美國堪薩斯州婦女加入ISIS，在敘利亞領導百人女軍營、教導婦孺使用AK-47步槍
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堪薩斯州人艾克倫在敘利亞領導一個由100多名女性所組成的軍營，她的職責主要是教導婦女和兒童使用武器，包含AK-47步槍、手榴彈以及自殺背心，最小的學員甚至是只有10歲的女孩。
美國堪薩斯州民眾艾克倫（Allison Fluke-Ekren）因密謀向恐怖組織提供資源，最高將面臨20年監禁。她在2011年離開美國後加入伊斯蘭國（ISIS），並在其中領導一個由100多名女性和孩童組成的軍營，教學員使用AK-47步槍和手榴彈，甚至曾經策劃要在美國本土發動恐攻。
艾克倫現年42歲，曾經在堪薩斯大學主修生物學，離開美國前當過老師。2011年，她與第二任丈夫和4個孩子一起搬到土耳其、埃及、利比亞等地生活，之後前往敘利亞加入伊斯蘭國。
艾克倫的第二任丈夫曾為恐怖組織伊斯蘭教法虔信者（Ansar al-Sharia）成員，之後在敘利亞境內的伊斯蘭國組織訓練狙擊手，2016年死於空襲。
艾克倫在敘利亞領導並訓練一個名為「Khatiba Nusaybah」的軍營，由100多名女性所組成，總部設在伊斯蘭國重鎮、敘利亞北部的拉卡（Raqqa）。她的職責主要是教導婦女和兒童使用武器，包含AK-47步槍、手榴彈以及自殺背心，最小的學員甚至是只有10歲的女孩。
除了訓練學員使用武器外，這個軍營還提供武術、醫療訓練、汽車自殺炸彈駕駛、伊斯蘭國宗教課程等等。《CNN》的報導指出，艾克倫在聽證會上聲稱不知道有成員是未成年人，並否認有意訓練任何年輕的女孩子。
在和伊斯蘭國合作期間，艾克倫甚至一同策劃於美國本土發動恐攻，計畫內容是在購物中心停一輛裝滿炸藥的貨車，然後用手機引爆炸彈。2014年，有一名伊斯蘭國女性成員在艾克倫隔壁住了18天，期間艾克倫曾經向她提及，想在美國中西部大學校園內執行爆炸攻擊。
艾克倫曾表示，任何沒殺死大票人的攻擊行動都是資源浪費；更有人在法庭上指出，她擁有「破表」的激進傾向，如果由1到10分給分的話，大概是「11或12分」。
一名證人在庭上作證，艾克倫於2018年曾交代一名敘利亞人，向她的家人發送她的死亡消息，這樣美國政府就找不到她。在2011年1月8日離開之後，艾克倫直到今（2022）年1月在敘利亞被捕，並於1月28日移送到美國維吉尼亞州後，才再次回到美國。
艾克倫在庭上承認密謀向國外恐怖組織提供物資和資源，刑期將在10月25日宣判，未來恐怕面臨最高20年的監禁。
新聞來源
- American Woman Who Led ISIS Battalion Pleads Guilty
- Kansas woman who led female ISIS battalion in Syria pleads guilty（CNN）
- Kansas woman admits to training all-female IS battalion in Syria（BBC）
延伸閱讀
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- 蓋達組織、塔利班與伊斯蘭國都要求釋放她，涉嫌恐攻遭美國判86年的「西迪基」是誰？
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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