日本盆舞節會讓伊斯蘭信仰混淆？馬來西亞部長呼籲穆斯林勿參與言論惹議
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馬來西亞一向標榜多元宗族文化，不同節慶都不分種族參與氣其。一項慶祝了30多年的日本「盆舞節（Bon Odori）」，近日遭馬來西亞被保守派伊斯蘭批評將造成穆斯林宗教混淆，宗教部部長更勸誡穆斯林勿參與活動。此言論遭到駁斥，認為禁止讓穆斯林參與不同活動是狹隘的思想。
在東南亞國家當中，馬來西亞也是一個對日本文化相當親切的國家，日本的傳統節日盂蘭盆舞（Bon Odori，以下簡稱盆舞節），每年在馬來西亞都會有大型的慶祝活動。
由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的關係，馬來西亞的日本盆舞節已停辦兩年，而今年7月正式回歸。不過，近日掌管馬來西亞宗教事務的首相署部長拿督依德利斯·阿末（Dato Idris Ahmad）卻以盆舞節會造成宗教信仰混淆的原因，勸告穆斯林勿參與有關活動。
阿末在一場活動致詞上說：「馬來西亞伊斯蘭發展部（JAKIM）研究發現，這個節日確實與宗教有關，建議穆斯林不要參加。」他表示不希望穆斯林因為這樣的活動造成混亂，建議他們不要參與可能影響宗教信仰的節慶。
檳城州（Pulau Pinang）宗教司旺沙林（Wan Salim）也呼應阿末的言辭，認為盆舞節可能導致穆斯林相信「多神教（Syirik）」，而穆斯林應該避免這樣的節日來保持他們宗教信仰的純潔性。他聲稱，伊斯蘭教不鼓勵透過舞蹈、靈魂崇拜等儀式來紀念祖先。
盆舞節原訂於7月16日及30日分別在雪蘭莪州（Selangor）及檳城州舉行。儘管受到反對，雪蘭莪州務大臣阿米魯丁·沙利（Amirudin Shari）確定活動將照常舉辦，因為10餘年來，盆舞節都旨在加強日本與馬來西亞之間人民、組織與社區的友好關係。他認為，盆舞節是慶祝日本文化，與宗教無關。
2022年盆舞節的宣傳海報是一名戴頭巾、身穿和服正在跳舞的女子插畫。海報也遭到一些人批評。沙利也指出，這幾天收到關於該節日的反饋，他們將與國家宗教部協商。
沒有必要禁止穆斯林參加
根據《星報》報導，溫和派穆斯林莫哈末·伊斯邁（Muhamed Tawfik Ismail）指出，穆斯林擁有參加不同文化節慶的自由，但這並不表示他們一定要信奉其他宗教。伊斯邁強調，馬來人一直對外國文化抱持著開放態度，「不幸的是，宗教政黨以宗教的名義強化伊斯蘭教信仰的狹隘，阻礙馬來人接觸廣泛的知識。」
雪蘭莪州莎亞南（Shah Alam）市議員莫哈末·沙基尔（Muhammad Shakir Ameer）稱「據我了解，盆舞節主要以舞蹈、打鼓等音樂元素來吸引人潮，為什麼慶祝了30年的活動，現在變成了問題？」他也表示，居住在馬來西亞的日本人想要慶祝及展現他們的文化，伊斯蘭黨禁止該活動及批判他人的文化是在破壞國家的社會結構。
馬來西亞留日同學會會長湯國亮說明，馬來西亞的盆舞節適合各個種族及宗教參與的節慶，促進音樂、文化及美食的交流。他強調，留日同學會將全力支持這項活動。
馬國慶祝了30多年的「盆舞節」
馬來西亞於1977年開始慶祝盆舞節。這項傳統節慶源自於500年前的日本，其性質相當於華人慶祝的清明節，旨在紀念過世的祖先。馬來西亞理科大學日本文化主任須田正聰（Masatoshi Soeda）解釋，對日本人來說，盆舞節是以舞蹈慶祝祖先從天壇歸來的活動。他分享道，「在當代日本社會，該節日已經演變成夏季舉行的文化活動。儘管盆舞節源自於佛教，但如今已經擺脫宗教上的意義。」
另一名日本文化專家克萊門特（Clement Liang）則解釋，馬來西亞慶祝盆舞節是為了修復日本與馬來西亞在第二次世界大戰之後的關係。他說，「兩國都損失慘重，盆舞節使兩國團結起來，讓戰爭成為過去。」他也希望，宗教部長的聲明不會嚇跑在馬來西亞大量的日本投資者。目前在雪蘭莪州有超過1萬名日本人，檳城州則有超過2000名日本人，盆舞節每年吸引超過3.5萬人參與。
新聞來源：
- Bon Odori festival can lead to polytheism, says Penang mufti（今日自由馬來西亞）
- Bon Odori is on, says Selangor（星報）
- Selangor MB says Bon Odori a Japanese cultural event but will confirm with Jais（馬來郵報）
- Bon Odori as a festival of reunion（今日自由馬來西亞）
- 留日同學會：如音樂美食節「慶盆舞節無關宗教」（星洲日報)
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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