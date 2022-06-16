《最後一個知識人》：倘若社會退化到必須仰賴動物牽引力，我們該如何重新發明內燃機？
我們想讓你知道的是
隨我們之後出現的文明，並不會那麼容易取得原油，燃料來源很可能大受限制：自一九二○年代開始，由於煉油廠供應廉價汽油，才促成機動車輛數量增長。所以，從零開始重建的社會，有可能採行哪種不一樣的路徑，來重新建立運輸基礎設施？
文：路易斯・達奈爾（Lewis Dartnell）
重新發明動力運輸工具
到了某個時間點，復甦文明的冶金、工程水平，都會達到能夠製造引擎的程度。倘若社會退化到必須仰賴動物牽引力和船帆的層次，再假設它沒有實例可供參考，又該如何重新發明內燃機？我們的車輛的心臟，在引擎蓋下跳動的機件，構造長什麼樣子？
內燃機是個很好的例子，顯示複雜機器不過就是一些基本機械的集合體，這些組件各具不同的功能，但只要採行新安排，就能解決特定問題。假使你能剝開家用小客車的金屬外皮，把它當成有機生物來解剖，那麼你就會發現無窮的次級機制，像人體五花八門的器官和組織那樣彼此互動。
所以汽車運作背後的關鍵原理是什麼，該怎樣從頭開始設計？
我們在第八章談過一款內燃機的操作原理：蒸汽機是靠燃燒燃料為鍋爐加熱，產生壓力將蒸汽注入汽缸。還有一種做法可以善用燃料中的化學能，而且效能遠勝蒸汽機，那便是省掉中間步驟，直接使用燃燒本身產生的高熱氣體壓力來驅動機器。
若是先把微量燃料導入一處密閉空間，隨後再點火，就可以利用燃燒所產生的高熱氣體爆炸膨脹，讓爆炸把活塞推開，並為你幹活。整組動作每秒進行數次，你就擁有規律的動力源。若要重設汽缸來進行另一次爆炸，可以鑿開一個開口，把活塞推回原位，像注射器那樣把廢氣擠出來。接著再次抽出，從第二個活門吸入含有氧氣並摻雜新鮮燃料的空氣。開始壓縮混合氣，讓它變得緻密又熾熱，隨後再次點火。這種四步驟循環，正是如今地表多數內燃機的高速心跳。
燃料注入汽缸之後，有兩種做法能觸發燃燒反應，而這也是汽油、柴油引擎的差別所在。乙醇（或汽油）一類揮發性液體，可以在化油器內與空氣混合化為蒸汽，隨後才導入汽缸，接著就由電力火星塞點燃。柴油含較重的碳氫化合物分子，先化為細霧，接著在壓縮階段結束時，才噴進汽缸蒸發，最後再極度加壓空氣，生成的高熱衝將激發自燃。（為自己的車胎灌飽氣之後，只要感受一下腳踏打氣筒噴嘴的氣流，大家都能注意到，空氣壓縮能把溫度提高到什麼程度。）或者有辦法的話，你也可以如本章開頭所述，為你的引擎供應氣體燃料，用導管直接注入汽缸。
到了這個階段，為車輛提供動力的挑戰，便是如何把汽缸的直線前後動能，變換成可以用來轉動車輪或螺旋槳的平滑旋轉能。進行這項運動轉化的裝置是曲柄，我們在談腳踏車時曾經提到。曲柄是機械常用部件，含一曲軸，把往復組件和轉軸連結在一起（就腳踏車而言，你的雙腿便構成和腳蹬曲柄連動的連桿）。已知最早出現的這種關鍵機械裝置，是安裝在三世紀一座羅馬水車上，用來把河川動能變換成長木鋸的前後機械能。
現代引擎集結多具點火活塞的動力，使用的曲柄已經稍有改動，稱為曲軸。曲軸裝了系列柄狀差排構造，縱向間隔列置，於是整列活塞就能同時驅動同一根心軸。即便有好幾具汽缸交錯接連點火，轉動心軸的爆炸衝擊依然晃動不穩，必須設法讓轉動變得均勻。這次的解決方法，出自古代製陶技術。在曲軸尾端裝了個飛輪，其作用和陶輪的厚重石盤完全一樣，能儲存旋轉動量並讓旋轉平順。
這裡還需要另一項傳統機械零件，用來在動力循環時調節活門開闔，好讓燃料注入汽缸並排除廢氣。凸輪呈延伸拉長的偏心造型，環繞心軸旋轉時，可以用來抬升或推開槓桿。以往凸輪曾用在搗錘上，水車動力反覆抬高重錘，接著在凸輪的上頂時釋開，於是錘子墜落下敲。古希臘已經知道凸輪，後來重新出現在十四世紀的中世紀機械裝置。現代燃燒式引擎裝設一組凸輪，由主曲軸驅動，讓進氣閥和出氣閥的開闔時機，能與活塞循環完美搭配。
假使你想用引擎發動車子，而不單是要轉動船上螺旋槳，那麼你就必須再克服好幾項技術挑戰才行。檢視了引擎的核心設計之後，下一項機械問題，就是如何把驅動力量傳給車輪。汽車動力裝置最直覺易解的組件之一是傳動裝置：這不過就是個讓你更動由哪對齒輪組彼此嚙合的盒子，其基本操作原理和上溯至公元前三世紀的鏈齒輪是一樣的。內燃機以高轉速運轉，所以使用低速檔（和驅動軸嚙合的齒輪，小於引擎軸齒輪的情況）以轉速交換轉動力量。這股較強的力矩，在加速或爬坡時尤其適用。
促成齒輪轉換的裝置是離合器。許多汽車的這個組件，都經由一件粗化圓盤來和飛輪緊密接觸，並藉此來傳送引擎動力——這很諷刺，讓發動機順暢運作的功臣，竟然是摩擦力。接著圓盤和飛輪就可以分開，讓引擎和驅動軸斷開。早期木工工具，如車床等，也使用類似的系統，讓機械裝置能與動力源頭斷開。
最早的車輛是直接借用腳踏車原理，以鏈條和鏈輪來驅動後輪軸。傳遞引擎動力的更有效做法是旋轉驅動軸，不過這種裝置必須具有相當程度的可撓性（柔軟性），才不會因為路面顛簸而斷裂。那麼你該怎樣讓一根剛硬的桿子，朝任意方向彎折或屈撓，同時卻依然能傳輸動力？解決做法是順著連動桿，安裝兩個萬向接頭。各以一對相連的鉸鏈組成，這種概念最早在一五四五年便已提出。
一旦你能夠讓車輛向前猛衝，下一個迫切課題，就是設計出一種可以從駕駛座輕鬆操控車輪轉向的做法。最早的車輛使用一支舵柄，直接借用操控船舵的技術。不過後來又稍經深思，便想出了一種效果遠勝前者的做法，這次吸收的技術源出古代水鐘，年代可以追溯至公元前二七○年前後。齒條與小齒輪（rack and pinion）是以一個小齒輪和一根削切出對應輪齒的長條棒，共同組合而成的機械裝置。駕駛方向盤以一軸和小齒輪聯動，小齒輪帶動齒條橫向左右運動，來調節前輪角度。
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。