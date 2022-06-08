2022台北國際書展閉幕：6天有25萬「鐵粉」不畏疫情進場，明年波蘭接棒主題館

因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情停辦2年的台北國際書展，於今（2022）年6月2日復辦，雖然台灣疫情持續升溫，也在事前傳出許多出版社建議文化部停辦本屆書展，但最終書展仍繼續舉行。

至於本屆書展從6月2日開幕到昨（7）日閉幕，根據《中央社》指出，展覽總展位1153個，參與國家31國，參展出版社365家，閱讀活動場次500場，版權會議61場、參觀人次為25萬人；相較2019年的數字，展覽總展位1832 個，參與國家52國，參展出版社735家，閱讀活動場次1184場，版權會議1440場、參觀人次58萬人，皆有明顯下跌。

不過，在閉幕之際，文化部政務次長李靜慧、法國在台協會代理主任戴寧智（Guillaume Delvallée）、波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、台北書展基金會董事長林訓民、台北書展基金會新任董事長吳韻儀、台北書展基金會執行長王秀銀仍舊一同出席，也齊聲喊話致詞。

Photo Credit: 中央社 2022台北國際書展7日舉行閉幕典禮，台北書展基金會執行長王秀銀（左起）與新任董事長吳韻儀、董事長林訓民、文化部政務次長李靜慧、法國在台協會代 理主任戴寧智（Guillaume Delvallee）、波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）等出席合影。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，代表文化部表達三個最誠摯的感謝。首先，感謝主題國法國以電影、音樂、展覽等各種形式，讓大家看到書展的可能性；國際參展單位所展現的出版能量，以及國際交流、版權交際的歷程，更讓台北國際書展「名符其實」。

第二個則感謝所有的民眾及擔任論壇講座的作者，不管是透過親臨現場或連線參與的方式，作者與讀者的緊密交流，具體展現實體書展的特殊魅力。

李靜慧最後更感謝所有的出版社，讓實體書展得以實現；也感謝選擇退展的出版社，在書展籌辦過程，以不同的觀點及提醒，讓文化部對於書展的意義及未來、舉辦方式、如何讓書展更有力量等議題，能有更多的反省及學習。

而台北書展基金會董事長林訓民則提到，2022台北國際書展在台灣疫情正逢高峰，又遇端午連假返鄉潮時刻，卻展現了「非凡的成果」，除了人氣、買氣，論壇及活動也都成效很好，相信所有進場的讀者都能感受「這就是實體書展的熱度及魅力」。期盼明（2023）年疫情已經遠離，台北國際書展重回往日的榮光。

至於本屆書展主題國是法國，法國在台協會代理主任戴寧智也表示，感謝所有的合作夥伴及觀眾，在台北國際書展的相會，再次證明「書能拉近彼此的距離」。

戴寧智接著說：「此次法國館希望讓大家看到，在疫情干擾的不利條件下，法國仍然能用各種形式，包含遠距連線講座、漫畫音樂會、電影與音樂、出版論壇等，帶給大家一個美好的書展。書展雖然閉幕，但在6月期間，全台仍有30個書店辦理法國選書展，邀請大家繼續參與。」戴寧智也特別以華語表達「台法友誼，節節高升」作結。

從法國主題國接下2023主題國的波蘭，其台北辦事處處長高則叡則說，台北國際書展在疫情中能辦理實體書展，更顯不易。台北國際書展創造了極佳的氛圍，尤其國際展區的各國，以豐富多元的書籍，帶領大家進入冒險的旅程中。波蘭非常高興接下2023主題國的重任，將帶著波蘭最精彩的文學作品及作家來到台灣與大家見面。

最後，新任台北書展基金會董事長吳韻儀說，疫情之下的2022台北國際書展，「進場的25萬人次，就是25萬個鐵粉」，期待半年後的2023台北國際書展再次與大家相見。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺