世界銀行大幅下修全球經濟成長預測，恐陷入類似1970年代「停滯性通膨」風險
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報告指出，如果美國加速升息帶給新興市場和開發中經濟體「強大金融壓力」、歐洲聯盟突然禁止進口俄羅斯能源以及中國再度實施疫情相關封鎖，「全球經濟在2022年可能更加急劇下滑，2023年成長幅度減少將近一半，分別成長2.1％和1.5％。」
（中央社）世界銀行（World Bank）7日在大幅下調全球經濟成長預測時警告，全球經濟有陷入類似1970年代停滯性通膨（stagflation）的風險，這主要是俄羅斯入侵烏克蘭引發。
世界銀行發布最新一期「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，預測今（2022）年全球經濟成長將放緩至2.9％，比1月的預測大幅下修1.2個百分點。
疲弱成長加上物價飆高，可能在數十個正努力從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情復甦的較貧窮國家引發廣泛苦難。
世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）告訴記者：「停滯性通膨風險相當高，可能在中、低收入經濟體造成動盪。許多國家將難以避免衰退。」
馬爾帕斯警告，如果展望報告中的風險都成形，全球經濟成長甚至可能更急遽放緩，引發全球經濟衰退。
報告指出，烏克蘭戰爭加深疫情的傷害，並加劇全球經濟放緩，全球經濟「可能正進入長期的疲弱成長和高通膨。」
全球經濟因疫情下滑後，2021年強勁成長5.7％，而這項萎縮將是「全球從疫情衰退初步復甦後，80多年來最急遽的放緩。」
報告指出這與1970年代的相似性。當時在經歷長期低利率後，成長停滯，物價因供應因素飆高。不同的是，目前美元走堅，主要金融機構穩固。
俄羅斯入侵烏克蘭，以及西方對俄國施加制裁，造成榖物和油價飆高。馬爾帕斯強調，由於天然氣和肥料短缺影響糧食生產，有必要增產以遏制物價飆高，尤其是提高能源產量。
馬爾帕斯指出，避免出口限制和補貼「以加劇物價上揚和扭曲市場至關重要」。展望報告警告，試圖控制價格或限制出口以遏止通膨，僅會加深傷害。
報告預測，鑒於廣泛的不確定性，情況可能因一連串「相互關聯」風險進一步惡化，包括地緣政治緊張進一步升高、大幅升息以遏制通膨和薪資增長、以及COVID-19疫情再起。
美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）已積極升息以冷卻需求和遏止物價飆高，世界銀行則指出，升息在此前金融危機中對新興市場和開發中經濟體（EMDEs）造成重大影響，導致資源緊繃和資金從這些國家外流。
上述風險如果同時成形，可能導致幅度更大、時間更長的全球成長放緩。
報告指出，如果美國加速升息帶給新興市場和開發中經濟體「強大金融壓力」、歐洲聯盟突然禁止進口俄羅斯能源以及中國再度實施疫情相關封鎖，「全球經濟在2022年可能更加急劇下滑，2023年成長幅度減少將近一半，分別成長2.1％和1.5％。」
馬爾帕斯說，這將使人均收入成長降至零，「無疑可稱之為全球衰退」。
即使情況沒這麼糟，開發中經濟體今年的人均收入將較疫情爆發前減少將近5％。
這份報告預測，美國今年的經濟成長為2.5％，下修1.2個百分點；中國則是下降到不尋常的低點，只有成長4.3％，下修了0.8個百分點。
歐元區預測下修至2.5％，日本成長1.7％。
俄羅斯經濟今年料將萎縮11.3％。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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