【書評】王駿《1951全面追緝》：一睹風雨飄搖年代，國府諱談的史實與台美關係原貌

文：張國城（現為台北醫學大學通識教育中心教授。擅長國際關係理論、東亞區域政治、國家安全與軍事戰略、兩岸關係與中國研究）

《1951全面追緝》這本著作的精妙之處，在於作者王駿先生能夠用豐富的新聞記者經驗，運用輕鬆的筆法貫串史實，讓讀者理解這段國府一向諱談的史實。作者不僅旁徵博引，同時邏輯一貫，讓讀者能夠體會在那個風雨飄搖的年代的台灣原貌，筆者有幸能先行拜讀初稿，的確如作者所說的，「……讀之既能消遣解悶，尋奇賞樂，亦能向學求知，吸納台灣重要史料。」

以筆者對中華民國現代史的粗淺研究，加以主持幾項科技部專題研究計畫的經驗，發現台灣的一般朋友對中華民國來台以後的歷史，有相當程度的誤解；這當然是在於過去的歷史教育，新聞輿論，對這段歷史避重就輕、諱莫如深，抑或有張冠李戴的情況。譬如：

首先，「兩蔣時代是清廉的年代」，事實上，毛邦初案的金額對當時國家財政的影響，對外形象的衝擊，要比拉法葉案嚴重的多。但知道毛案的人卻遠少於後者。當然毛能如此上下其手，源於當時的法制遠不如今天完備，能夠辦理對美軍購的人員也不像今天這麼多，但如此的貪汙仍然是非常可怕的；展讀這段歷史，可以讓讀者了解到中華民國政府之所以敗給中國共產黨，失去整個中國大陸退守台灣，實在是其來有自，不能全然歸咎於馬歇爾的調停。眾多的貪腐和無效率，「四大家族」的惡劣形象是美國對國民政府失去信心和支援的主要因素。

書中用大量篇幅記述蔣中正後來依法辦事，派人到美國以司法方式追訴毛邦初，不管最後能討回多少，總之是一種勵精圖治、追補前過的作為，對重建國府的形象和美國支持中華民國的意願，無疑起了極為重要的作用。這也是這一段史事對中華民國的重大意義。

蔣中正總統本身生活簡樸，但他本身能力的限制讓國府的「人治」到了一個足以動搖國本的程度——這一體制居然可以讓單獨個人身兼會計和出納，將數千萬美元當作私人金錢般地運用，又沒有可靠的審計制度，因此造成了中華民國相當的損失。這一段相當不堪的歷史，透過作者的生花妙筆重現於世，讓讀者不僅可以了解這段史事的本末，也可一睹當時國府在美國的外交風貌。

其次，台灣社會當然都知道美國外交、軍事和經濟援助在1950年代對中華民國的重要性，但對於中華民國當時對美國的態度，其實所知有限。中華民國政府雖接受美援，其實對美國從未推心置腹真誠認同；從書中主要人物的態度，雖然作者以文學寫作的筆法渲染了眾多當事人的牢騷（事實上未必全然如此犬儒），但是就台灣人的一般感受和經歷，對這種「不甘心合作又無決心自立」的態度，應該不陌生。這些都是我們在飽覽作者筆下的歷史風華之餘，或許可以反思今日台灣是否仍然如此？筆者認為，這才是本書最有價值的地方。

當然，本書也有一些與現實差距之處；例如第二回敘述「蔣中正從士林官邸搭車上班之際，途中，在中山北路上，瞥見有個士兵衣著不整，踽踽獨行，他要隨車侍衛龍頭，以「拐拐」無線電，轉告後頭隨侍車警衛，攔下士兵，問明單位番號…」，在中國國民黨黨史會編纂的《蔣中正先生來台後軍事言論集》（三巨冊，超過1000頁），之中，確有不少這類的記述，出現在蔣對內部高級將領的講話中；但事實上所謂的「拐拐」（AN/PRC-77無線電）在1968年才服役，（當時1950年）是沒有的。

第四回「…強人長子，出任『國防部政治部主任』﹔繼而，創立國軍官兵「手牒制度」，杜絕吃空缺歪風。」「軍隊手牒」是舊日本軍隊的遺風，是士官兵入伍之後一人一本的手冊，不只是軍人身分證，也包含服役經歷和相關須知；蔣自己在日留學時，下日本陸軍第十三師團砲兵聯隊實習時就有，應不須蔣經國教他。

第五回（1951年3月）提到周至柔在南機場（現在台北市青年公園）打高爾夫「…空軍卻出了花樣，說是來台美軍眾多，都沒個休閒娛樂地方，有必要蓋個高爾夫球場。就這樣，反過頭來，要陸軍總部下令，派陸軍工兵擔綱，構工苦幹，又出人力，又耗機具，推平農地，拆除建物，營造出這座美侖美奐高爾夫球場，全長五千餘碼，共九個洞。」但是該球場是在1953年10月16日興工，1954年8月完工，1951年周至柔應該還無法在該地打球。

第十二回提到毛邦初面見李宗仁，「…空軍副總司令、兼空軍駐美辦事處主任、空軍中將毛邦初，向李總統報到。報告總統，屬下失職，屬下來晚了。」以當時的習慣，毛邦初是不可能在李宗仁前面加上姓，口稱「李總統」的；最後一回「一九六四年八月十五日…新聞又播放美國國防部長麥納瑪拉談話，說已下令第七艦隊航空母艦戰鬥群，駛往越南外海，外加關島安德森空軍基地、菲律賓克拉克空軍基地、泰國烏打拋空軍基地、台灣清泉崗空軍基地，美國海、空軍各式攻擊機、轟炸機，將對北越展開「滾雷行動」（Operation Rolling Thunder），遍炸北越戰略要地。」歷史上，滾雷行動是1965年3月2日才開始，執行該行動的美國海空軍和陸戰隊飛機也沒有從菲律賓和台灣出動。

筆者長年以來一直以為，領導人的功罪，除了個人私德以外，能不能知人善任，扶保善類殄除敗類是更加重大的責任。但是傳統中國史家一直到今日台灣社會，在考察、評判領導人時，還不甚習慣有這樣的觀念。另外，對領導人常常有過高的寬容和過苛的批評。前者當然源於意識形態和傳統「忠君愛國」思想，無足深責。後者除了意識形態之外，經常也是忽略任何人無論地位再高，都是受自身識見、所獲資訊、能動用的資源和所屬組織特性所侷限的。