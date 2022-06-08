玻利維亞高教怪象：恐龍大學生讀40年還不想畢業，學生會主席薪資直逼校長
我們想讓你知道的是
玻利維亞許多大學生其實並沒有學習意願，且在校外有自己的正職及專長，這些人之所以選擇註冊成為學生，僅為了維持自身的利益，畢竟在玻國就讀公立大學免學費，學生還可享有較便宜的醫療費用。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
南美洲國家玻利維亞（Bolivia）於2022年5月9日發生校園踩踏事故，該事件最終造成4人死亡，70多人受傷。然而隨著玻利維亞檢察機關的調查日趨深入，竟發現其中一名事故相關人士為年齡已達52歲的大學生，這也讓玻國這類「長期不願畢業的『恐龍』大學生」爭議再次浮上檯面。
據《印度時報》（The Times of India）報導，該起踩踏悲劇事發於玻利維亞南部首府波托西（Potosi）的湯瑪斯佛里亞斯自治大學（Tomas Frias Autonomous University）。事發當時，共有數百名該校學生在鄰近的體育場內舉行學生會選舉，然而在活動期間，參選雙方發生激烈辯論，過程中至少有一名學生引爆催淚瓦斯罐，此舉引發在場學生恐慌，最終造成此次推擠、踩踏事故發生。
事發之後，年過半百的學生會領袖孟多薩（Max Mendoza）隨即被揭露，其為統籌該場學生集會的召集人之一。
《南非報》（The South African）指出，孟多薩在踩踏事件前，長期擔任玻利維亞大學聯合會（Bolivian University Confederation）主席，其號召學生舉行此次集會之目的，據信是為了促進其他聽命於他的學生會領袖利益。
玻利維亞國會議員阿爾斯（Hector Arce）對此細數孟多薩的學業成績表示，孟多薩自1989年進入大學以來，曾攻讀過工商管理、農業科學、工業工程以及法律等科系，然而最後皆未能取得學位。尚未畢業的孟多薩在其33年的求學生涯中，共有200多門科目不及格、100多次期末成績直接零分。
孟多薩是玻利維亞的特例嗎？
根據《法國24電視台》（France 24）報導，孟多薩並非玻利維亞唯一一位「永不畢業」的大學生，且孟多薩的案例僅是冰山一角，當前玻國仍有成千上萬名「恐龍」學生，似乎欲永久留在大學校園裡不願畢業。
於玻利維亞法定首都蘇克雷（Sucre）求學的大學生奎斯伯思（Beymar Quisberth）告訴《法國24電視台》，在玻利維亞全國熟知「恐龍」大學生一詞前，該用語已在該國大學中廣傳多年。
近期被指控為「恐龍」大學生的還有現年37歲的奎拉立（Alvaro Quelali），其已於該國西部大城拉巴斯（La Paz）的聖安德列斯大學（San Andres University）就讀大學將近20年。
《法新社》（AFP）指出，聖安德列斯大學現有的8萬1000多名大學生中，有23％的大學生在校就讀期間已超過11年，另有6.7％的學子修業時間高達20年，甚至還有1000多人以學生的身分待在該大學超過30年。更高齡的學生亦大有人在，據統計大約有100人的求學時長高於40年。
為何這麼多玻國大學生不願畢業？
據當地媒體披露，諸多學生領袖為了保有自己在學時的領導地位，以及欲維持自身相關的利益而延遲畢業。就算僅是一般的學生，也能擔任支薪的學生事務管理職位。
以孟多薩為例，由於其擔任協調、促進玻利維亞高等教育機構發展的執行委員會主席，其月薪可高至2萬1869玻利維亞諾（Boliviano）（約新台幣9萬4000元／約港幣2萬4900元），該酬勞幾乎等同於玻國大學校長的平均月薪，也比該國最低工資高出10倍。
《法國24電視台》也強調，玻利維亞許多大學生其實並沒有學習意願，且在校外有自己的正職及專長，這些人之所以選擇註冊成為學生，僅為了維持自身的利益，畢竟在玻國就讀公立大學免學費，學生還可享有較便宜的醫療費用。
此外，即便這些「恐龍」學生的期末成績未達標準，他們隔年仍可不受限制的重修任何課程。
國會議員阿爾斯對此便批評當前制度：「在玻利維亞，擔任大學事務的領袖是一門生意。既然能拿到這麼多好處，為什麼還要認真學習和急著畢業？」
專攻法律及政治領域的20歲玻國大學生帕茲 （Gabriela Paz）在接受《法國24電視台》訪談時便認為，這些「恐龍」學生根本是群不勞而獲的寄生蟲。21歲的大學生西爾斯（Mateo Siles）也批評，這類學生完全就是想留在校園裡接受政府的「施捨」。
「恐龍大學生」現況有可能翻轉嗎？
聖安德列斯大學校長艾瑞迪亞（Oscar Heredia）認為，除了學生領袖，玻利維亞尚有諸多大學生刻意延長修業時間不願畢業。
例如位於玻利維亞中部地區的加布里埃爾・雷內莫雷諾大學（Gabriel Rene Moreno university ），其註冊學生共約9萬人，其中便有3％的學生求學年長超過10年。
聖安德烈斯大學工學院學生阿帕扎（Karen Apaza）提及，其正在號召大眾反對「這群在大學裡生活數十年的恐龍」，尤其恐龍學生已是玻國各地的常見現象。
該校醫學系教授贊布拉納（Guido Zambrana）表示，全國皆須理解，我們正在經歷一場嚴峻的危機，其認為「玻利維亞的大學制度已經不合時宜，這種過時的體制已無法滿足當前的社會需求。」
「是時候重整玻利維亞幾十年來不斷惡化的高等教育管理結構，並根除政府腐敗、管理不善，以及學生和教師之間共管大學的缺失。」贊布拉納如此強調。
反對聲浪遽增，孟多薩當前的處境為何？
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。