印尼國會擬將同性戀列入《刑法修正草案》，LGBTQ團體憂恐同浪潮

文：李宗憲、Arti Ekawati

（德國之聲中文網）印尼國會近日正針對《印尼刑法修正草案》（RKUHP）進行討論，同性戀可能因此入罪，引發當地LGBTQ團體的擔憂，當地更有官員承諾7月會將同性戀行為納入該草案，而更早前則有一對跨國同志伴侶，5月接受印尼知名的播客節目採訪而引發爭議，在當地掀起反同浪潮。

印尼一個知名的Podcast節目，主持人德迪·科爾布西耶（Deddy Corbuzier）5月初採訪了印尼同志馬哈蒂爾卡（Ragil Mahardika）與他的德國伴侶沃樂特（Frederik Vollert）而引發公眾憤怒。

兩人在節目上，暢談作為同性戀者在印尼社會的處境，該影片吸引了超過600萬人觀看，但隨之而來的是鋪天蓋地的反同批評聲，甚至有人抵制該節目。科爾布西耶隨後刪除了該節目並公開道歉。

在印尼僅待兩週的馬哈蒂爾卡，如今已經回到德國，他與伴侶在德國已經居住10年，目前擔任社工工作。在接受德國之聲專訪時，馬哈蒂爾卡表示，接受Podcast採訪引發討論是在預期中，因為同志議題在印尼宛如禁忌一般，在擁有高知名度的Podcast節目談論，當然會引起爭議。

看到科爾布西耶將節目從網絡下架，馬哈蒂爾卡說：「我只是來賓，這也不是我的節目。應該是科爾布西耶不想丟掉他的工作吧。」但他希望印尼政府可以認清，「一個人所追求的價值與做壞事是不同的，法律應該是處置罪行，而不是歧視。LGBTQ不是罪，」他向德國之聲強調。

該節目播出後，英國駐雅加達的大使館在5月17日，國際不再恐同日，升起一面彩虹旗而引發爭議。據當地媒體報導，印尼外交部致電大使，要求使館工作人員注意印尼文化。

同性戀行為入罪？

目前印尼國會正在討論《刑法修正草案》，該草案的初衷是要去除具有殖民意涵、擁有百年歷史的刑法，但人們擔心修法可能會將更多行為納入刑法，其中就包括同性戀在內。 LGBTQ團體擔心，法律標準可能被用來懲罰和迫害同性伴侶。

印尼法律對婚姻的定義是在一男一女，因此同性伴侶不能合法結婚，但除了亞齊特區，印尼並未有法律禁止或懲罰成年人之間的同性關係。

印尼安全事務部長馬哈茂德（Mohammad Mahfud MD）日前在推特上發文稱：「在《印尼刑法修正草案》中沒有LGBTQ的字眼。但在某些情況和方式下，違反禮節以及同性性交將可能違法。就像刑法中沒有『小偷』這個詞，但有規範非法拿別人東西的行為。」

印尼國會保守派議員阿克拉姆（Amin Akram）通過簡訊告訴德國之聲，他所屬的繁榮正義黨（Prosperous Justice Party）希望該法案「立即」得到批准，並表示有計劃在2022年7月前通過該法案。

LGBTQ群體為何成焦點？

馬哈茂德的推文引起了LGBTQ社群和人權團體的關注。印度尼西亞律師和公設辯護人巴賈邁勒（Ma'ruf Bajammal）質疑政府對打擊歧視和保護公民人權的承諾。

任職於非營利法律組織「社區法律援助」的巴賈邁勒向德國之聲表示，國家不應該單單憑據一個人的性取而將其定罪。帕順丹（Pasundan）大學法律講師伊拉萬（Atang Irawan）鼓勵政府在通過該法案前，就該問題進行透明公開的討論。

伊拉萬解釋：「對於那些反對者來說，他們認為國家對道德的監管太深入了。他們認為國家對公民的私人權利進行乾預很過分。」

印尼國會上一次試圖針對討論《印尼刑法修正草案》是在2019年9月，當時因為該草案引發諸多爭議，印尼各地爆發大規模的大學生抗議活動後，草案而被推遲了。

該法案將把「誹謗」公眾人物、機構和宗教定為犯罪行為，它還將禁止婚前性行為，且明定包括「道德」條款。根據德國之聲看到的一份公開版本的草案，《印尼刑法修正草案》中關於「通姦罪」的擬議條款引起了當地LGBTQ團體的關注。

該條款建議，任何「對其他異性或同性實施淫穢行為」的人都可能被罰款並面臨18個月至9年的監禁。若該行為是在公開場合進行的，強行使用暴力或威脅使用暴力，或作為色情內容髮布，則適用「淫穢」的定義。

保守派議員阿克拉姆解釋，如果兩個同性單身成年人之間的性行為是在公開場合進行的，那麼根據該法案將受到懲罰。他補充說：「若（性行為）是私下進行的，就不會被起訴。」

Photo Credit:Reuters/達志影像 2019年9月23日，印尼學生聚雅加達抗議，要求撤回《刑法修正草案》（RKUHP）。

對LGBTQ愈來愈不友善

盡管印尼在傳統上接受各種性別以及跨性別，且許多人對不同性取向的人採取寬容態度，但在過去幾年裡，反對LGBTQ的現象越來越嚴重。

印尼LGBTQ維權人士溫忠孝（Dede Oetomo）接受德國之聲採訪時表示，對於印尼日漸緊縮的LGBTQ空間感到失望，他指出現在LGBTQ活動只存在網絡上，若要像是泰國最近舉行同志遊行那樣「是絕對不可能的」。

溫忠孝說：「我們現在若要舉辦LGBTQ活動，就必須偽裝，並與其他議題結合。」補充，過去在雅加達、泗水、日惹曾有懸掛彩虹旗的無車日，但現在已經不可能了。

印尼SMRC民調公司2018年公佈的一項數據顯示，有超過80%的印尼人認為LGBT群體對社會造成威脅。

美國皮尤研究中心2019所作的民調顯示，有9%的印尼人認為社會應該接納同性戀，而在2013年只有3%。同樣的調查中，德國、法國、西班牙，以及印尼鄰國菲律賓都有超過70％認為社會應接納同性戀