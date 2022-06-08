日本盆舞節會讓伊斯蘭信仰混淆？馬來西亞部長呼籲穆斯林勿參與言論惹議

在東南亞國家當中，馬來西亞也是一個對日本文化相當親切的國家，日本的傳統節日盂蘭盆舞（Bon Odori，以下簡稱盆舞節），每年在馬來西亞都會有大型的慶祝活動。

由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的關係，馬來西亞的日本盆舞節已停辦兩年，而今年7月正式回歸。不過，近日掌管馬來西亞宗教事務的首相署部長拿督依德利斯·阿末（Dato Idris Ahmad）卻以盆舞節會造成宗教信仰混淆的原因，勸告穆斯林勿參與有關活動。

阿末在一場活動致詞上說：「馬來西亞伊斯蘭發展部（JAKIM）研究發現，這個節日確實與宗教有關，建議穆斯林不要參加。」他表示不希望穆斯林因為這樣的活動造成混亂，建議他們不要參與可能影響宗教信仰的節慶。

檳城州（Pulau Pinang）宗教司旺沙林（Wan Salim）也呼應阿末的言辭，認為盆舞節可能導致穆斯林相信「多神教（Syirik）」，而穆斯林應該避免這樣的節日來保持他們宗教信仰的純潔性。他聲稱，伊斯蘭教不鼓勵透過舞蹈、靈魂崇拜等儀式來紀念祖先。

盆舞節原訂於7月16日及30日分別在雪蘭莪州（Selangor）及檳城州舉行。儘管受到反對，雪蘭莪州務大臣阿米魯丁·沙利（Amirudin Shari）確定活動將照常舉辦，因為10餘年來，盆舞節都旨在加強日本與馬來西亞之間人民、組織與社區的友好關係。他認為，盆舞節是慶祝日本文化，與宗教無關。

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2022年盆舞節的宣傳海報是一名戴頭巾、身穿和服正在跳舞的女子插畫。海報也遭到一些人批評。沙利也指出，這幾天收到關於該節日的反饋，他們將與國家宗教部協商。

沒有必要禁止穆斯林參加

根據《星報》報導，溫和派穆斯林莫哈末·伊斯邁（Muhamed Tawfik Ismail）指出，穆斯林擁有參加不同文化節慶的自由，但這並不表示他們一定要信奉其他宗教。伊斯邁強調，馬來人一直對外國文化抱持著開放態度，「不幸的是，宗教政黨以宗教的名義強化伊斯蘭教信仰的狹隘，阻礙馬來人接觸廣泛的知識。」

雪蘭莪州莎亞南（Shah Alam）市議員莫哈末·沙基尔（Muhammad Shakir Ameer）稱「據我了解，盆舞節主要以舞蹈、打鼓等音樂元素來吸引人潮，為什麼慶祝了30年的活動，現在變成了問題？」他也表示，居住在馬來西亞的日本人想要慶祝及展現他們的文化，伊斯蘭黨禁止該活動及批判他人的文化是在破壞國家的社會結構。

馬來西亞留日同學會會長湯國亮說明，馬來西亞的盆舞節適合各個種族及宗教參與的節慶，促進音樂、文化及美食的交流。他強調，留日同學會將全力支持這項活動。

馬國慶祝了30多年的「盆舞節」

馬來西亞於1977年開始慶祝盆舞節。這項傳統節慶源自於500年前的日本，其性質相當於華人慶祝的清明節，旨在紀念過世的祖先。馬來西亞理科大學日本文化主任須田正聰（Masatoshi Soeda）解釋，對日本人來說，盆舞節是以舞蹈慶祝祖先從天壇歸來的活動。他分享道，「在當代日本社會，該節日已經演變成夏季舉行的文化活動。儘管盆舞節源自於佛教，但如今已經擺脫宗教上的意義。」

製圖：關鍵評論網/駱芷萱

另一名日本文化專家克萊門特（Clement Liang）則解釋，馬來西亞慶祝盆舞節是為了修復日本與馬來西亞在第二次世界大戰之後的關係。他說，「兩國都損失慘重，盆舞節使兩國團結起來，讓戰爭成為過去。」他也希望，宗教部長的聲明不會嚇跑在馬來西亞大量的日本投資者。目前在雪蘭莪州有超過1萬名日本人，檳城州則有超過2000名日本人，盆舞節每年吸引超過3.5萬人參與。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒