預防迷路還是污染環境？外籍山友登嘉明湖拆登山塑膠布條引論戰

一位外籍山友前往台東嘉明湖戒冒斯路線登山，下山後貼出一篇「拆登山膠條沒有公德心？」的臉書文，表示自己拆除了大量他認為「不必要」的登山塑膠布條，此文引起網路兩派不同意見山友的論戰，就連政務委員張景森也參與其中，表示登山布條是台灣的登山文化，也是山上的重要指標，不需要以環保之名拆除。

外籍山友：可以減量或用其他方式，避免布條變成垃圾

這位外籍山友Paul Jobin表示，上周從戒茂斯上嘉明湖和三叉山。登山小隊共10位，包括兩位高山嚮導和兩位幫忙背帳篷和食物的協作。令人很不舒服的是，沿路登山塑膠條非常多。他認為這條路線已經是很多人的路線，只有極少數路段需要指引，其餘路徑都很清楚，不明白那麼多登山隊都要綁膠條的目的是什麼。

他也說明，這些塑膠長條，大約在2到3年後就變塑膠垃圾，因此下山時忍不住邊走邊拆，拆下的塑膠條帶回台北做簡單的統計，從溪底營地到嘉明湖登山口路段收集的登山塑膠條分析：總計202條，接起來全長約22公尺。

山友Paul Jobin說：

相信登山隊綁登山布條曾經是台灣登山文化的一部分，幫助其他登山客不迷路，也的確是一種公德心，但是想鼓勵大家想一下，我們真的需要這麼多路標嗎？ 如果一定要的話，建議回到以前的習慣，可以用沒有毒的棉或麻類做的布條，可以堆石頭堆，上面塗上鮮豔的顏色，更可以回復原住民傳統的做法，打草結或刻樹痕。

山友Paul Jobin也表示，高山的風景很美，唯一可惜的地方是，吃飯睡覺的兩個營地留下很多垃圾，包括便便和「小白花」（指使用過的衛生紙），真心覺得台灣環境教育還需要更上一層樓。

長期在嘉明湖提供協作服務的「熊出沒企業社」也表示，根據他們的影像，這位山友Paul Jobin到達營地後，主動巡視附近垃圾並撿拾乾淨，因垃圾量多，商請他們協作幫忙揹負部份垃圾下山，表示他不是只有針對布條，而是無痕山林的概念

《熊出沒團隊》也強調，自己沒有製作任何登山布條廣告，因為他們知道那只會多製造不必要的垃圾，甚至有打廣告之嫌。建議山友學習使用離線地圖或者是聘請嚮導預防迷途，如果經濟不允許，也可以找有走過該路線的朋友幫忙，最後並強調，冷門探勘路線布條不建議拆但熱門景點路線大家就自由心證。

布條已成「登山文化」引發論戰

這個「拆掉登山布條」的動作在幾個知名的登山社團中，有不少人提出相關討論。有山友認為「登山布條是救命用的」，因為離線地圖每個人下載的版本不一定相同，而且GPS軌跡會偏移，地貌會改變，現場比對不一定有路。雖然有離線地圖是必備的，但是有布條double check是有必要的。

政委張景森也參與這場論戰，表示他認為登山布條是小型的路標，如同其它路標，對引導山友很有幫助。這是台灣登山文化的一部分，綁的人覺得它有必要，自助助人。

大部分山友也都感謝綁路標的人，這就是它會繼續存在的原因。覺得布條綁得太浮濫，影響視覺觀瞻，或者批評塑料材質不環保，應該改為更環保的材質。這些主張不無道理，可以宣揚，或去向管理機關訴求，要求訂定合理規範。

張景森認為當事人自己動手去拆除，且在臉書上炫耀拆除的戰果，這只挑釁並貶低其它山友而己。登山文化的提升需要平等對話，不需要姿態高人一等的環保控。

但是也有山友認為「拆的好」，有人認為，如果被登山布條救了命「太多次」的人，只能說這樣的人所做的準備可能不足以有資格親近山林，山林這樣的自然環境本來就不該有布條。

著有《登一座人文的山》一書的作者城市山人則曾表示，布條的爭議，並不是在於該不該綁，而是綁的地點與時機。這也和「無痕山林」的觀念相關，不是不留任何痕跡，而是根據所處的環境來最小化人為的影響。

他也在文中放出一張照片，並說明拍攝位置是北橫第一高峰巴博庫魯山（2101m）的北邊三叉路口休息處，明明一旁就有公家單位設置的路標，往山頂的路線也非常清楚，偏偏就是有登山隊不斷地在樹枝上綁塑膠布條，久而久之形成了一個隨風飄盪的布條拱門。

如果布條的目的是指路，我們只需要每隔一段適當距離有一條明顯的就夠了，這種張燈結綵的綁法只顯得多餘，而且不符無痕山林（LNT）的原則。或許是因為帶了，所以覺得不綁白不綁？或許是有宣傳的需要，所以要壯大自己的聲勢？這些是很難知道的，但相信只要往後進入山林的人們都有這層認識，我們就不會再看到這種景象。

事實上每隔一段時間就會出現登山布條的相關討論，正反兩方始終各據一詞互不相讓，很多人認為登山布條就是山上的路標，不過也有一派人認為布條污染環境，且過於氾濫已經淪為「打卡」功能。

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核稿編輯：翁世航