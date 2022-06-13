線上交友為何讓人心累？為何交友軟體無法完全取代傳統的相親公司？

文：陶曉嫚

現在有數不清交友軟體，註冊登入就意味在「找伴」這一點上持開放態度，讀過潛在對象的資料後送出訊息，對方如果也對你感興趣就會回覆，雙方開始通聯之後，接下來會怎麼發展就各憑本事了。

可能我屬性老派，對於在社群上公開曬出各種對話截圖一直不適應，不適應的第一層理由，是交友是雙方的事情，與事件有關的兩個人通常不是公眾人物，公眾人物也未必要向大家清楚交代自己的私生活，有什麼糾紛需要司法解決的，快點蒐證報警上法院，請無關的鄉民來圍觀或公審究竟在圖些什麼呢？

第二層不適應，是這些真偽難分、隱蔽個資、不確定有沒有斷章取義的對話截圖常有「超級奇文共賞」屬性，會被網友瘋傳的自然是極品中的極品，網路世界的發言是真實世界人格的延伸，我真心納悶為什麼有人認為自己可以這樣講話、這樣做事、這樣對待別人？這樣會在感情或人際關係上受挫，也只是剛好而已。

網路交友的最心累處，傳統相親公司能解決？

「線上交友很心累。」有在玩交友軟體的朋友們不約而同訴苦：「你不知道要傳多少訊息， 在一堆『安安』、『在幹嘛』、『吃過沒』的回覆裡面，才會遇到一個對話有誠意讓你想繼續聊下去的人，然後不知道要聊多久，才有辦法約出來見第一次面——你跟對方的行事曆可能永遠都對不起來，好不容易雙方擠出時間，到了約定的地點卻被放鴿子。」

上述的心累並不是少數人的感覺，在《Modern Romance》一書中有生動的描寫與社會統計資料。1940到1990年代，美國有四分之一的新婚夫妻是透過家人介紹結識，此時原生家庭的地緣關係影響很大，另有超過十分之一的新婚夫妻是透過鄰里與教會活動認識的；1990年代到2005年間，原生家庭與地緣關係的影響力大幅減弱，有四成的新婚夫妻是透過朋友介紹認識；2005年之後則是另一波大翻轉，三分之一的新婚夫妻是透過網路認識，這個比例仍在攀升，網路已經改變全人類的求偶行為。

今日單身者所享有的戀愛機會，是人類史上最高峰，但為什麼尋覓靈魂伴侶還是這麼辛苦？這未必是年齡的問題，可能是時代的問題，畢竟到了1980年代，「和真愛結婚」才成為先進國家的社會共識，比史上第一次實驗用電腦程式進行約會配對的1960年還晚。

於是我好奇，有這麼多交友軟體，為什麼傳統的實體相親公司沒有被取代？

許多傳統相親公司宣稱，他們會嚴格審查會員的身分資料，請他們提供身分證、就職證明、薪資單、稅籍資料或營利事業登記，多了這關第三方認證，比起交友軟體由個人自行填答多一層保障——但若現在出現一名高明的騙徒，無論是厲害的AI還是人類專家，都可能被唬弄過去。

另一個傳統相親公司主打的賣點，是他們會確保每一個會員都是來尋覓長期關係的，簡單來說是「有高度的結婚意願」，使用交友軟體的人必須自行過濾誰想結婚、誰在尋覓一夜情對象——但透過軟體工程和大數據，也可以分析出註冊用戶的目的，甚至在搜尋上能更符合個人的心意，畢竟我定義的忠厚老實，跟父母一輩或是職業媒人定義的忠厚老實，可能有很大的落差。

我努力思考相親公司有什麼AI做不到，又不可取代的服務，左思右想，終於想出來了——傳統相親公司替你搞定與對方第一次實體見面聊天。

時間是人生最大的沉沒成本，高社經地位者更樂意花錢買時間

高中以前的學生時代，不管我們喜歡不喜歡，一天有八小時跟同一群人綁定在同一個空間裡、上同樣的課、參加同樣的活動。大學像是社會的模擬版本，若不是與同學有共同生活圈或是刻意建立關係，大家為課業、社團、愛情、打工和各種事奔走，四年可能連話都沒講過就畢業了。

出社會則是血淋淋的競爭，你忙、我忙、大家都忙，能夠顧及別人的感受、傾聽對方的苦惱、掛記親友在意的事情，已經是體貼入微又誠意十足了。

隨著年紀增長，時間成本越來越高，也越來越禁不起浪費，一直掛在網路上，糾結聊到什麼程度才能夠約出來見第一次面太消磨，花錢買跳關券也是一法。

所以傳統相親公司「安排第一次見面」的服務，讓人甘願支付數千元乃至高達一個月月薪的費用，也就是因為時間不可逆、是人生最大的沉沒成本，相親服務的定價分三六九等，越高社經地位的人時間成本越高昂，也就更樂意花錢買時間。

至於付費追求效率之後，能不能就此找到合適的伴侶、過得幸福快樂呢？這當然是沒有保證的，在實體世界多練習與人相處、弄清楚人際關係的分寸和界線，恐怕是所有人都無法迴避的人生課題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航