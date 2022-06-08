成堆充電線將走入歷史！歐盟拍板充電規格統一採Type C，包括iPhone
我們想讓你知道的是
這項協議將對蘋果（Apple）造成最大的影響。蘋果是唯一一家不是使用USB-C的手機製造商。2021年，蘋果在全球銷售了2.41億支iPhone，其中約5600萬支在歐洲。不過在2年後，如果蘋果想在歐洲銷售手機，必須將充電線改成USB-C的規格。
歐盟成員國和歐洲議會週二（7日）達成協議，未來所有在歐盟銷售的智慧型手機，在2024年秋季之前必須統一採用USB Type C充電規格，該規則也將適用於包括平板電腦、數位相機、耳機、遊戲機和電子閱讀器等其他電子設備。談判代表之一、歐洲議會議員科瓦契夫（Andrey Kovatchev）表示，「是時候跟我們抽屜裡成堆的充電線說再見了」。
十多年來，歐盟一直希望能統一充電規格，因為iPhone和Android使用不同的充電規格（iPhone使用 Lightning連接線充電， Android系統則使用USB-C），用戶抱怨必須為他們的設備切換不同的充電線。
「今天，我們讓統一充電器在歐洲成為現實！」主導推動該政策的歐洲議會議員Alex Agius Saliba振奮地表示，「歐洲消費者長期以來受夠了聚集成堆的充電器。現在，他們將能用一個充電器給所有的電子設備充電。」
這項協議於去年公佈，週二獲得臨時批准後還需要在今年獲得歐盟議會和理事會的批准才能完成立法，但將只是程序，統一充電規格的規定已經勢在必行，在2024年秋季以前，所有在歐盟銷售的墊子設備都必須使用USB-C充電線，而筆電的規範比較晚，在新規生效後將有40個月時間的緩衝期，立法者表示，這是因為難以找出適用不同功率筆電的標準充電器。
歐洲議會議員科瓦契夫（Andrey Kovatchev）表示：「這項新法將使歐洲消費者的生活更輕鬆，對環境也更好。」他說：
「是時候跟我們抽屜裡成堆的充電線說再見了。」
歐盟估計，該立法每年可以為消費者節省2.5億歐元（約新台幣78億元）購賣「不必要充電器」的費用，每年約可減少1.1萬噸的電子廢棄物。
統一規格，針對蘋果開刀？
這項協議將對蘋果（Apple）造成最大的影響。蘋果是唯一一家不是使用USB-C的手機製造商。2021年，蘋果在全球銷售了2.41億支iPhone，其中約5600萬支在歐洲。不過在2年後，如果蘋果想在歐洲銷售手機，必須將充電線改成USB-C的規格。
自2009年以來，歐盟委員會一直試圖說服科技公司們採用統一規格的充電器，不過蘋果強烈反對歐盟強制統一設備到USB-C，一位發言人去年告訴《路透社》說，強制使用一種類型的充電器會扼殺，而不是鼓勵創新，這反過來會損害歐洲和世界各地的消費者。還有人認為，強制轉換到USB-C的規格會造成更多的電子廢棄物而不是減少，因為這會使現有的Lightning系統變得無用。
不過，歐盟新法規適用於有線充電器，Apple或能透過生產使用無線充電器的手機來規避新規，但最近的報導指出，蘋果已經在內部測試帶有USB-C規格的iPhone，分析師則聲稱，蘋果最早可能在明年進行轉換。蘋果已經讓iPad Pro、iPad Air和iPad Mini使用USB-C規格的充電孔。
新聞來源
- EU to require single charger for all smartphones to combat electronic waste（AFP）
- USB-C will be mandatory for phones sold in the EU ‘by autumn 2024’（The Verge）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：