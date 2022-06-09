賀台灣「安倍晉三之友會」成立：從岸信介到安倍晉三，台日友誼要代代相傳

文：黃澎孝

一個回報日本前首相安倍晉三挺台抗中情誼的台灣「安倍晉三之友會」，在日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫幕後默默協助下成立了。

這個以感謝安倍、強化台日親善交流為宗旨的民間社團，是由前外交部長陳唐山擔任創會會長；前中研院院長李遠哲、前司法院副院長城仲模、前駐日代表羅福全、許世楷，前總統府國策顧問金美齡等等60多位知日派前政要、學者、企業家等為顧問和發起人所共同組成。

我個人也很榮幸的獲邀為「顧問」之一。但是，估計看在藍營統派人士，特別是若干軍校校友眼裡，恐怕又得要加重對我的批判，甚至還可能會給我扣上「漢奸」的罪名。為了避免訟累（就是會被我提吿索賠啦）；我特別要提醒那些被中共牽著鼻子「反日」、「仇日」的無知者：你們可知道：蔣介石最信任的外國政治人物，就是首推安倍晉三的外祖父岸信介。

安倍家族「一門三相」，是日本最著名的政治世家之一。安倍的外祖父岸信介曾因在滿洲國任要職，後來又成為東條英機的閣員，而在戰後ㄧ度被列為「甲級戰犯」起訴。無罪開釋後，迅速在政壇崛起，成為了重建日本的要角之一。

更值得一提的是，他早在1954年就和台灣秘密成立反共聯盟，公開支持蔣介石「反攻大陸」。1957年就任首相3個月後，岸信介更親訪台灣，並與蔣介石會談組織了「日華合作委員會」，從而在日本政壇上，牽起了親台的所謂「台灣幫」。

日本人夙來講究所謂的「義理人情」，什麼是「本份」？什麼是「情份」？分得清清楚楚。事實上，岸信介之所以力挺蔣介石，主要是感念蔣介石在戰後「不念舊惡，以德報怨」的特殊「情份」。

Photo Credit: 行政院新聞局、朱正祺 @ public domain 1967年岸信介訪台

尤其，蔣介石不贊同美蘇觀點。他非常支持日本保留天皇制度，他也非常反對蘇聯佔領日本北方四島；並率先放棄派軍參與佔領日本，阻擋了蘇聯更進一步的野心，讓日本得以獲得保全。

事實上，正是基於對蔣介石的「情份」感念，在蔣介石最落魄的時候，率先挺身而出協助蔣介石的，竟是他昔日戰場上的敵人：日本皇軍岡村寧次大將、根本博中將、富田鴻亮少將等等⋯⋯。

當蔣介石面臨國軍將領眾叛親離之際，他對這批前日本皇軍的將領反而更為信任，相對的也獲得他們全心全力配合蔣介石改造國軍，增進台澎金馬防務，並重新教育國軍少將級以下將校。在現已公開的《蔣介石日記》中，曾多次記載他對這批日本軍人的肯定與信賴。更多次記載他與化名為「白團」的日本軍事顧問們聚會時的歡暢快慰。

這是蔣介石與後來的美軍顧問，從來不曾有的情感交流。蔣介石甚至還授予「白團」負責人白鴻亮（即原日軍少將富田鴻亮）中華民國上將軍銜。

事實上，在戰後的日本政壇大老，以及老一輩的日本人，對蔣介石的感念是非常普遍的。因此，當1986年9月，為紀念蔣介石百歲冥誕，在岸信介的牽頭下，日本一批政壇元老和工商巨頭，不顧中國的強烈反對，在東京發起「蔣公遺德顯彰會」時，初創成員就高達6000余人。

然而，從另一方面，我們也可以看到岸信介在「情份」之外，基於日本本國的戰略利益而挺台的首相「本份」思維。

根據最近幾年才解密的日本外交史料顯示，1959年7月時任首相的岸信介出訪英國，在與英國首相哈羅德・麥克米倫（Harold Macmillan）會談時曾表示：如果中國佔領台灣，「將成為對日本國家安全的重大威脅」。

岸信介當年的憂慮，不就是安倍近年來，一再鼓吹的「台灣有事，等同日本有事」的相同思維邏輯嗎？

岸信介逝世於1987年，次年，蔣經國逝世，李登輝繼任中華民國總統。

在台日兩國，都面臨老輩凋零，物換星移之際，恰巧李登輝前總統是一位日文講的比中文好，親日形象非常鮮明的政治人物，很自然而然的延續了台日之間的親善友誼。

1994年，當時才40歲的安倍晉三，剛當選眾議員一年多，他以自民黨「青年局」成員的身份，第一次訪台時，就受到李登輝的特別賞識。後來安倍在2006年當選為日本最年輕的首相，不到一年因腸胃疾病復發辭職後，在2010年為出席羽田—松山機場定期航班啟航式，再度來到台灣。並與李登輝再次見面。

當時李登輝鼓勵安倍說：「日本政治能夠託付的領袖，除你之外別無他人」，並勸他「再當一次首相」。還建議安倍進行修憲，讓日本成為「正常國家」，以及成立「國家安全保障會議」，並「任用女性閣員」。

Photo Credit: 中央社 日本國會最大跨黨派團體日華議員懇談會今天舉行年度大會，總統蔡英文應邀與日本前首相安倍晉三視訊對談，強調對於烏克蘭危機不能置身事外；日華懇重申支持台灣加入CPTPP。 （日華懇提供） 中央社記者楊明珠東京傳真 111年3月22日

安倍晉三2012年再度出任首相後，果真於隔年成立了「國家安全保障會議」，後來也任命稻田朋美擔任首位女性防衛大臣。2015年7月，李登輝訪日時，安倍晉三還親赴飯店，與李登輝低調會晤，打破了日本首相不會見台灣前總統的慣例。

事實上，兩國之間的邦誼，若不落實在民間的往來互動，和雙方政治人物、社會賢達之間的私交上，那就會變得相對虛無縹緲，無所執著。因此，兩蔣之後，李登輝個人對日本的影響，讓走上民主化之路的台灣，與日本之間的邦誼，有了另一層次的情誼昇華。

誠如代表安倍首相來台悼唁李登輝的日本前首相森喜朗所說：

日本國會議員無論黨派，對於聆聽李前總統説話非常感興趣。為什麽呢，因爲李登輝前總統是一位對於許多日本人不知道的事情非常熟悉的人。 由於日本人在戰敗後變得自虐，對自己國家的責任有強烈的感受，因此對自己的國家沒有信心。在這個情形下，李前總統強烈表示日本應該有勇氣，應該感到驕傲，在日本全國各地演講也讓人深受感動，日本人受到李前總統教導，身為日本人可以努力對國際做出貢獻。

這也說明了，為什麼二度卸任首相的安倍，一再表達希望親自來台，前往李登輝墳前祭拜的原因所在。另一方面，安倍也代表著現在日本政壇上，一片支持台灣的現象表徵。