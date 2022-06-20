【書評】王駿《1951全面追緝》：一睹風雨飄搖年代，國府諱談的史實與台美關係原貌
我們想讓你知道的是
筆者長年以來一直以為，領導人的功罪，除了個人私德以外，能不能知人善任，扶保善類殄除敗類是更加重大的責任。但是傳統中國史家一直到今日台灣社會，在考察、評判領導人時，還不甚習慣有這樣的觀念。
文：張國城（現為台北醫學大學通識教育中心教授。擅長國際關係理論、東亞區域政治、國家安全與軍事戰略、兩岸關係與中國研究）
《1951全面追緝》這本著作的精妙之處，在於作者王駿先生能夠用豐富的新聞記者經驗，運用輕鬆的筆法貫串史實，讓讀者理解這段國府一向諱談的史實。作者不僅旁徵博引，同時邏輯一貫，讓讀者能夠體會在那個風雨飄搖的年代的台灣原貌，筆者有幸能先行拜讀初稿，的確如作者所說的，「……讀之既能消遣解悶，尋奇賞樂，亦能向學求知，吸納台灣重要史料。」
以筆者對中華民國現代史的粗淺研究，加以主持幾項科技部專題研究計畫的經驗，發現台灣的一般朋友對中華民國來台以後的歷史，有相當程度的誤解；這當然是在於過去的歷史教育，新聞輿論，對這段歷史避重就輕、諱莫如深，抑或有張冠李戴的情況。譬如：
首先，「兩蔣時代是清廉的年代」，事實上，毛邦初案的金額對當時國家財政的影響，對外形象的衝擊，要比拉法葉案嚴重的多。但知道毛案的人卻遠少於後者。當然毛能如此上下其手，源於當時的法制遠不如今天完備，能夠辦理對美軍購的人員也不像今天這麼多，但如此的貪汙仍然是非常可怕的；展讀這段歷史，可以讓讀者了解到中華民國政府之所以敗給中國共產黨，失去整個中國大陸退守台灣，實在是其來有自，不能全然歸咎於馬歇爾的調停。眾多的貪腐和無效率，「四大家族」的惡劣形象是美國對國民政府失去信心和支援的主要因素。
書中用大量篇幅記述蔣中正後來依法辦事，派人到美國以司法方式追訴毛邦初，不管最後能討回多少，總之是一種勵精圖治、追補前過的作為，對重建國府的形象和美國支持中華民國的意願，無疑起了極為重要的作用。這也是這一段史事對中華民國的重大意義。
蔣中正總統本身生活簡樸，但他本身能力的限制讓國府的「人治」到了一個足以動搖國本的程度——這一體制居然可以讓單獨個人身兼會計和出納，將數千萬美元當作私人金錢般地運用，又沒有可靠的審計制度，因此造成了中華民國相當的損失。這一段相當不堪的歷史，透過作者的生花妙筆重現於世，讓讀者不僅可以了解這段史事的本末，也可一睹當時國府在美國的外交風貌。
其次，台灣社會當然都知道美國外交、軍事和經濟援助在1950年代對中華民國的重要性，但對於中華民國當時對美國的態度，其實所知有限。中華民國政府雖接受美援，其實對美國從未推心置腹真誠認同；從書中主要人物的態度，雖然作者以文學寫作的筆法渲染了眾多當事人的牢騷（事實上未必全然如此犬儒），但是就台灣人的一般感受和經歷，對這種「不甘心合作又無決心自立」的態度，應該不陌生。這些都是我們在飽覽作者筆下的歷史風華之餘，或許可以反思今日台灣是否仍然如此？筆者認為，這才是本書最有價值的地方。
當然，本書也有一些與現實差距之處；例如第二回敘述「蔣中正從士林官邸搭車上班之際，途中，在中山北路上，瞥見有個士兵衣著不整，踽踽獨行，他要隨車侍衛龍頭，以「拐拐」無線電，轉告後頭隨侍車警衛，攔下士兵，問明單位番號…」，在中國國民黨黨史會編纂的《蔣中正先生來台後軍事言論集》（三巨冊，超過1000頁），之中，確有不少這類的記述，出現在蔣對內部高級將領的講話中；但事實上所謂的「拐拐」（AN/PRC-77無線電）在1968年才服役，（當時1950年）是沒有的。
第四回「…強人長子，出任『國防部政治部主任』﹔繼而，創立國軍官兵「手牒制度」，杜絕吃空缺歪風。」「軍隊手牒」是舊日本軍隊的遺風，是士官兵入伍之後一人一本的手冊，不只是軍人身分證，也包含服役經歷和相關須知；蔣自己在日留學時，下日本陸軍第十三師團砲兵聯隊實習時就有，應不須蔣經國教他。
第五回（1951年3月）提到周至柔在南機場（現在台北市青年公園）打高爾夫「…空軍卻出了花樣，說是來台美軍眾多，都沒個休閒娛樂地方，有必要蓋個高爾夫球場。就這樣，反過頭來，要陸軍總部下令，派陸軍工兵擔綱，構工苦幹，又出人力，又耗機具，推平農地，拆除建物，營造出這座美侖美奐高爾夫球場，全長五千餘碼，共九個洞。」但是該球場是在1953年10月16日興工，1954年8月完工，1951年周至柔應該還無法在該地打球。
第十二回提到毛邦初面見李宗仁，「…空軍副總司令、兼空軍駐美辦事處主任、空軍中將毛邦初，向李總統報到。報告總統，屬下失職，屬下來晚了。」以當時的習慣，毛邦初是不可能在李宗仁前面加上姓，口稱「李總統」的；最後一回「一九六四年八月十五日…新聞又播放美國國防部長麥納瑪拉談話，說已下令第七艦隊航空母艦戰鬥群，駛往越南外海，外加關島安德森空軍基地、菲律賓克拉克空軍基地、泰國烏打拋空軍基地、台灣清泉崗空軍基地，美國海、空軍各式攻擊機、轟炸機，將對北越展開「滾雷行動」（Operation Rolling Thunder），遍炸北越戰略要地。」歷史上，滾雷行動是1965年3月2日才開始，執行該行動的美國海空軍和陸戰隊飛機也沒有從菲律賓和台灣出動。
筆者長年以來一直以為，領導人的功罪，除了個人私德以外，能不能知人善任，扶保善類殄除敗類是更加重大的責任。但是傳統中國史家一直到今日台灣社會，在考察、評判領導人時，還不甚習慣有這樣的觀念。另外，對領導人常常有過高的寬容和過苛的批評。前者當然源於意識形態和傳統「忠君愛國」思想，無足深責。後者除了意識形態之外，經常也是忽略任何人無論地位再高，都是受自身識見、所獲資訊、能動用的資源和所屬組織特性所侷限的。
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」