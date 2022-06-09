長榮經營權白熱化，面對鄭深池「拉一個，打一個」的分化策略，不知張總裁作何感想？
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長榮經營權進入白熱化階段，面對鄭深池昔日的「拉一個，打一個」的分化策略，不知張總裁作何感想，四兄弟之間是否思考清楚，誰是敵人誰是朋友呢？
文：邱寧樺
長榮集團爭產風波一波未平一波又起。深入觀察，以鄭深池為首的外戚陣營，除了涉嫌教唆黑衣人恐嚇遭起訴外，也曾被質疑拿造福盲人的公益資產，以及李登輝基金會的董事席位當作收買人心的籌碼，無所不用其極分化張榮發四個兒子，目的就是成就自己的利益版圖。
鄭深池被張榮發逐出長榮集團15年，張總裁逝世後，趁張家兄弟們因為遺產分配出現矛盾，便在第一時間拉攏大房排擠二房，還曾當眾對張國煒拍桌怒嗆。
近來為了因應局勢變化，鄭又展現長袖善舞的本色積極拉攏二房，慫恿弟弟們孤立大哥張國華。這種只為利益不為情感的操作，非常符合統戰的策略：沒有永遠的朋友，聯合次要敵人打擊主要敵人，只有永遠的金錢與個人利益！
張榮發被譽為台灣最成功的本土企業家，其經營理念堪稱典範，這樣的精神從他身前的一些談話就能得到解釋，談到金錢的意義與社會的亂源，張榮發有其獨特的見解，對照現在經營權之爭與鄭深池的角色格外諷刺：
「人出生到世界上，就是要互相幫忙，不能只顧自己，也想到幫助別人。錢有什麼用？生不帶來，死不帶去。有錢的話做好一點的事，貢獻社會。」
「什麼東西都不可以貪，吃的不可以貪，錢不可以貪，穿的都不可以貪，不是我的，就不可貪，要有滿足感。如果這樣，一個人就會很成功，上帝就會保祐你。現在的社會就是貪，這是最大的缺點，不管官或民都是這樣。今天台灣亂就是亂在這裡。」
長榮集團創辦人張榮發辭世後，無法帶走的錢財，引來外戚覬覦。張家四兄弟受到挑撥，忘了父親的期許，似乎忘了「兄弟齊心，其利斷金」這個亙古不變的道理。親近張家老臣指出，張家四兄弟分裂是從張榮發遺囑公布那一天開始，若從整個事態的發展觀察，心機最重的分化者就是鄭深池。
張榮發遺囑揭示後的戰慄48小時
2016年2月14日，張榮發告別式圓滿完成。大家決定休息一天後，於2月16日開啟密封了一年多的遺囑。午後，大房三兄弟和二房李玉美、張國煒等被繼承人及利害關係人都到民生大樓11樓會議室集合。
在場人士形容，在邱晃泉律師見證下，遺囑由公證人開封宣讀過程，大多被繼承人都出現瞠目結舌，一副不可置信的表情。可能是否因為遺囑一面倒的獨厚二房張國煒，宛如大房三個兒子不是張榮發的孩子般，內容有違常理？或是第一次看到遺囑不知如何反應？當下被繼承人們完全沒有表示意見。
因此，遺囑執行人當場告訴被繼承者們，可以將遺囑影印回去，並給大家兩個月的時間思考。在期限內，不管是祝福或反對小K張國煒接任台灣長榮總裁、同意或反對由小K單獨繼承股票、不動產、存款，任何意見都可以向邱晃泉律師反應，並將遺囑正本交由邱律師的事務所暫時代為保管。
遺囑開封後兩天，2月18日上午9點半，小K張國煒就把所有副總裁、執行長、秘書，以及保全人員叫到總裁辦公室，自行宣布：即日起就任台灣長榮集團總裁，他要依據遺囑內容正式登基。
小K並質疑在場身兼遺囑執行人的長榮集團高層，以及負責發布人事命令的相關部門主管，為什麼沒有在2月17日，遺囑開封隔天就對外發布他就任總裁的人事命令？小K認為，遺囑寫得這麼清楚，為什麼給哥哥們機會？為什麼要給其他利害關係人兩個月的時間表示意見？
同一天上午10點半，大房三兄弟和代表已故張榮發大房長女張淑華的孩子，具有代位繼承權的鄭明維和鄭明宜的代表人鄭深池，收到風聲後也趕到現場，大家回到11樓辦公室討論。當場，反應最激烈的除了老三KC張國政之外，代位繼承人的代表人鄭深池態度凶悍，令在場人士留下深刻印象。鄭對張國煒拍桌子，並怒嗆小K說「再輪也輪不到你！」
小K被嚇到低頭小聲的說，「你們如果都不認同，我也沒意見啦！這是爸爸的意思。遺囑是爸爸設立的，重點是爸爸有沒有意思。」而這時間距離張榮發出殯僅僅不過四天光景，這些爭議隨即引發長榮內部議論。
鄭深池的統戰手段與「置入性行銷」書信
在2016年，對於鄭怒斥小K的態度，當時曾有挺大房的人私下讚許說，「大媽果然沒有白疼這個長女婿。」沒想到，在張榮發遺囑開封當時，為了替兒女爭取權益，原本和大房三兄弟站在同一陣線對抗二房張國煒的鄭深池，為了爭取長榮鋼鐵主導權，如今變成外戚陣營首腦，挑撥手足之情，遊說弟弟們和外戚合作，孤立大哥張國華。
內部人士批評，自從鄭深池坐上長榮國際董事長大位後，拿長榮國際的資源「期約尊榮禮遇」二房李玉美，對比2016年欲除去二房和小K而後快的態度，有著天壤之別。
長榮老臣憂心，鄭為了個人私利，隨時可以結合一派鬥爭另一派，難保鄭謀奪長榮江山的下一戰，不是回頭鬥張國明或張國政，甚至分化二房李玉美和小K的母子情？
知情人士說，為了謀奪長榮集團大業，鄭深池可說是使出渾身解數，除了分化兄弟情，還召開股東會和記者會為自己搭建舞台，沒想到兩會宣傳出現反效果，之後沒多久便出現一封退休員工的公開信，抹黑在職老臣，也就是前長榮國際董事長柯麗卿。
該人士說，這封利用退休員工抹黑仍在職老臣的公開信，數年前張榮發總裁還在世時，就曾針對同一內容做過處理，故事內容了無新意。張榮發當時也曾親自查證，最後詢問被質疑的當事人柯麗卿，結果發現「內容與事實不符」。如今，舊案冷飯重炒，代表外戚陣營已經黔驢技窮。
長榮內部也批評，信的內容宛如置入性行銷，不斷吹噓自己的豐功偉業，「長榮集團內表現優秀者比比皆是，大家都默默做事，真正的長榮人不會這樣招搖」。離譜的是，這封在張榮發還在世時就出現過的信，如今卻將操弄張家兄弟影武者的帽子戴在柯麗卿身上，感覺就像鄭深池在找代罪羔羊且欲蓋彌彰。
熟知內情者指出，鄭深池為了建構人脈網，通常都是放長線釣大魚。早年為了拉攏大房老三張國政，鄭是從張國政妻子曾瓊慧娘家下手。知情人士說，鄭知道曾瓊慧的母親曾黃麗明比較迷信，曾經替她張羅在陽明山建廟大事。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。