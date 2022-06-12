【小說】白石一文《沒有你，我無法成為小說家》選摘：想成為社長，就先協助和自己交情好的上司當上社長

文：白石一文（Shiraishi Kazufumi）

「扣分主義」雖是有礙企業成長的弊端，後來我以記者身份採訪過諸多企業，又親身體驗了公司內部的人事鬥爭後，也就漸漸理解企業面對人事時為何難免陷入「扣分主義」的窠臼。

就像我待過的那間出版社，這些只錄取高學歷員工的企業裡，整體來說每個人都很「優秀」。說來也是理所當然，以A出版社為例，男性員工（當時只錄用四年制大學畢業生）幾乎由東大、慶應、早稻田畢業生三分天下，剩下幾個則是京大、一橋或上智的畢業生。

在這種只有學霸進得了的公司裡，更別說經過一番激烈競爭（我當初進A出版社時的錄取率是四百分之一）才擠進來的人材，要在十年內分出高下，無論如何都會走上「扣分主義」這條路（一個員工能否出人頭地必須在三十五歲前決定，這是多數企業內部不成文的規定，判斷基準的細節暫且省略，只能說也算符合邏輯）。

判斷立功與否的標準往往淪為上司的自由心證。然而，改由是否搞砸上頭交辦的任務、是否只能獲得平均數字以下的收益，或是否造成公司損失等觀點來評價員工的能力時，反而確保了一定程度的公平性。 這麼一來，能生存到最後的，通常是「連一次也沒犯過錯」的人。

這種考核方式的規則，與社會上視為最公平的升學或證照考試規則十分相似。參加考試，比的是誰最接近滿分。換句話說，「如何讓自己扣最少分」就成了決定排名的關鍵。企業的「扣分主義」人事政策，和這可說如出一轍。

追根究底，從錄用新員工時「重視學歷勝過一切」的方針，就能看出日本企業有多信賴這套名為「升學考試」的能力評鑑，又是如何受到這套便宜行事的評鑑法毒害。

說得更簡單一點，在用人偏重學歷的企業，人事考核走向「扣分主義」不過是理所當然的結果。

想提高公司的創造性，撐過一般企業約莫三十年的「壽命」，實現永續繁榮的經營，首先或許必須一掃錄用人材時學歷至上的思維。日本人應該盡快拋棄「東大學生頭腦最好」的想法，別再迷信那種除了考試成績之外別無其他根據的草率偏見。真要說的話，社會上種種問題根本就不像升學考那般，存在著早已準備好的「標準答案」。

我當編輯時認識了許多東大人（主要是學者與政府官員），卻從未在他們之中發現有誰具備令人驚嘆的好腦袋。唯一的例外是某部會一位年輕官員，但他也很快辭官，幾年後主掌了一個牽引證券市場的操盤手集團。A出版社內部狀況也差不多，儘管東大人擅長分析、評論與整合，在這方面能夠發揮平均值以上的能力，當遇到需要創意、嶄新思考與冒險心時，東大人明顯比不上其他大學的畢業生。

近年，日本內閣總理大臣極少出自政府官員，正好證明由東大人佔據大半名額的中央政府人材急需汰舊換新。舉例來說，宮澤喜一（東大畢業後進入大藏省任官）推翻自民黨與社民黨長期維持的五五年體制之後，接下來的十四任總理大臣中，東大畢業者除了宮澤之外，只有一個鳩山由紀夫。鳩山成為政治家前也不是官員，他的本職是學者。戰後經濟成長路線轉彎，日本在國際社會扮演的角色開始產生大幅變化，擅長維持與管理既有體制的東大出身官員也就迅速派不上用場。

在中央政府幾乎已成東大校友會的狀態下，要是不趕緊立法將東大畢業生錄用人數限制在所有官員人數四分之一之下，今後日本政府就不可能改頭換面，也永遠無法成為具備創造力的組織。

雖然和S總編只在週刊編輯部一起工作過，後來他仍對我多所關照。

從編輯局長一路當上人事行政董事、業務董事，平步青雲一帆風順的S先生，和我一直保持隨時都能見面深談的關係。數年後S先生當上社長，之後又由他的心腹U先生（那位首席主編）接任社長職位，而我依然一有事就直接去找已當上董事長的S先生商量。

還年輕的時候，有一年正好遇上東京證券交易所上市公司經營者紛紛交棒給接班人的情況，我連續採訪了將近十位新上任的企業經營者。採訪的重點是「你如何當上社長？」坐上擁有超過萬名員工的大企業唯一一把社長交椅，訣竅是什麼？如果有這種東西的話，肯定人人都想知道。

聽了眾多經營者說的話，我有些失望，心想「什麼嘛，原來如此」。然而另一方面，又覺得很有道理。這條社長之路自然各自走得迂迴曲折，但是，幾乎所有人都有個共通點。那就是「和自己交情好的上司先當上社長」。

從這一點得出「當上社長的訣竅」結論如下：想讓自己成為社長，該做的就是先協助和自己交情好的上司當上社長。我待過的出版社大概也不例外，繼S先生之後，當上社長的正是與他交情最好的部下U先生。

還記得那年年底，最後一天上班的日子。A出版社和往年一樣，每到這天正午過後，各部門就結束工作，開始喝酒熱鬧一番。當時我因為兒子生病的關係，離開編輯部門，外調去了管理A出版社旗下各種文學獎項的財團法人。話雖如此，上班地點還是在公司裡。

沒記錯的話，時任月刊總編的S先生晃來找我時差不多快傍晚，熱鬧的酒宴也邁入尾聲，各樓層裡的同事正漸漸散去時。我那個部門也是，上司們早就跟其他部門的好麻吉一起上夜店去了。

只剩我一個人在用公司的彩色印表機列印賀年明信片，這時，提著一瓶葡萄酒的S先生來了。接下來幾個小時，S先生對我暢所欲言。或者應該說，他對我吐了好一番苦水。