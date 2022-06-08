2022/06/08,
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印尼國會擬將同性戀列入《刑法修正草案》，LGBTQ團體憂恐同浪潮

印尼國會擬將同性戀列入《刑法修正草案》，LGBTQ團體憂恐同浪潮
一名印尼亞齊省的伊斯蘭教法官員在一座清真寺外公開鞭刑時鞭打一名被判犯有同性戀罪的男子中的一名。亞齊省特區允許對同性戀者實施鞭刑。照片攝於2017年5月23日。Photo Credit: AP/達志影像

我們想讓你知道的是

印尼社會正瀰漫一股反同性戀浪潮，在伊斯蘭組織的呼籲下，印尼官員已承諾7月要將同性戀行為納入《刑法草案》，引發當地LGBTQ團體的擔憂，這波反同浪潮從何而來？為何連英國也捲入爭議？

文：李宗憲、Arti Ekawati

（德國之聲中文網）印尼國會近日正針對《印尼刑法修正草案》（RKUHP）進行討論，同性戀可能因此入罪，引發當地LGBTQ團體的擔憂，當地更有官員承諾7月會將同性戀行為納入該草案，而更早前則有一對跨國同志伴侶，5月接受印尼知名的播客節目採訪而引發爭議，在當地掀起反同浪潮。

印尼一個知名的Podcast節目，主持人德迪·科爾布西耶（Deddy Corbuzier）5月初採訪了印尼同志馬哈蒂爾卡（Ragil Mahardika）與他的德國伴侶沃樂特（Frederik Vollert）而引發公眾憤怒。

兩人在節目上，暢談作為同性戀者在印尼社會的處境，該影片吸引了超過600萬人觀看，但隨之而來的是鋪天蓋地的反同批評聲，甚至有人抵制該節目。科爾布西耶隨後刪除了該節目並公開道歉。

在印尼僅待兩週的馬哈蒂爾卡，如今已經回到德國，他與伴侶在德國已經居住10年，目前擔任社工工作。在接受德國之聲專訪時，馬哈蒂爾卡表示，接受Podcast採訪引發討論是在預期中，因為同志議題在印尼宛如禁忌一般，在擁有高知名度的Podcast節目談論，當然會引起爭議。

看到科爾布西耶將節目從網絡下架，馬哈蒂爾卡說：「我只是來賓，這也不是我的節目。應該是科爾布西耶不想丟掉他的工作吧。」但他希望印尼政府可以認清，「一個人所追求的價值與做壞事是不同的，法律應該是處置罪行，而不是歧視。LGBTQ不是罪，」他向德國之聲強調。

該節目播出後，英國駐雅加達的大使館在5月17日，國際不再恐同日，升起一面彩虹旗而引發爭議。據當地媒體報導，印尼外交部致電大使，要求使館工作人員注意印尼文化。

同性戀行為入罪？

目前印尼國會正在討論《刑法修正草案》，該草案的初衷是要去除具有殖民意涵、擁有百年歷史的刑法，但人們擔心修法可能會將更多行為納入刑法，其中就包括同性戀在內。 LGBTQ團體擔心，法律標準可能被用來懲罰和迫害同性伴侶。

印尼法律對婚姻的定義是在一男一女，因此同性伴侶不能合法結婚，但除了亞齊特區，印尼並未有法律禁止或懲罰成年人之間的同性關係。

印尼安全事務部長馬哈茂德（Mohammad Mahfud MD）日前在推特上發文稱：「在《印尼刑法修正草案》中沒有LGBTQ的字眼。但在某些情況和方式下，違反禮節以及同性性交將可能違法。就像刑法中沒有『小偷』這個詞，但有規範非法拿別人東西的行為。」

印尼國會保守派議員阿克拉姆（Amin Akram）通過簡訊告訴德國之聲，他所屬的繁榮正義黨（Prosperous Justice Party）希望該法案「立即」得到批准，並表示有計劃在2022年7月前通過該法案。

LGBTQ群體為何成焦點？

馬哈茂德的推文引起了LGBTQ社群和人權團體的關注。印度尼西亞律師和公設辯護人巴賈邁勒（Ma'ruf Bajammal）質疑政府對打擊歧視和保護公民人權的承諾。

任職於非營利法律組織「社區法律援助」的巴賈邁勒向德國之聲表示，國家不應該單單憑據一個人的性取而將其定罪。帕順丹（Pasundan）大學法律講師伊拉萬（Atang Irawan）鼓勵政府在通過該法案前，就該問題進行透明公開的討論。

伊拉萬解釋：「對於那些反對者來說，他們認為國家對道德的監管太深入了。他們認為國家對公民的私人權利進行乾預很過分。」

印尼國會上一次試圖針對討論《印尼刑法修正草案》是在2019年9月，當時因為該草案引發諸多爭議，印尼各地爆發大規模的大學生抗議活動後，草案而被推遲了。

該法案將把「誹謗」公眾人物、機構和宗教定為犯罪行為，它還將禁止婚前性行為，且明定包括「道德」條款。根據德國之聲看到的一份公開版本的草案，《印尼刑法修正草案》中關於「通姦罪」的擬議條款引起了當地LGBTQ團體的關注。

該條款建議，任何「對其他異性或同性實施淫穢行為」的人都可能被罰款並面臨18個月至9年的監禁。若該行為是在公開場合進行的，強行使用暴力或威脅使用暴力，或作為色情內容髮布，則適用「淫穢」的定義。

保守派議員阿克拉姆解釋，如果兩個同性單身成年人之間的性行為是在公開場合進行的，那麼根據該法案將受到懲罰。他補充說：「若（性行為）是私下進行的，就不會被起訴。」

印尼學生抗議，要求撤回《刑法修正草案》（RKUHP）
Photo Credit:Reuters/達志影像
2019年9月23日，印尼學生聚雅加達抗議，要求撤回《刑法修正草案》（RKUHP）。

對LGBTQ愈來愈不友善

盡管印尼在傳統上接受各種性別以及跨性別，且許多人對不同性取向的人採取寬容態度，但在過去幾年裡，反對LGBTQ的現象越來越嚴重。

印尼LGBTQ維權人士溫忠孝（Dede Oetomo）接受德國之聲採訪時表示，對於印尼日漸緊縮的LGBTQ空間感到失望，他指出現在LGBTQ活動只存在網絡上，若要像是泰國最近舉行同志遊行那樣「是絕對不可能的」。

溫忠孝說：「我們現在若要舉辦LGBTQ活動，就必須偽裝，並與其他議題結合。」補充，過去在雅加達、泗水、日惹曾有懸掛彩虹旗的無車日，但現在已經不可能了。

印尼SMRC民調公司2018年公佈的一項數據顯示，有超過80%的印尼人認為LGBT群體對社會造成威脅。

美國皮尤研究中心2019所作的民調顯示，有9%的印尼人認為社會應該接納同性戀，而在2013年只有3%。同樣的調查中，德國、法國、西班牙，以及印尼鄰國菲律賓都有超過70％認為社會應接納同性戀


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2022/06/07,
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