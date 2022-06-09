長榮經營權白熱化，面對鄭深池「拉一個，打一個」的分化策略，不知張總裁作何感想？

文：邱寧樺

長榮集團爭產風波一波未平一波又起。深入觀察，以鄭深池為首的外戚陣營，除了涉嫌教唆黑衣人恐嚇遭起訴外，也曾被質疑拿造福盲人的公益資產，以及李登輝基金會的董事席位當作收買人心的籌碼，無所不用其極分化張榮發四個兒子，目的就是成就自己的利益版圖。

鄭深池被張榮發逐出長榮集團15年，張總裁逝世後，趁張家兄弟們因為遺產分配出現矛盾，便在第一時間拉攏大房排擠二房，還曾當眾對張國煒拍桌怒嗆。

近來為了因應局勢變化，鄭又展現長袖善舞的本色積極拉攏二房，慫恿弟弟們孤立大哥張國華。這種只為利益不為情感的操作，非常符合統戰的策略：沒有永遠的朋友，聯合次要敵人打擊主要敵人，只有永遠的金錢與個人利益！

張榮發被譽為台灣最成功的本土企業家，其經營理念堪稱典範，這樣的精神從他身前的一些談話就能得到解釋，談到金錢的意義與社會的亂源，張榮發有其獨特的見解，對照現在經營權之爭與鄭深池的角色格外諷刺：

「人出生到世界上，就是要互相幫忙，不能只顧自己，也想到幫助別人。錢有什麼用？生不帶來，死不帶去。有錢的話做好一點的事，貢獻社會。」

「什麼東西都不可以貪，吃的不可以貪，錢不可以貪，穿的都不可以貪，不是我的，就不可貪，要有滿足感。如果這樣，一個人就會很成功，上帝就會保祐你。現在的社會就是貪，這是最大的缺點，不管官或民都是這樣。今天台灣亂就是亂在這裡。」

長榮集團創辦人張榮發辭世後，無法帶走的錢財，引來外戚覬覦。張家四兄弟受到挑撥，忘了父親的期許，似乎忘了「兄弟齊心，其利斷金」這個亙古不變的道理。親近張家老臣指出，張家四兄弟分裂是從張榮發遺囑公布那一天開始，若從整個事態的發展觀察，心機最重的分化者就是鄭深池。

張榮發遺囑揭示後的戰慄48小時

2016年2月14日，張榮發告別式圓滿完成。大家決定休息一天後，於2月16日開啟密封了一年多的遺囑。午後，大房三兄弟和二房李玉美、張國煒等被繼承人及利害關係人都到民生大樓11樓會議室集合。

在場人士形容，在邱晃泉律師見證下，遺囑由公證人開封宣讀過程，大多被繼承人都出現瞠目結舌，一副不可置信的表情。可能是否因為遺囑一面倒的獨厚二房張國煒，宛如大房三個兒子不是張榮發的孩子般，內容有違常理？或是第一次看到遺囑不知如何反應？當下被繼承人們完全沒有表示意見。

因此，遺囑執行人當場告訴被繼承者們，可以將遺囑影印回去，並給大家兩個月的時間思考。在期限內，不管是祝福或反對小K張國煒接任台灣長榮總裁、同意或反對由小K單獨繼承股票、不動產、存款，任何意見都可以向邱晃泉律師反應，並將遺囑正本交由邱律師的事務所暫時代為保管。

遺囑開封後兩天，2月18日上午9點半，小K張國煒就把所有副總裁、執行長、秘書，以及保全人員叫到總裁辦公室，自行宣布：即日起就任台灣長榮集團總裁，他要依據遺囑內容正式登基。

小K並質疑在場身兼遺囑執行人的長榮集團高層，以及負責發布人事命令的相關部門主管，為什麼沒有在2月17日，遺囑開封隔天就對外發布他就任總裁的人事命令？小K認為，遺囑寫得這麼清楚，為什麼給哥哥們機會？為什麼要給其他利害關係人兩個月的時間表示意見？

Photo Credit: 中央社 張榮發的四子張國煒

同一天上午10點半，大房三兄弟和代表已故張榮發大房長女張淑華的孩子，具有代位繼承權的鄭明維和鄭明宜的代表人鄭深池，收到風聲後也趕到現場，大家回到11樓辦公室討論。當場，反應最激烈的除了老三KC張國政之外，代位繼承人的代表人鄭深池態度凶悍，令在場人士留下深刻印象。鄭對張國煒拍桌子，並怒嗆小K說「再輪也輪不到你！」

小K被嚇到低頭小聲的說，「你們如果都不認同，我也沒意見啦！這是爸爸的意思。遺囑是爸爸設立的，重點是爸爸有沒有意思。」而這時間距離張榮發出殯僅僅不過四天光景，這些爭議隨即引發長榮內部議論。

鄭深池的統戰手段與「置入性行銷」書信

在2016年，對於鄭怒斥小K的態度，當時曾有挺大房的人私下讚許說，「大媽果然沒有白疼這個長女婿。」沒想到，在張榮發遺囑開封當時，為了替兒女爭取權益，原本和大房三兄弟站在同一陣線對抗二房張國煒的鄭深池，為了爭取長榮鋼鐵主導權，如今變成外戚陣營首腦，挑撥手足之情，遊說弟弟們和外戚合作，孤立大哥張國華。

內部人士批評，自從鄭深池坐上長榮國際董事長大位後，拿長榮國際的資源「期約尊榮禮遇」二房李玉美，對比2016年欲除去二房和小K而後快的態度，有著天壤之別。

長榮老臣憂心，鄭為了個人私利，隨時可以結合一派鬥爭另一派，難保鄭謀奪長榮江山的下一戰，不是回頭鬥張國明或張國政，甚至分化二房李玉美和小K的母子情？

知情人士說，為了謀奪長榮集團大業，鄭深池可說是使出渾身解數，除了分化兄弟情，還召開股東會和記者會為自己搭建舞台，沒想到兩會宣傳出現反效果，之後沒多久便出現一封退休員工的公開信，抹黑在職老臣，也就是前長榮國際董事長柯麗卿。

該人士說，這封利用退休員工抹黑仍在職老臣的公開信，數年前張榮發總裁還在世時，就曾針對同一內容做過處理，故事內容了無新意。張榮發當時也曾親自查證，最後詢問被質疑的當事人柯麗卿，結果發現「內容與事實不符」。如今，舊案冷飯重炒，代表外戚陣營已經黔驢技窮。

長榮內部也批評，信的內容宛如置入性行銷，不斷吹噓自己的豐功偉業，「長榮集團內表現優秀者比比皆是，大家都默默做事，真正的長榮人不會這樣招搖」。離譜的是，這封在張榮發還在世時就出現過的信，如今卻將操弄張家兄弟影武者的帽子戴在柯麗卿身上，感覺就像鄭深池在找代罪羔羊且欲蓋彌彰。

熟知內情者指出，鄭深池為了建構人脈網，通常都是放長線釣大魚。早年為了拉攏大房老三張國政，鄭是從張國政妻子曾瓊慧娘家下手。知情人士說，鄭知道曾瓊慧的母親曾黃麗明比較迷信，曾經替她張羅在陽明山建廟大事。