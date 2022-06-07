索尼和本田合資打造高端電動車，預計2025年發售，可透過車內螢幕暢玩PS系列遊戲
我們想讓你知道的是
索尼（Sony）執行長吉田憲一郎強調，PlayStation遊戲機定價高於競爭對手，鎖定的是「鐵粉」，未來打造電動車也會沿用這樣的概念。
索尼（Sony）和本田汽車（Honda Motor）合作研發電動車，預計今（2022）年將組建一家合資企業，並於2025年開始銷售。索尼執行長指出，汽車將有更多定期付費模式，例如軟體下載和娛樂服務，而外界預期未來能透過車內螢幕暢玩索尼PS系列遊戲。
本田汽車和索尼共同研發電動車
全球電動車市場正持續擴張，預計在今年後，電動車和傳統燃油汽車的消漲會更加明顯。根據研調機構IHS Markit預估，2021年電動車銷量已經占整體車市17.9%，2022年則會成長到25.2%。
目前，電動車已經成為各國產業發展的重點，積極參與的廠商包含：特斯拉（Tesla）、豐田（Toyota）、日產（Nissan）、寶馬（BMW）和比亞迪（BYD）等。
除了傳統車商外，許多科技業者也跨足電動車製造，像是不斷傳出風聲的蘋果公司。不過相較於蘋果的保密，它的競爭對手索尼的對電動車的佈局則明朗許多。
資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，目前可知本田汽車和索尼各持有該合資企業50%的股權，本來預計今年會有正式的時程表，但受到地緣政治還有通貨膨脹紛擾，能否順利開始計畫時程還必須觀察。
日前索尼集團執行長吉田憲一郎（Kenichiro Yoshida）參觀了其夥伴本田汽車時強調，索尼和本田將的合資企業，計畫在2025年開始銷售電動車。
他強調，汽車市場將轉向服務模式，客戶會為了軟體下載甚至是娛樂服務定期付費，例如特斯拉的高檔車載娛樂服務，每月收取10美元（新台幣290元左右）費用，還有所謂的「完全自動駕駛能力」（Full Self-Driving）功能每月至少收取99美元（約新台幣2900元）費用。
這意味著，傳統汽車業務正在改變，它與網路相連成為了一項科技產品。
PS遊戲可以直接在電動車上體驗
值得一提的是，吉田憲一郎將電動車業務和索尼PlayStation進行比較，除了實體機定價500美元（約新台幣1.5萬元）的PlayStation 5遊戲機外，還推出了名為PlayStation Plus（PS Plus）的訂閱產品，提供玩家更多遊戲服務。
5月23日推出PS Plus新服務一共分為基本、升級及高級會員3種等級，可以依據會員等級暢玩各代PS系列遊戲，目前已有4740萬訂戶（截至昨日統計）。
吉田憲一郎強調，PlayStation遊戲機定價高於競爭對手，鎖定的是「鐵粉」，未來打造電動車也會沿用這樣的概念。他說：「我想打造各種功能，所以這將是一款價格相對較高的汽車。」
根據索尼和本田透露的消息，本田將會負責提供車輛開發以及製造的技術，還有售後服務管理經驗；索尼則是負責其他娛樂技術、影音、通訊等等開發與應用。
另外，本田執行長三部敏宏（Toshihiro Mibe）去年曾表示，本田汽車將在2040年全面轉向電動車，並宣布未來十年內向電動車及相關軟體技術投資將會逼近5兆日圓，並且在2030年內推出至少30款新車。
根據外媒《Tech Radar》報導指出，未來由本田和索尼出產的電動車很可能在車內體驗到PS遊戲，屆時會透過5G連結家中遊戲機或透過雲端下載，因此民眾在充電或停車時，可以在中央顯示螢幕和後座的乘客顯示螢幕中一起玩遊戲。
報導稱，未來車體將搭載40項各類感測器，包括18顆CMOS影像感測器、超音波雷達，也會佈建了9個顯示器，包括：電子後視鏡、串流媒體後視鏡等，並支持觸控、手勢控制和物理旋鈕，達到更好的體驗。
黃伯堃說，目前電動車成為兵家必爭之地，如何在眾多產品中脫穎而出相當重要，除了一般的電動車自駕體驗外，做出特色化是搶到客戶的關鍵，而索尼將運用擅長的CMOS影像感測器打造不同的乘車功能預計能在特殊族群搶得商機。
至於，兩家公司的合資公司最終可能成為獨立企業，並將與汽車行業的更多業者開展合作，本田和索尼均對此不予置評。
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核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。