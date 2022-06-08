烏克蘭港口受阻推升全球糧價，俄媒披露：允許商船從被俄軍圍困的奧德薩輸出糧食

文：德國之聲中文網（路透社、消息報等）

莫斯科方面6月7日表示，被俄軍攻佔的亞速海上兩個主要烏克蘭港口已經準備好恢復糧食出口。不過，克里姆林宮也向基輔方面喊話，要求烏克蘭清除布設在港口航道上的水雷。此前，為阻止俄羅斯軍艦進攻，烏軍在其主要港口外都布設了水雷。

在過去3個多月中，俄軍已經奪取了烏克蘭的大部分海岸線，並且控制了黑海的重要航道，導致具有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭糧食出口貿易受阻，全球糧價被推高。烏克蘭以及西方國家由此指責俄羅斯將糧食作為武器，俄羅斯則將當前形勢歸咎於西方制裁，以及烏克蘭為阻止俄軍進攻而在自家港口布設的水雷。

現在，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）說，別爾江斯克（Berdiansk）、馬里烏波爾（Mariupol）這兩個亞速海主要港口已經恢復營運，「馬里烏波爾港口的排雷工作已經完成，它正在正常運作，並且已經接收了它的第一批貨船。」俄總統府發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）也說，在排雷工作完成後，「將允許船隻在經過我們的軍隊檢查，確保它們沒有攜帶任何武器後，進入港口，裝載糧食，並在我們的幫助下，前往國際水域。」

亞速海位於克里米亞半島的東側，戰前由俄烏兩國共享，目前俄軍已經控制了整個亞速海水域及全部海岸線。

而在克里米亞半島西側，烏克蘭的黑海重要港口奧德薩（Odesa）雖然還沒有被俄軍攻佔，但也遭到了圍困。在上星期俄軍宣布的新階段目標中，以奧德薩為中心的半島西側海岸線赫然在列；如果俄羅斯實現了這一階段目標，即意味著烏克蘭喪失全部出海口，淪為內陸國。

俄羅斯方面並沒有明確其攻佔的港口，是否會允許仍然由烏克蘭控制的部分出產的糧食出口。基輔此前已經指責俄羅斯「偷取了烏克蘭的重要糧食供給」。

黑海上誰來護航？

俄羅斯和烏克蘭幾乎佔了世界小麥供應的三分之一。俄羅斯也是一個重要的化肥出口國，烏克蘭則是玉米和葵花籽油主要出口國。

鑑於全球糧價上漲，聯合國正在和俄烏雙方商討如何重啟烏克蘭港口糧食出口的方案。根據設想，土耳其海軍有可能為商船護航，以確保其安全進出黑海。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將在6月8日到訪土耳其討論這些提議。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已經在上星期對非洲聯盟表示，願意保障被封鎖地區向非洲國家出口糧食和化肥。

此前，俄羅斯《消息報》還披露了克里姆林宮可能重新允許烏克蘭糧食從奧德薩出口的消息。這家親政府的報紙稱，莫斯科已經和基輔、安卡拉達成了協議，允許商船從仍被俄軍圍困的奧德薩港運送糧食。

報導援引俄政府內部消息稱，莫斯科的計劃是，在烏克蘭領海範圍內，由土耳其海軍負責清除水雷、為商船護航，而在烏克蘭領海外，則由俄海軍負責護航，一直到由土耳其控制的博斯普魯斯海峽。

烏克蘭方面未對這則報導予以證實。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）6月6日表示，正在與英國、土耳其商討由第三國海軍保障在黑海的烏克蘭糧食出口通行權。澤倫斯基同時也強調，需要更多的反艦武器來確保烏克蘭糧食出口的安全。

烏克蘭農業部6月7日表示，與今（2022）年4月相比，烏克蘭糧食、油菜籽、植物油等農產品出口增長了80％，達到174.3萬噸，但仍然遠沒有回升到俄羅斯入侵前的每月600萬噸水準。烏克蘭農業部副部長維索茨基（Taras Wisotzkij）說，如果俄羅斯繼續封鎖黑海海岸線，未來每月最多只能出口200萬噸農產品。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航