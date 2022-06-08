玻利維亞高教怪象：恐龍大學生讀40年還不想畢業，學生會主席薪資直逼校長

文：張瑞邦（Tucker Chang）

南美洲國家玻利維亞（Bolivia）於2022年5月9日發生校園踩踏事故，該事件最終造成4人死亡，70多人受傷。然而隨著玻利維亞檢察機關的調查日趨深入，竟發現其中一名事故相關人士為年齡已達52歲的大學生，這也讓玻國這類「長期不願畢業的『恐龍』大學生」爭議再次浮上檯面。

據《印度時報》（The Times of India）報導，該起踩踏悲劇事發於玻利維亞南部首府波托西（Potosi）的湯瑪斯佛里亞斯自治大學（Tomas Frias Autonomous University）。事發當時，共有數百名該校學生在鄰近的體育場內舉行學生會選舉，然而在活動期間，參選雙方發生激烈辯論，過程中至少有一名學生引爆催淚瓦斯罐，此舉引發在場學生恐慌，最終造成此次推擠、踩踏事故發生。

事發之後，年過半百的學生會領袖孟多薩（Max Mendoza）隨即被揭露，其為統籌該場學生集會的召集人之一。

《南非報》（The South African）指出，孟多薩在踩踏事件前，長期擔任玻利維亞大學聯合會（Bolivian University Confederation）主席，其號召學生舉行此次集會之目的，據信是為了促進其他聽命於他的學生會領袖利益。

玻利維亞國會議員阿爾斯（Hector Arce）對此細數孟多薩的學業成績表示，孟多薩自1989年進入大學以來，曾攻讀過工商管理、農業科學、工業工程以及法律等科系，然而最後皆未能取得學位。尚未畢業的孟多薩在其33年的求學生涯中，共有200多門科目不及格、100多次期末成績直接零分。

孟多薩是玻利維亞的特例嗎？

根據《法國24電視台》（France 24）報導，孟多薩並非玻利維亞唯一一位「永不畢業」的大學生，且孟多薩的案例僅是冰山一角，當前玻國仍有成千上萬名「恐龍」學生，似乎欲永久留在大學校園裡不願畢業。

於玻利維亞法定首都蘇克雷（Sucre）求學的大學生奎斯伯思（Beymar Quisberth）告訴《法國24電視台》，在玻利維亞全國熟知「恐龍」大學生一詞前，該用語已在該國大學中廣傳多年。

近期被指控為「恐龍」大學生的還有現年37歲的奎拉立（Alvaro Quelali），其已於該國西部大城拉巴斯（La Paz）的聖安德列斯大學（San Andres University）就讀大學將近20年。

《法新社》（AFP）指出，聖安德列斯大學現有的8萬1000多名大學生中，有23％的大學生在校就讀期間已超過11年，另有6.7％的學子修業時間高達20年，甚至還有1000多人以學生的身分待在該大學超過30年。更高齡的學生亦大有人在，據統計大約有100人的求學時長高於40年。

為何這麼多玻國大學生不願畢業？

據當地媒體披露，諸多學生領袖為了保有自己在學時的領導地位，以及欲維持自身相關的利益而延遲畢業。就算僅是一般的學生，也能擔任支薪的學生事務管理職位。

以孟多薩為例，由於其擔任協調、促進玻利維亞高等教育機構發展的執行委員會主席，其月薪可高至2萬1869玻利維亞諾（Boliviano）（約新台幣9萬4000元／約港幣2萬4900元），該酬勞幾乎等同於玻國大學校長的平均月薪，也比該國最低工資高出10倍。

《法國24電視台》也強調，玻利維亞許多大學生其實並沒有學習意願，且在校外有自己的正職及專長，這些人之所以選擇註冊成為學生，僅為了維持自身的利益，畢竟在玻國就讀公立大學免學費，學生還可享有較便宜的醫療費用。

此外，即便這些「恐龍」學生的期末成績未達標準，他們隔年仍可不受限制的重修任何課程。

國會議員阿爾斯對此便批評當前制度：「在玻利維亞，擔任大學事務的領袖是一門生意。既然能拿到這麼多好處，為什麼還要認真學習和急著畢業？」

專攻法律及政治領域的20歲玻國大學生帕茲 （Gabriela Paz）在接受《法國24電視台》訪談時便認為，這些「恐龍」學生根本是群不勞而獲的寄生蟲。21歲的大學生西爾斯（Mateo Siles）也批評，這類學生完全就是想留在校園裡接受政府的「施捨」。

「恐龍大學生」現況有可能翻轉嗎？

聖安德列斯大學校長艾瑞迪亞（Oscar Heredia）認為，除了學生領袖，玻利維亞尚有諸多大學生刻意延長修業時間不願畢業。

例如位於玻利維亞中部地區的加布里埃爾・雷內莫雷諾大學（Gabriel Rene Moreno university ），其註冊學生共約9萬人，其中便有3％的學生求學年長超過10年。

聖安德烈斯大學工學院學生阿帕扎（Karen Apaza）提及，其正在號召大眾反對「這群在大學裡生活數十年的恐龍」，尤其恐龍學生已是玻國各地的常見現象。

該校醫學系教授贊布拉納（Guido Zambrana）表示，全國皆須理解，我們正在經歷一場嚴峻的危機，其認為「玻利維亞的大學制度已經不合時宜，這種過時的體制已無法滿足當前的社會需求。」

「是時候重整玻利維亞幾十年來不斷惡化的高等教育管理結構，並根除政府腐敗、管理不善，以及學生和教師之間共管大學的缺失。」贊布拉納如此強調。

反對聲浪遽增，孟多薩當前的處境為何？