英國實驗：80戶家庭連續九天不能使用任何BBC的內容，才發現對它的依賴有多深！

文：朱弘川

BBC想向那些希望取消執照費（license fee）徵收的民眾傳達了一條訊息：「如果我們離開，你會想念我們的。」

BBC委託了市調研究公司MTM進行一項實驗，讓80戶英國家庭在九天之內（橫跨兩個周末）無法獲得任何BBC內容。這意味著不僅要放棄電視和廣播中的BBC新聞內容，還得放棄BBC天氣預報、真人實境秀節目《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）、BBC的兒童頻道、長壽電視劇《反腐先鋒》（Line of Duty）、美食頻道《BBC Food》的食譜、或是Twitter及Instagram上有關BBC官方的精彩剪輯等。

在九天實驗後結束後，這些家庭都能收到按比例計算的九天執照費，大約略低於4英鎊（5美元），但這一切值得嗎？

實驗結果改變訂閱意願，英民眾低估BBC在日常的重要性

實驗開始前，這80戶家庭中，其中30戶表示他們不願意支付任何費用使用BBC的服務，另外30戶願意支付低於全部執照費的費用，僅有20戶願意支付全額執照費。所有參與者皆收到「No BBC」貼紙，可以貼在他們的電視、汽車收音機、手機和其他設備上，並自我報告他們的媒介使用情況。

實驗結束後，在最初60戶不想付費或減少付費的家庭中，有70%改變了主意，表達願意支付全部或更多的執照費。而原本願意全額付費的20戶中，仍有19戶在沒有BBC的九天後，願意支付全額的費用。

這項實驗的設計理念是，許多生活在英國的人往往認為BBC是理所當然的，但人們低估了BBC在日常生活的重要性。

在研究結束時，一位最初反對執照費的參與者說：

我最初只考慮過BBC的電視節目，但當我使用Sky News的服務後，我真的不喜歡，它跟BBC不太一樣，沒有相同的內容也沒那麼多元。

Sky News天空新聞台是一家24小時播放英國國內和國際新聞的電視頻道，同時也是歐洲第一家全天24小時播放國際新聞的電視頻道。該台的總部位於倫敦，並在英國擁有七個基地，每個基地都有自己的記者。除了播出自製新聞節目外，天空新聞台和美國NBC News和Euronews歐洲新聞台共享資源。

另一位參與者也提到：

你會發現，BBC能提供的，比你想像的要多。你往往只會想到BBC頻道和一些電台的節目，但其實還有更多。這裡有許多豐富的內容，也能找到許多為孩童準備的學習資料。而且我沒有意識到我到查看了多少天氣和新聞，但它只要花費3英鎊，就能享受這麼多服務。

許多實驗參與者發現，BBC的美食頻道《BBC FOOD》以及兒童頻道《CBeebies》，似乎是特別難以替代：

無法獲得可靠的食譜，對那些為自己或家人做飯的人會感到沮喪，其他的資訊來源有時不夠精確、或少了點英國味（Britishness）。 我對BBC上的內容感到安心，這對孩子們來說是安全的！我可能無法在YouTube、Netflix和一般網站看到這一點。

那些最初表示BBC對他們來說沒太大意義，或根本沒有價值的人，容易將執照費用與串流影音Netflix和Disney+等訂閱費用進行比較。以英國的情況來說，光是2019年，Netflix用戶數量便超過了BBC影音服務《iPlayer》用戶的數量。

一位來自「傳統蘇格蘭家庭」的參與者起初告訴研究人員：

我只是認為還有其他的選擇……，BBC真的很貴，而且我認為人們現在使用傳統電視服務的次數並不多。

但這個家庭在沒有BBC之後：

我之前認為我對廣播或新聞還好，因為其他許多地方都能得到相關資訊，頂多只是沒有那麼好而已。但是我當地的商業電台，我聽了，但它絕對是垃圾，它不夠獨立，內容也不夠豐富……我非常懷念BBC蘇格蘭廣播分台……這裡有我想要的一切。

另一個改變主意的家庭成員在最初的採訪中說：

我可能只會看少數BBC節目而已，所以我認為這絕對是一個騙局（con）。

在沒有BBC的九天後，這個家庭也改變了態度：

我使用它的次數比我想像的要多很多，我認為與Netflix和亞馬遜之類串流服務相比，我們支付BBC的費用是相當合理，所以，是的，我很樂意付錢。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

參與者還注意到其他電台和電視台的許多廣告。一位參與者表示：

我收聽的是Absolute Radio，糟糕的是廣告的數量，每三首歌就有兩首會收到一些不想要的廣告。

來自約克的一位參與者說：

我認為一個沒有廣告的平台是我所懷念的，廣告令人火大，而且重複……一個無廣告的平台實際上是非常受歡迎的。

執照費取消改付費訂閱，BBC財源岌岌可危

當然，並不是每個人都改變了主意。大約30%的參與者仍希望不支付或支付更少的執照費給BBC。一個同時使用Netflix、Disney+和亞馬遜Prime的年輕家庭解釋說：

實際上，我為了每週都能收看BBC的《EastEnders》肥皂劇，就得支付3英鎊，但其他的一切我都可以在其他資源找到替代品。

《EastEnders》，中文直譯為《東區人》，是英國長壽肥皂劇，從1985年2月19日開始在BBC 1播出，劇情圍繞一批居住於虛構的倫敦華福特（Walford）自治市阿爾伯特廣場（Albert Square） 居民，講述居民的家庭和工作生活。在過去播出的內容中，亦有涉及敏感題材，包括同性戀、種族歧視、未婚懷孕等等。

許多人也對執照費的強制性提出質疑，即便他們也確實使用了BBC的服務。住在萊斯特的一個參與者在最後的採訪中回覆：

我的觀點沒有改變，無論你是否使用BBC內容，每個人都必須支付相同且固定金額，我不喜歡這樣的規定。

研究發現，人們最初對執照費的態度，主要取決於人們對BBC電視服務的滿意程度，而對電視以外的BBC服務，包括廣播和BBC網路內容，則因為較不廣泛使用，可能是許多家庭想取消付費主因。

早在2015年時，MTM便著手為BBC進行了類似的實驗，當時也得出了類似的結果。這次的實驗，許多參與者也給出了相同的理由來改變他們對執照費的看法，這與2015年的結果如出一轍。

在失去BBC一個多星期後，許多家庭表示他們低估了他們對BBC的依賴，願意更深入去了解執照費使用，並且讚賞BBC無廣告，而且質量更高，有著無法被取代的特性，特別是對於重大新聞事件，BBC往往是他們信任的來源。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

自MTM第一項報告發布七年來，關於BBC財源的政治鬥爭也愈演愈烈。政府官員警告BBC，倘若未來執照費的制度取消，將改為人民付費訂閱制，BBC穩定且依賴的執照費已岌岌可危。

BBC現任總裁Tim Davie上台後，預計將進行更大程度瘦身，包括減少製作的節目數量，並考慮將更多的電視台和廣播電台轉變為檔案服務。BBC估計，由於政府削減其預算，目前希望降低2.85億英鎊製作成本，才能維持日常的營運。總體而言，自2010年以來，BBC 的預算已經下降了30%，而且削減還沒有結束。

參考資料

本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航