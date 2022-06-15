天外飛來一筆的靈感，是天啟還是雜訊？

文：公關人生相談室

在履歷診療室為求職者進行履歷健檢時，往往會有一些求職者會拋出一些：「我覺得我對XXX行業很有興趣，請問我該如何入行？」或是「我看了哪個熱門職缺，好像我也有一些特質很符合，我可以去做嗎？」這些問題，與其說是投石問路的問題，其實更多是對於自我理解與自我探索深度不一致的提問。

或許從小到大，我們都曾經有個過一些可能做得還不錯，也獲得老師、長輩誇獎而小有成就感的事情，無論是畫畫、作文、數學、生物研究、組裝樂高等。而隨著求學和職涯歷程的開展，那些曾經有小成就的事情，或許有機會在系統化知識或練習餵養下，而成長為可以在市場上成為可被購買商品的技能或知識。

然而，有更多時候，這些小有成就的記憶，就停留在興趣層面，也就是不靠此謀生，不為興趣標價在市場上競爭，讓興趣就只是可以消遣的興趣。不過，在談到求職時，也就因為基於職場競逐有限資源的特性，無論是有限的職缺還是有限的時間，每一個人似乎都必須在未被市場標價前，就先去模擬自己的商品特性和售價。

以此而言，不清楚目標的提問，就像是把自己丟到琳瑯滿目的網路商城，而沒先幫自己設定商品種類與定位，甚至連商品規格都沒設定清楚，就希望自己是可以獲得所有類別消費者青睞的商品，或是等著其他人去幫自己分類。如此一來，就等於把自己的定價權跟議價權完全交給市場決定，要接近理想的職缺就更是難上加難了。

小時候或許有許多人都有玩過扮家家酒，或是長大一點玩角色扮演遊戲，或是正式進入職場前做過幾份實習工作，這種半真實而半模擬的情境，其實反而比較像是合理的職涯探索路徑。無論是理解自己想扮演的角色（在哪些角色上表現更佳）、跟他人互動的模式，甚至學習會被他人認可與接納，以及職場會受到肯定的表現，進而去調整自己跟世界互動的方式。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

回到一開始的提問，或許有類似疑問的求職者，可以做的事情是先去研究產業的樣態、商業模式、領先的企業與可以提供的工作職缺，像是角色扮演遊戲破關或開啟新的地圖一樣，去一一展開遊戲的範疇。也先透過與一些在業內的角色互動，無論是透過諮詢、請教甚至去上一兩堂付費課程，先去理解遊戲規則與自己能否在既有的遊戲規則下，去經營自己可以順利在遊戲生存下來的角色。

如果只是自己按照自己的想像而在單一領域／技能上勤奮練功，而不去觀察外界世界的變化或新產生的需求，充其量只是讓自己停留在低階努力，而無法進展到下一個關卡的困境中。

而在職場這個遊戲中的有趣之處，或許在於可以開展的遊戲方式十分多元，而結果也不會只有幾個制式範本，每個人都可以在遊戲當中去選擇自己要經歷什麼、隨之可能遇見什麼人，以及如何在這個遊戲腳本中為自己去裝備足夠的經驗值和裝備，可以去挑戰或是開啟下一場遊戲。

在這當中，也不忘隨時觀察市場給予的回饋訊號，無論是面試邀約、特定職缺的主動邀請，這都是市場給予自己的提醒，無論是自己在這場遊戲中的定位還是練功等級，或許也更可以朝著優化所需技能、挑戰下一階段需要裝備的經驗值，進而調整自己的努力方向。

如果發現自己在選擇中卡住了，或許可以問問自己，我夠認識自己嗎？我在感興趣的領域中是否有做過足夠的探索，還是只停留在想像中？

讓自己盡早參與遊戲，永遠都是在遊戲中取勝的第一步；而把自己當作遊戲裡的第一流玩家來培養，無論是累積技能、失敗或成功經驗，也是我們在職場中，可以時刻提醒自己不要白白經過，而可以有意識地累積經驗值的過程。

透過這樣的過程，或許我們都可以擺脫過早定型職場角色的焦慮，而讓職場探索可以是更認識自己過程的一部分，也讓自己成為自己所開局遊戲的主人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航