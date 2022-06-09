美國全球戰略正在弱化歐陸強權？不如說德法做出選擇就該風險自負

文：王臻明

自從美國重拾大國競爭的戰略，將俄羅斯與中國視為對手以來，整個世界格局已出現非常顯著的改變。俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，不只加速了這樣的變局，戰事出乎意料的膠著，使歐美國家有時間達成共識，展開制裁，更讓歐陸的情勢出現大幅度的變化。

德國與法國成為眾矢之的，不少輿論批評這兩國自私軟弱，未能積極援助烏克蘭並嚴懲俄羅斯。而德、法兩國之所以會出現這樣的情況，除了之前談過的，歐盟與北約的競爭因素外，還有一個近期頗為流行的陰謀論，認為美國的全球戰略，正在故意弱化傳統的歐陸強權。

雖然這樣的陰謀論並不是什麼新鮮事，過去許多人認為英、美兩國的長期國家政策，就是阻止歐陸上出現新的強權，或是進一步延伸來說，美國這個海權國家最重要的戰略，是封鎖整個世界島。但近期的情勢增添了兩項新證據。

其一是對俄羅斯能源出口的制裁行動，批評者認為一旦德、法兩國全面中止向俄羅斯採購能源，將嚴重影響兩國的發展，只能被迫以更高昂的價格，從別的來源採購，無形中削弱了德、法兩國的競爭力。其二是美國對中國的圍堵，迫使各國企業與中國脫勾，讓德、法兩國喪失龐大的中國市場。

這樣的想法其實在德、法兩國國內有一定的市場，畢竟便宜的俄羅斯能源與龐大的中國市場，對這兩國近年來的發展頗有貢獻。但反過來說，德、法兩國與俄羅斯、中國的往來，在某種程度上也間接助長了獨裁者的野心。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在俄烏戰爭爆發以後，已卸任的德國總理梅克爾受到國際社會嚴厲的批評。認為在她多年執政的時間內，積極發展與俄羅斯、中國的關係，成為俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平的好朋友，導致德國的政策常受俄羅斯與中國的影響，讓這兩個專制國家可以透過德國，來利用、拉攏、並滲透歐盟。

美國在反恐戰爭結束後，開始正視俄羅斯與中國的威脅，推出一連串反制這兩個專制國家野心擴張的政策，結果間接打擊到德、法兩國。所以嚴格來說，這個陰謀論有其真實的一面，但德、法兩國不顧這兩個專制國家的惡行，選擇繼續與其往來，就必需承擔這樣的風險。

俄羅斯併吞克里米亞半島，並不是近期才發生的事，過去8年間烏東戰爭一直持續者。而中國長期迫害人權，大規模關押維吾爾族人的事，也不是昨天才被外界知曉。德、法兩國為了利益，故意視而不見，現在受到影響才來跳腳，未免太過虛偽。

再退一步來說，並沒有人逼使普亭入侵烏克蘭，要俄羅斯挑起這場戰爭，這完全是領土擴張的野心，藉口克里米亞半島的歷史問題，與烏克蘭東部地區的種族糾紛，想要併吞整個烏克蘭。如果普亭沒有做出錯誤的選擇，這些經濟制裁就不會出現。

同樣的情況也出現在中國，沒有人逼習近平進行對外的擴張，發動戰狼外交，但中國卻選擇了這條路，就不能迴避這種行為所產生的後果。那些歐洲民主國家不能同時想要助紂為虐，卻又希望完全不必付出代價。

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放眼未來，美、中兩國的競爭恐怕會越演越烈，在軍事、外交、經濟、科技上全面針鋒相對。美國所推出的印太經貿架構（IPEF），目前看來並不像是一個自由貿易協定，更像是要重組供應鏈，簡單來說，就是將世界工廠搬到印太地區的其他國家。雖然這只是印太地區的重組，卻無疑將影響整個世界。

德、法兩國未來必需要做出選擇，是將營運重心繼續留在中國，或是隨著這個印太經貿架構而轉向。這可能才是真正影響德、法兩國接下來發展的關鍵，甚至是決定整個歐盟在全球貿易市場中將扮演何種角色的十字路口。

就目前的情況來看，德、法兩國的社會輿論，雖然已經有聲音在檢討過份依賴俄羅斯能源與中國市場，對國家安全是否造成了威脅？但多數都集中在能源價格與經濟衰退的現實問題上，未能以更宏觀的角度來看待這個問題。

這也導致歐洲內部在討論制裁俄羅斯的問題時，安全受到極大威脅的東歐國家會不假辭色地嚴厲批評德、法兩國。愛沙尼亞國會的外交事務委員會主席還諷刺說，希望德、法兩國不是因為害怕烏克蘭贏得這場戰爭，讓德、法兩國失去對歐洲的影響力。可謂一語中的，直接點出德、法兩國正面臨的危機。

東歐國家近來的友台動作，暗示了這些國家將會快速融入印太經架構中，在美國重組世界供應鏈時，搶佔關鍵的位置，這將撼動過去歐盟的印太政策。因此不論是在軍事或經貿上，接下來2、30年將會有全面性的變化。

這雖然與美國的全球戰略脫不了關係，但更明確來說，是美國與其盟邦，回應俄羅斯與中國擴張野心的結果。這並不是什麼陰謀論，因為方向已明明白白地擺在檯面上進行中，問題只在於沉迷過去美好時光中的人們，不願意正視未來早就改變的事實，這一點台灣社會甚至更為嚴重。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航