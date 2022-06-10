支持廢除《港澳條例》者的論點十分空洞，甚至沒想過會招來「矮化台灣國格」的制裁

文：鄭十三

假如台灣通過了廢除《港澳條例》，那這樣對台灣會有什麼影響？先概定事實，筆者的立場是反對廢除的，以下觀點分別是以台灣和香港、澳門的不同角度去思考問題。

台灣大部分人由2019年支持香港的反送中運動，到今年一部分人2022年要廢除《港澳條例》，起因是因為中國的網軍挑釁或某部份港人的無禮（可以參考網路上一篇文章），這中間無疑是中了敵人的計謀，成為敵人統戰的目標；導致認知感混亂，而對於中國的環境顯得過份無知。（這裡要細說一下，香港人和澳門人主流意識十分不同，但因為無知的原因卻把澳門人拉下水，一部分台灣人是想台灣國家正常化，但不自覺用了大中華主觀意識看兩個地方，實屬矛盾。）

廢除無疑是一種制裁手段，在國際社會上，當制裁一個國家或地區時，應該要有被制裁的覺悟。然而筆者在網路上看到的大部分答案，顯然是那部分人是沒有想過。

像港澳兩地政府到現在，也承認台灣護照為台灣人的身份證件。一但遭受制裁，兩地政府反制裁的方法可以學中國共產黨一樣把台灣護照視為無效證件，這對台灣而言是矮化國格的制裁。

在長榮航空的網站上，清楚地記錄了可以使用台灣護照進入澳門。而在澳門旅遊局的網站上，也記錄著「台灣地區居民持用《台胞證》進入本澳僅屬旅遊性質，期間不可申請為就學、工作或其他類別的『逗留的特別許可』，亦不可提出定居申請。」

從以上條文看出，澳門特區政府在私下立場是承認台灣護照。假如廢除的立案在立法院上通過，基於反制裁的手段，這是有損台灣的國家尊嚴（假設特區政府們模仿中共政府）。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 香港一景

而筆者在網路上找資料時，也發現台灣和兩地的婚姻是人數也不少，這裡我要反問支持廢除條例的諸君，照你們腦中所想的，台灣人到底是用什麼證件跟特區居民結婚呢？再者，如果任由那部份台灣人未經證實的不安全感去凌駕於國民的婚姻，親屬的定居，這無疑是一種民粹主義表現，這並非民主國家的國民應該有的表現。而台灣作為一個民主國家，是需要保護海外本國公民的人權不被侵犯為己任的。

這裡要特別聲明一下，在公開場合下，積極的香港人和澳門人相比，澳門人顯得格外低調。而共諜由權威政府到現在，大多數以香港商人為主，但有一部分台灣人除了知道澳門首家線上賭場的梗外（但這明明是台灣自己製造），對澳門完全不認識卻把香港人當成澳門人來看待。

而且兩地政府的法例在國籍問題上是允許多重國籍，一些不切實際的台灣人沒有思考過這個問題。而在歷史上，由於英國以前喜歡聘用非亞裔人士為軍人（著名如廓爾喀兵）或印巴分治的動盪局勢，香港的非亞裔群體比起亞裔更加屬於香港人這個群體，如利君雅和陳振華；亦有多元文化主義下的非亞裔香港人，如陳明恩；台灣人厭惡中國人，那請不要學習中國人的惡習，令台灣人在國際上變成和中國人一樣。

而一些人最關心擁有中國特區護照和台灣護照會成為共諜其實是偽命題。台灣當局本來基於屬人主義默認多重國籍，中國如果是除台灣本地人外基於國籍來挑選間諜，當然是選台灣人最親近的日本人作為刺探台灣的間諜了（兩地政府剛好也是允許多重國籍，中國只要給予日本人中國國籍，就能教唆他人使用日本人的身分擔任共諜）。

近年來，由徐曉冬爆料中國聘用日本留學生打假拳到福原愛，為了人民幣而出賣自己國格的日本人其實也不少。更莫說上世紀的50年代到60年代之間因共產主義的世界革命理論對日本的影響，所以一些人看見黑影就開槍，只會回到威權時代的匪諜就在你身邊。

拿著特區身份證的也不一定是共諜，像上面所提到的婚姻，依親的台灣人有權拿到特區身份證外，世界各國國民也有機會拿到，但不等於他們就是擁有中國國籍下的中國人。

我相信持有港澳身份證的台灣人不一定是拿了特區護照，更莫說是投敵叛國。港澳身份證的台灣持有者名單是屬於他國內政，假如之前的不切實際的法案通過，台灣自己要排查絕對是浪費人力物力。

而根據台灣現行法律，港澳人仕拿到台灣的定居資格都是跟外國人一樣，除了不用放棄中國籍，但筆者在公共政策平台上看到支持廢除者所提出的除了不用放棄中國籍外，其他論點十分空洞，筆者以對中國和兩地的理解逐點反駁。

論點一：廢除香港澳門關係條例，全體一致適用兩岸人民關係條例，符合現行國際現況。

先談人的本質——教育和所謂現行國際現況，其他東西如價值觀可以日後再談。

一國三地所接受的教育制度是不同，如中國大陸的中學生是需要上政治課，接受馬克思主義和習近平思想的洗禮，兩地政府教育則不用。再者，如上所述，香港和澳門是兩個不同的城市，香港有通識課教育（現在更改成國民教育科），澳門則沒有。澳門公立中學必修葡萄牙語科目，香港和中國大陸中學生不用。

而符合國際法規這一條更是無稽之談（筆者按字面意思就理解成世界各國是用相同制度對待三地）。按照Henley Passport Index的2022年護照排名，中國護照排名第64名，免簽國家80個；香港護照排名第18名，免簽國家171個；澳門護照排名第33名，免簽國家144個，那請問什麼叫符合現行國際現況？

論點二：香港澳門擁有特殊地位是否有予以維持實有重新考慮之必要，如港澳人士移民移居台灣，不用放棄原有護照，與台灣對待其他外國人，明顯違反平等原則。

台灣即使要用外國人標準對待兩地居民和大陸人仕，按照《中華人民共和國國籍法》，放棄中國國籍加入台灣國籍是不適用。換言之要兩地或大陸人仕加入台灣國籍為由申請放棄中國國籍（因為中國憲法註明台灣不是外國）是無效的。