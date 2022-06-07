一切為了人民！中國鼓勵公民舉報「危害國家安全行為」，獎金最高超過44萬元

中國國家安全部週一（6日）頒布新規《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》（以下簡稱辦法），鼓勵公民舉報危害國家安全行為， 並根據舉報貢獻程度提供不同等級的獎勵， 最高可獲得超過人民幣10萬元（約新台幣44萬元）和獎勵證書，自公布之日起施行。

獎勵揭發外國間諜或其他危害國安的行為在中國已行之有年。中國國家安全部相關負責人表示，《辦法》是堅持「國家安全一切為了人民、一切依靠人民」的重要體現，當今 國家安全面臨嚴峻複雜形勢，「特別是境外間諜情報機關和各種敵對勢力對我滲透竊密活動明顯加劇」 ，手段更多樣、領域更廣，本次頒布的 新措施旨在從「更大範圍、更廣領域組織動員群眾」，以「提升全民維護國家安全的積極性、主動性、創造性」。

為便於中國公民舉報，中國國家安全機關設立了「12339」專電及舉報網站平台，民眾可透過電話、上網、 投遞信函或到親自到國家安全機關等方式舉報。《辦法》鼓勵具名舉報，但公民也可以匿名舉報。

獎勵方面，公民可以獲得證書形式的「精神獎勵」或現金「物質獎勵」，根據舉報的價值從人民幣1萬元 以下（約新台幣4.4萬元） 到 10萬元以上（約新台幣44萬元）不等：

舉報獎金劃分四個等級：對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮一定作用、作出一定貢獻的，給予人民幣1萬元以下獎勵；對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮重要作用、作出重要貢獻的，給予人民幣1萬元至3萬元獎勵；對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮重大作用、作出重大貢獻的，給予人民幣3萬元至10萬元獎勵；對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮特別重大作用、作出特別重大貢獻的，給予人民幣10萬元以上獎勵。

考量到舉報行為會危害舉報人及其親屬的安全，中國國家安全部同意給予保護，並強調將嚴格為舉報人保密，未經舉報人同意，不會以任何方式洩露舉報人身份相關資訊。

國家安全部相關負責人表示，制定《辦法》是國家安全機關貫徹習近平法治思想、總體國家安全觀，對於完善反間諜法律制度體系，落細落實專門工作與群眾路線相結合的法律原則，彙聚全社會維護國家安全的強大合力，具有重要意義。

該負責人也提到，引導和激勵廣大人民群眾舉報危害國家安全行為，共同築牢維護國家安全的堅實屏障，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

《中央社》報導，這不是中國首度針對國家安全設立舉報獎金。北京市國安局2017年實施「公民舉報間諜行為線索獎勵辦法」，舉報者最高可獲50萬元獎金。此後，網友常將言論不符中國主流意識形態的發文者，稱為「行走的50萬」，暗指對方是間諜。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元