烏克蘭港口受阻推升全球糧價，俄媒披露：允許商船從被俄軍圍困的奧德薩輸出糧食
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俄羅斯官方近日頻頻表示，將允許烏克蘭糧食通過俄軍封鎖的海岸線出口海外。但是，就黑海護航問題，各方尚存在分歧。鑑於國際糧價飆升，聯合國正在努力恢復烏克蘭糧食出口。6月8日，俄外長將去土耳其討論此議題。
文：德國之聲中文網（路透社、消息報等）
莫斯科方面6月7日表示，被俄軍攻佔的亞速海上兩個主要烏克蘭港口已經準備好恢復糧食出口。不過，克里姆林宮也向基輔方面喊話，要求烏克蘭清除布設在港口航道上的水雷。此前，為阻止俄羅斯軍艦進攻，烏軍在其主要港口外都布設了水雷。
在過去3個多月中，俄軍已經奪取了烏克蘭的大部分海岸線，並且控制了黑海的重要航道，導致具有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭糧食出口貿易受阻，全球糧價被推高。烏克蘭以及西方國家由此指責俄羅斯將糧食作為武器，俄羅斯則將當前形勢歸咎於西方制裁，以及烏克蘭為阻止俄軍進攻而在自家港口布設的水雷。
現在，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）說，別爾江斯克（Berdiansk）、馬里烏波爾（Mariupol）這兩個亞速海主要港口已經恢復營運，「馬里烏波爾港口的排雷工作已經完成，它正在正常運作，並且已經接收了它的第一批貨船。」俄總統府發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）也說，在排雷工作完成後，「將允許船隻在經過我們的軍隊檢查，確保它們沒有攜帶任何武器後，進入港口，裝載糧食，並在我們的幫助下，前往國際水域。」
亞速海位於克里米亞半島的東側，戰前由俄烏兩國共享，目前俄軍已經控制了整個亞速海水域及全部海岸線。
而在克里米亞半島西側，烏克蘭的黑海重要港口奧德薩（Odesa）雖然還沒有被俄軍攻佔，但也遭到了圍困。在上星期俄軍宣布的新階段目標中，以奧德薩為中心的半島西側海岸線赫然在列；如果俄羅斯實現了這一階段目標，即意味著烏克蘭喪失全部出海口，淪為內陸國。
俄羅斯方面並沒有明確其攻佔的港口，是否會允許仍然由烏克蘭控制的部分出產的糧食出口。基輔此前已經指責俄羅斯「偷取了烏克蘭的重要糧食供給」。
黑海上誰來護航？
俄羅斯和烏克蘭幾乎佔了世界小麥供應的三分之一。俄羅斯也是一個重要的化肥出口國，烏克蘭則是玉米和葵花籽油主要出口國。
鑑於全球糧價上漲，聯合國正在和俄烏雙方商討如何重啟烏克蘭港口糧食出口的方案。根據設想，土耳其海軍有可能為商船護航，以確保其安全進出黑海。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將在6月8日到訪土耳其討論這些提議。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已經在上星期對非洲聯盟表示，願意保障被封鎖地區向非洲國家出口糧食和化肥。
此前，俄羅斯《消息報》還披露了克里姆林宮可能重新允許烏克蘭糧食從奧德薩出口的消息。這家親政府的報紙稱，莫斯科已經和基輔、安卡拉達成了協議，允許商船從仍被俄軍圍困的奧德薩港運送糧食。
報導援引俄政府內部消息稱，莫斯科的計劃是，在烏克蘭領海範圍內，由土耳其海軍負責清除水雷、為商船護航，而在烏克蘭領海外，則由俄海軍負責護航，一直到由土耳其控制的博斯普魯斯海峽。
烏克蘭方面未對這則報導予以證實。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）6月6日表示，正在與英國、土耳其商討由第三國海軍保障在黑海的烏克蘭糧食出口通行權。澤倫斯基同時也強調，需要更多的反艦武器來確保烏克蘭糧食出口的安全。
烏克蘭農業部6月7日表示，與今（2022）年4月相比，烏克蘭糧食、油菜籽、植物油等農產品出口增長了80％，達到174.3萬噸，但仍然遠沒有回升到俄羅斯入侵前的每月600萬噸水準。烏克蘭農業部副部長維索茨基（Taras Wisotzkij）說，如果俄羅斯繼續封鎖黑海海岸線，未來每月最多只能出口200萬噸農產品。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：