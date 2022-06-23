【書評】王駿《1951全面追緝》：還原毛邦初叛逃始末，警惕位居高位者戒貪念、去私心

文：于北辰（中華民國陸軍少將退役，曾任國民黨桃園市黨部副主委，現職為政治評論員、YouTuber）

自從個人於民國七十二年踏進軍校的那一刻起，我的人生與觀念就產生了莫大的改變，在思想統一的訓練環境下，幾乎是沒有個人的想法，只存有「忠黨愛國」的情懷，在那個黨國一體的時代，對國家忠誠是核心價值，所有先期的學長都是我們效仿的精神標竿，沒有懷疑！只有服從！

但是當民主意識逐漸深植民心，我們也從當年封閉的神話中覺醒，我讀完王駿先生所著的《1951全面追緝》，深入淺出的小說敘述模式，使極為生硬的昔日高層官員爭權奪利的一面，活靈活現地呈現在小說情節中，打從「蔣家天下陳家黨，到宋家姊妹孔家財」，清晰闡述在抗日勝利後軍民的兵疲馬累感受，高官們不重視國家意識，只求得論功派職謀得一己的升官或是發財，輕者形成強人政治對家族政治的矛盾，重者造成國際間對國民黨政府貪汙成性的高度不信任，終至讓國家形象嚴重受損，但是政府對內仍然大肆表揚官員的清廉與愛民，在多年之後將歷歷往事解密，內心著實深感傷痛。

早期在官校大門兩側標示著兩句精神標語，「貪生怕死莫入斯門、升官發財請走他路」，目的就是要藉以勉勵從軍的青年，愛國家才是從軍真正的價值，若要賺大錢、享清福，千萬不要報考軍校，看到這兩句標語學生們無不肅然起敬，緬懷革命前輩的犧牲奉獻精神，激發出熱血沸騰的愛國熱誠，我們從仔細未思考過，前期學長們當真是秉持這般無私無我的情操，國民政府怎會被共軍打退至台灣來？當年我們沒有多想，其實也不敢多想。

書中提及1950年在美國首都華盛頓的中華民國空軍駐美辦事處，任職超過九年的空軍中將副司令兼辦事處主任毛邦初，突然到處投訴參謀總長兼空軍總司令周至柔用錢為私、拉幫結派，遠在台北的蔣介石剛剛復行視事，對毛邦初在美的放話，造成政府形象的敗壞已大為不滿，卻顧念毛邦初是元配毛氏福梅的親戚，在家族的親情考量下，初期並未對毛下重手，希望他好自為之自行卸下職務返回台北。

但是毛邦初在華府擔任空軍採購要職多年，早已成為美國軍火商人眼中的「財神爺」，在有錢能使洋人尊敬的前提下，不但掌握了大筆空軍採購的不明款項，甚至建立了私下的帳本，國家的稅收與民間的愛國捐款，除了購買一些檯面上的飛機與零件外，不少金額都飽入了高官的私囊，有了錢就要爭權，為了爭取空軍總司令的大位，居然在美國大肆宣揚國民政府的貪污與無能，引發在美的喧然大波，大幅影響空軍的進步與建軍。

再論起當時的陸、海、空各軍種之間，為了爭取自身的利益而小動作不斷，光是為了松山南機場的高爾夫球場歸屬問題，都能鬧得風風雨雨，殊不知曉當年大陸江山就是在此利益爭奪下失去的，到了台灣這最後的土地，仍然在爭取一己的私利，甚麼「以國家興亡為己任，置個人死生於度外」，都當成訓練新進軍人的精神口號，每逢開訓時喊得震天響，實際上卻不是這麼一回事，每個人在官場一套說法，私下又是另一套說法。

書中最經典的一幕我認為是總統府秘書長王世杰，銜總統之命去遊說參謀總長周至柔，因氣憤總統的不信任而怒辭總長，秘書長運用婉轉的作為，使周至柔收回辭呈的曲折經過，其中充分顯現官場文化的剛柔並進之術，因為一個文官要去說服手握國家最高的兵權的軍事將領，在那個軍權掌握一切的時代，哪是一件容易的事！然而，秘書長王世杰當下使出一個「委屈訴苦」的絕招，在周至柔還沒抱怨之前，先將自己的一肚子苦水全然道出，讓周至柔頗有同為天涯淪落人的感受，在兩人惺惺相惜的氛圍下，順勢收回了辭呈，隨即一併配合中央整肅挾洋自重的毛邦初。

根據顧維鈞先生的回憶錄，更清楚的還原當年在美國的精采翻桌戲碼，「毛皮大戰」這場沒人知道的舌戰，先是由銜總統命令前往整合接替駐美三軍採購業務的皮宗敢，皮是總統的侍從武官，當然是最內層的心腹，一開始便提出讓毛邦初自動放棄在美一切權力的指示，豈料毛邦初非但不從，反而有備而來地當場拿出揭發總長周至柔上將貪贓枉法與政府腐敗不堪的指證，周至柔與皮宗敢將軍在軍中都是有很有名望的將領，實在無法想像在那個剛剛失去大陸領土的時刻，這些掌握軍權的高級將領，爭鬥居然如此的令人驚訝。

當年軍中甚至分為黃埔與留洋兩個山頭，一個身受總統全般信任，另一個則是拉攏夫人宋美齡的洋人幫辦，這也讓當年的政府、軍隊並不如我們所認知的「親愛精誠」，反而高階將領間，時常打著反共的口號互扣「紅帽子」，霎時之間檢舉函滿天飛，二二八事件的台灣行政長官陳儀，也在當時被湯恩伯大義滅親，檢舉在浙江投共的事實，在大陸江河變色之際，壓送台灣隨即槍決，此事頗有斷尾求生穩定台灣民心之意涵。

毛邦初到底是叛徒？還是捲款潛逃？或是對人事布局不滿而懷恨報復？這個答案早已隨當事人一一作古而無從考究了，在現今的軍事採購體制下，貪污拿取回扣的機會應該不多，但是1951年發生的毛案實在應該引以為戒，國家利益永遠高過個人利益，外派美國的軍事採購人員，至今仍有為軍種或是個人利益互槓的現象，在兩岸日趨險峻的情勢下，還有甚麼事情放不下、看不開的？