是娛樂服務定期付費，例如特斯拉的高檔車載娛樂服務，每月收取10美元（新台幣290元左右）費用，還有所謂的「完全自動駕駛能力」（Full Self-Driving）功能每月至少收取99美元（約新台幣2900元）費用。

這意味著，傳統汽車業務正在改變，它與網路相連成為了一項科技產品。

PS遊戲可以直接在電動車上體驗

值得一提的是，吉田憲一郎將電動車業務和索尼PlayStation進行比較，除了實體機定價500美元（約新台幣1.5萬元）的PlayStation 5遊戲機外，還推出了名為PlayStation Plus（PS Plus）的訂閱產品，提供玩家更多遊戲服務。

5月23日推出PS Plus新服務一共分為基本、升級及高級會員3種等級，可以依據會員等級暢玩各代PS系列遊戲，目前已有4740萬訂戶（截至昨日統計）。

吉田憲一郎強調，PlayStation遊戲機定價高於競爭對手，鎖定的是「鐵粉」，未來打造電動車也會沿用這樣的概念。他說：「我想打造各種功能，所以這將是一款價格相對較高的汽車。」

根據索尼和本田透露的消息，本田將會負責提供車輛開發以及製造的技術，還有售後服務管理經驗；索尼則是負責其他娛樂技術、影音、通訊等等開發與應用。

另外，本田執行長三部敏宏（Toshihiro Mibe）去年曾表示，本田汽車將在2040年全面轉向電動車，並宣布未來十年內向電動車及相關軟體技術投資將會逼近5兆日圓，並且在2030年內推出至少30款新車。

根據外媒《Tech Radar》報導指出，未來由本田和索尼出產的電動車很可能在車內體驗到PS遊戲，屆時會透過5G連結家中遊戲機或透過雲端下載，因此民眾在充電或停車時，可以在中央顯示螢幕和後座的乘客顯示螢幕中一起玩遊戲。

報導稱，未來車體將搭載40項各類感測器，包括18顆CMOS影像感測器、超音波雷達，也會佈建了9個顯示器，包括：電子後視鏡、串流媒體後視鏡等，並支持觸控、手勢控制和物理旋鈕，達到更好的體驗。

黃伯堃說，目前電動車成為兵家必爭之地，如何在眾多產品中脫穎而出相當重要，除了一般的電動車自駕體驗外，做出特色化是搶到客戶的關鍵，而索尼將運用擅長的CMOS影像感測器打造不同的乘車功能預計能在特殊族群搶得商機。

至於，兩家公司的合資公司最終可能成為獨立企業，並將與汽車行業的更多業者開展合作，本田和索尼均對此不予置評。

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核稿編輯：翁世航