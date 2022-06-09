賀台灣「安倍晉三之友會」成立：從岸信介到安倍晉三，台日友誼要代代相傳
我們想讓你知道的是
我特別要提醒那些被中共牽著鼻子「反日」、「仇日」的無知者：你們可知道：蔣介石最信任的外國政治人物，就是首推安倍晉三的外祖父岸信介。
文：黃澎孝
一個回報日本前首相安倍晉三挺台抗中情誼的台灣「安倍晉三之友會」，在日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫幕後默默協助下成立了。
這個以感謝安倍、強化台日親善交流為宗旨的民間社團，是由前外交部長陳唐山擔任創會會長；前中研院院長李遠哲、前司法院副院長城仲模、前駐日代表羅福全、許世楷，前總統府國策顧問金美齡等等60多位知日派前政要、學者、企業家等為顧問和發起人所共同組成。
我個人也很榮幸的獲邀為「顧問」之一。但是，估計看在藍營統派人士，特別是若干軍校校友眼裡，恐怕又得要加重對我的批判，甚至還可能會給我扣上「漢奸」的罪名。為了避免訟累（就是會被我提吿索賠啦）；我特別要提醒那些被中共牽著鼻子「反日」、「仇日」的無知者：你們可知道：蔣介石最信任的外國政治人物，就是首推安倍晉三的外祖父岸信介。
安倍家族「一門三相」，是日本最著名的政治世家之一。安倍的外祖父岸信介曾因在滿洲國任要職，後來又成為東條英機的閣員，而在戰後ㄧ度被列為「甲級戰犯」起訴。無罪開釋後，迅速在政壇崛起，成為了重建日本的要角之一。
更值得一提的是，他早在1954年就和台灣秘密成立反共聯盟，公開支持蔣介石「反攻大陸」。1957年就任首相3個月後，岸信介更親訪台灣，並與蔣介石會談組織了「日華合作委員會」，從而在日本政壇上，牽起了親台的所謂「台灣幫」。
日本人夙來講究所謂的「義理人情」，什麼是「本份」？什麼是「情份」？分得清清楚楚。事實上，岸信介之所以力挺蔣介石，主要是感念蔣介石在戰後「不念舊惡，以德報怨」的特殊「情份」。
尤其，蔣介石不贊同美蘇觀點。他非常支持日本保留天皇制度，他也非常反對蘇聯佔領日本北方四島；並率先放棄派軍參與佔領日本，阻擋了蘇聯更進一步的野心，讓日本得以獲得保全。
事實上，正是基於對蔣介石的「情份」感念，在蔣介石最落魄的時候，率先挺身而出協助蔣介石的，竟是他昔日戰場上的敵人：日本皇軍岡村寧次大將、根本博中將、富田鴻亮少將等等⋯⋯。
當蔣介石面臨國軍將領眾叛親離之際，他對這批前日本皇軍的將領反而更為信任，相對的也獲得他們全心全力配合蔣介石改造國軍，增進台澎金馬防務，並重新教育國軍少將級以下將校。在現已公開的《蔣介石日記》中，曾多次記載他對這批日本軍人的肯定與信賴。更多次記載他與化名為「白團」的日本軍事顧問們聚會時的歡暢快慰。
這是蔣介石與後來的美軍顧問，從來不曾有的情感交流。蔣介石甚至還授予「白團」負責人白鴻亮（即原日軍少將富田鴻亮）中華民國上將軍銜。
事實上，在戰後的日本政壇大老，以及老一輩的日本人，對蔣介石的感念是非常普遍的。因此，當1986年9月，為紀念蔣介石百歲冥誕，在岸信介的牽頭下，日本一批政壇元老和工商巨頭，不顧中國的強烈反對，在東京發起「蔣公遺德顯彰會」時，初創成員就高達6000余人。
然而，從另一方面，我們也可以看到岸信介在「情份」之外，基於日本本國的戰略利益而挺台的首相「本份」思維。
根據最近幾年才解密的日本外交史料顯示，1959年7月時任首相的岸信介出訪英國，在與英國首相哈羅德・麥克米倫（Harold Macmillan）會談時曾表示：如果中國佔領台灣，「將成為對日本國家安全的重大威脅」。
岸信介當年的憂慮，不就是安倍近年來，一再鼓吹的「台灣有事，等同日本有事」的相同思維邏輯嗎？
岸信介逝世於1987年，次年，蔣經國逝世，李登輝繼任中華民國總統。
在台日兩國，都面臨老輩凋零，物換星移之際，恰巧李登輝前總統是一位日文講的比中文好，親日形象非常鮮明的政治人物，很自然而然的延續了台日之間的親善友誼。
1994年，當時才40歲的安倍晉三，剛當選眾議員一年多，他以自民黨「青年局」成員的身份，第一次訪台時，就受到李登輝的特別賞識。後來安倍在2006年當選為日本最年輕的首相，不到一年因腸胃疾病復發辭職後，在2010年為出席羽田—松山機場定期航班啟航式，再度來到台灣。並與李登輝再次見面。
當時李登輝鼓勵安倍說：「日本政治能夠託付的領袖，除你之外別無他人」，並勸他「再當一次首相」。還建議安倍進行修憲，讓日本成為「正常國家」，以及成立「國家安全保障會議」，並「任用女性閣員」。
安倍晉三2012年再度出任首相後，果真於隔年成立了「國家安全保障會議」，後來也任命稻田朋美擔任首位女性防衛大臣。2015年7月，李登輝訪日時，安倍晉三還親赴飯店，與李登輝低調會晤，打破了日本首相不會見台灣前總統的慣例。
事實上，兩國之間的邦誼，若不落實在民間的往來互動，和雙方政治人物、社會賢達之間的私交上，那就會變得相對虛無縹緲，無所執著。因此，兩蔣之後，李登輝個人對日本的影響，讓走上民主化之路的台灣，與日本之間的邦誼，有了另一層次的情誼昇華。
誠如代表安倍首相來台悼唁李登輝的日本前首相森喜朗所說：
日本國會議員無論黨派，對於聆聽李前總統説話非常感興趣。為什麽呢，因爲李登輝前總統是一位對於許多日本人不知道的事情非常熟悉的人。
由於日本人在戰敗後變得自虐，對自己國家的責任有強烈的感受，因此對自己的國家沒有信心。在這個情形下，李前總統強烈表示日本應該有勇氣，應該感到驕傲，在日本全國各地演講也讓人深受感動，日本人受到李前總統教導，身為日本人可以努力對國際做出貢獻。
這也說明了，為什麼二度卸任首相的安倍，一再表達希望親自來台，前往李登輝墳前祭拜的原因所在。另一方面，安倍也代表著現在日本政壇上，一片支持台灣的現象表徵。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。