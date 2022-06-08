成堆充電線將走入歷史！歐盟拍板充電規格統一採Type C，包括iPhone

歐盟成員國和歐洲議會週二（7日）達成協議，未來所有在歐盟銷售的智慧型手機，在2024年秋季之前必須統一採用USB Type C充電規格，該規則也將適用於包括平板電腦、數位相機、耳機、遊戲機和電子閱讀器等其他電子設備。談判代表之一、歐洲議會議員科瓦契夫（Andrey Kovatchev）表示，「是時候跟我們抽屜裡成堆的充電線說再見了」。

十多年來，歐盟一直希望能統一充電規格，因為iPhone和Android使用不同的充電規格（iPhone使用 Lightning連接線充電， Android系統則使用USB-C），用戶抱怨必須為他們的設備切換不同的充電線。

「 今天，我們讓統一充電器在歐洲成為現實！」主導推動該政策的歐洲議會議員Alex Agius Saliba振奮地表示，「 歐洲消費者長期以來受夠了聚集成堆的充電器。現在，他們將能用一個充電器給所有的電子設備充電。」

這項協議於去年公佈，週二獲得臨時批准後還需要在今年獲得歐盟議會和理事會的批准才能完成立法，但將只是程序，統一充電規格的規定已經勢在必行，在2024年秋季以前，所有在歐盟銷售的墊子設備都必須使用 USB-C充電線，而筆電的規範比較晚，在新規生效後將有40個月時間的緩衝期， 立法者表示，這是因為難以找出適用不同功率筆電的標準充電器。

歐洲議會議員科瓦契夫（Andrey Kovatchev）表示：「這項新法將使歐洲消費者的生活更輕鬆，對環境也更好。」他說：

「是時候跟我們抽屜裡成堆的充電線說再見了。」

歐盟估計，該立法每年可以為消費者節省2.5億歐元（約新台幣78億元）購賣「不必要充電器」的費用，每年約可減少1.1萬噸的電子廢棄物。

We have a deal on the common charger! 🇪🇺



This means more savings for EU consumers and less waste for the planet:



🔌 mobile phones, tablets, cameras… will all use USB type C

🔌 harmonised fast-charging technology

🔌 unbundling of sale of chargers #SingleMarket #DigitalEU pic.twitter.com/qw2cJV4RY0 — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 7, 2022

統一規格，針對蘋果開刀？

這項協議 將對蘋果（Apple）造成最大的影響。蘋果是唯一一家不是使用USB-C的手機製造商。2021年，蘋果在全球銷售了2.41億支iPhone，其中約5600萬支在歐洲。不過在2年後， 如果蘋果想在歐洲銷售手機，必須將充電線改成USB-C的規格。

自2009年以來，歐盟委員會一直試圖說服科技公司們採用統一規格的充電器，不過蘋果強烈 反對歐盟強制統一設備到USB-C，一位發言人去年告訴《路透社》說， 強制使用一種類型的充電器會 扼殺，而不是鼓勵創新，這反過來會損害歐洲和世界各地的消費者。 還有人認為，強制轉換到USB-C的規格會 造成更多的 電子廢棄物而不是減少，因為這會使現有的 Lightning 系統變得無用 。

不過，歐盟新法規適用於有線充電器，Apple或能透過生產使用無線充電器的手機來規避新規，但最近的報導指出，蘋果已經在內部測試帶有USB-C規格的iPhone，分析師則聲稱，蘋果最早可能在明年進行轉換。蘋果已經讓iPad Pro、iPad Air和iPad Mini使用USB-C規格的充電孔。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元