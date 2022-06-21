預防迷路還是污染環境？外籍山友登嘉明湖拆登山塑膠布條引論戰
我們想讓你知道的是
政委張景森也參與這場論戰，表示他認為登山布條是小型的路標，如同其它路標，對引導山友很有幫助。這是台灣登山文化的一部分，綁的人覺得它有必要，自助助人。
一位外籍山友前往台東嘉明湖戒冒斯路線登山，下山後貼出一篇「拆登山膠條沒有公德心？」的臉書文，表示自己拆除了大量他認為「不必要」的登山塑膠布條，此文引起網路兩派不同意見山友的論戰，就連政務委員張景森也參與其中，表示登山布條是台灣的登山文化，也是山上的重要指標，不需要以環保之名拆除。
外籍山友：可以減量或用其他方式，避免布條變成垃圾
這位外籍山友Paul Jobin表示，上周從戒茂斯上嘉明湖和三叉山。登山小隊共10位，包括兩位高山嚮導和兩位幫忙背帳篷和食物的協作。令人很不舒服的是，沿路登山塑膠條非常多。他認為這條路線已經是很多人的路線，只有極少數路段需要指引，其餘路徑都很清楚，不明白那麼多登山隊都要綁膠條的目的是什麼。
他也說明，這些塑膠長條，大約在2到3年後就變塑膠垃圾，因此下山時忍不住邊走邊拆，拆下的塑膠條帶回台北做簡單的統計，從溪底營地到嘉明湖登山口路段收集的登山塑膠條分析：總計202條，接起來全長約22公尺。
山友Paul Jobin說：
相信登山隊綁登山布條曾經是台灣登山文化的一部分，幫助其他登山客不迷路，也的確是一種公德心，但是想鼓勵大家想一下，我們真的需要這麼多路標嗎？
如果一定要的話，建議回到以前的習慣，可以用沒有毒的棉或麻類做的布條，可以堆石頭堆，上面塗上鮮豔的顏色，更可以回復原住民傳統的做法，打草結或刻樹痕。
山友Paul Jobin也表示，高山的風景很美，唯一可惜的地方是，吃飯睡覺的兩個營地留下很多垃圾，包括便便和「小白花」（指使用過的衛生紙），真心覺得台灣環境教育還需要更上一層樓。
長期在嘉明湖提供協作服務的「熊出沒企業社」也表示，根據他們的影像，這位山友Paul Jobin到達營地後，主動巡視附近垃圾並撿拾乾淨，因垃圾量多，商請他們協作幫忙揹負部份垃圾下山，表示他不是只有針對布條，而是無痕山林的概念
《熊出沒團隊》也強調，自己沒有製作任何登山布條廣告，因為他們知道那只會多製造不必要的垃圾，甚至有打廣告之嫌。建議山友學習使用離線地圖或者是聘請嚮導預防迷途，如果經濟不允許，也可以找有走過該路線的朋友幫忙，最後並強調，冷門探勘路線布條不建議拆但熱門景點路線大家就自由心證。
布條已成「登山文化」引發論戰
這個「拆掉登山布條」的動作在幾個知名的登山社團中，有不少人提出相關討論。有山友認為「登山布條是救命用的」，因為離線地圖每個人下載的版本不一定相同，而且GPS軌跡會偏移，地貌會改變，現場比對不一定有路。雖然有離線地圖是必備的，但是有布條double check是有必要的。
政委張景森也參與這場論戰，表示他認為登山布條是小型的路標，如同其它路標，對引導山友很有幫助。這是台灣登山文化的一部分，綁的人覺得它有必要，自助助人。
大部分山友也都感謝綁路標的人，這就是它會繼續存在的原因。覺得布條綁得太浮濫，影響視覺觀瞻，或者批評塑料材質不環保，應該改為更環保的材質。這些主張不無道理，可以宣揚，或去向管理機關訴求，要求訂定合理規範。
張景森認為當事人自己動手去拆除，且在臉書上炫耀拆除的戰果，這只挑釁並貶低其它山友而己。登山文化的提升需要平等對話，不需要姿態高人一等的環保控。
但是也有山友認為「拆的好」，有人認為，如果被登山布條救了命「太多次」的人，只能說這樣的人所做的準備可能不足以有資格親近山林，山林這樣的自然環境本來就不該有布條。
著有《登一座人文的山》一書的作者城市山人則曾表示，布條的爭議，並不是在於該不該綁，而是綁的地點與時機。這也和「無痕山林」的觀念相關，不是不留任何痕跡，而是根據所處的環境來最小化人為的影響。
他也在文中放出一張照片，並說明拍攝位置是北橫第一高峰巴博庫魯山（2101m）的北邊三叉路口休息處，明明一旁就有公家單位設置的路標，往山頂的路線也非常清楚，偏偏就是有登山隊不斷地在樹枝上綁塑膠布條，久而久之形成了一個隨風飄盪的布條拱門。
如果布條的目的是指路，我們只需要每隔一段適當距離有一條明顯的就夠了，這種張燈結綵的綁法只顯得多餘，而且不符無痕山林（LNT）的原則。或許是因為帶了，所以覺得不綁白不綁？或許是有宣傳的需要，所以要壯大自己的聲勢？這些是很難知道的，但相信只要往後進入山林的人們都有這層認識，我們就不會再看到這種景象。
事實上每隔一段時間就會出現登山布條的相關討論，正反兩方始終各據一詞互不相讓，很多人認為登山布條就是山上的路標，不過也有一派人認為布條污染環境，且過於氾濫已經淪為「打卡」功能。
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核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」