《西元一千年》：宋代泉州成為首屈一指的國際港，正是因為並非人人都守規矩

我們想讓你知道的是
廣州是熙來攘往的貿易港，因此宋代率先在九七一年於廣州設市舶司。不同於唐代僅在廣州設市舶使，接下來二十年內，宋朝政府又在杭州、寧波等南方港口設市舶司，足以證明國際貿易的稅收對這個新朝代有多重要。
文：韓森（Valerie Hansen）
隨著中國船舶在西元九六○年前後，也就是宋朝創建時，於海洋運輸上承擔更重要的角色，中國皇帝也繼續迎來周圍國家的朝貢使節。在已存在一千多年的朝貢制度下，中國的鄰居會送禮物，通常是當地特產給中國皇帝，中國皇帝也禮尚往來，回以絲綢。
宋代初年，朝廷即派遣官員到東南亞要各國納貢。宋朝使者會準備空白表格記下統治者的名字、國家和預期獲贈的禮物。因為當政的朝代是運用朝貢制度來建立威望，在很多例子，中國皇帝送出去的禮物比進貢國呈獻的還要值錢。這就是為什麼會有那麼多外國商人在到達中國時冒充貢使。按照規定，中國貿易官員必須拒絕冒充者，但有些商人，特別是來自陌生地方的商人，還是有辦法躲過偵查。
九七○年代的宋代規範明定帶貢品前來的使者有資格前往首都開封，當面將禮物獻給皇上。同一規範也規定進行普通貿易的商人應留在登陸的港口。一○三○年代，進貢行程暫時停止。那一年後，宋朝政府雖偶爾招待朝貢使團，但已將重心轉向對外國商品課稅。
海洋商業的規模促使宋代摒棄前朝的財政措施，勇於對國際貿易課稅。新的賦稅制度相當複雜，但頗具巧思。創造制度的官員，一如所有稅制設計者，企圖獲得最高的稅收。每一港口都設有最高貿易官員，稱市舶司，負責監管所有來港的外國商人，並核發許可證給欲離開轄區、航往外國的中國商人。市舶司也負責收取新稅，並將稅金轉給開封府的朝廷。
廣州是熙來攘往的貿易港，因此宋代率先在九七一年於廣州設市舶司。不同於唐代僅在廣州設市舶使，接下來二十年內，宋朝政府又在杭州、寧波等南方港口設市舶司，足以證明國際貿易的稅收對這個新朝代有多重要。
宋代的稅務官設置了三種新稅。首先，在船進入港口後，官員會上船估算貨物總值。他們會徵收一部分充公，通常是貨物總值的十％到二十％。直接徵收制讓官員得以取得中央政府——其實就是皇帝和皇親國戚——需要的物品。
再來貿易官員會針對「細貨」，即珍珠、大象牙、龍涎香等高價舶來品收第二種稅：以低於市價的人為費率收購。這種規定就是授予政府獨占所有精緻物品的權利，而宋代貿易官員也為這類商品在全國各地設立市場。這類商品大多落入批發商之手，不過個人也可以小規模採購。
第三種稅是針對其他「粗貨」，或大宗貨物收取，通常是較大批的香木。外國商人一付完粗製品的稅，便可直接把東西賣給中國買主，有時就在碼頭邊開賣。
你可能已經料到，稅率時時在變，每當直接徵用的比例過高，或支付細貨的費率太低，外國商人就會抗議。有時商人贏：九九五年，政府退讓，交代貿易官員別再以刻意壓低的價格收購，或以過高的費率轉賣。跟現在一樣，這種不公平的交易行為可能也確實會摧毀國際商人的貿易動機。
一度，當財務拮据的政府將直接徵收比例提高到四十％，遠高於平常的十％到二十％，外國商人乾脆不來中國港口了。宋、遼在一○○四年爆發的戰爭終止於一○○五年的澶淵之盟。
雖然和約要求兩國加強巡查邊境貿易，但其實國界可以滲透。在遼國禁止販賣的馬匹順利來到宋的領土；一些鹽、書籍、地圖、武器和硬幣，雖然宋朝政府下令禁止輸出，仍向北進入遼的疆域。
宋朝禁止硬幣出口到遼土，是因為含銅量高的青銅幣仍是宋朝境內使用的主要貨幣，財政官員擔心流失銅幣會傷害經濟。中國的硬幣製成圓形，中央有個方形的洞，讓它們可以串在一起——起初每串一千枚，後來改成將近八百枚——便於清點。硬幣有硬幣的缺點：重、難以長途運輸，且銅的供給未必跟得上需求。
因為銅在四川省西北部短缺得特別嚴重，九八○年代政府發行了鐵幣——比青銅幣更重。要一斤半重的鐵幣才能買到一斤重的鹽。在九九三至九九四年因經濟困頓引發一場民變後，地方商人踏出革命性的一步：用寫在紙上的期票取代鐵幣。擔心濫用，地方官員限制只有十六位信用特別可靠的商人有權發行紙票。但當其中一些商人違約拖欠，地方官員於一○二四年開始發行紙幣。這是世界第一批紙幣，但因為只在四川地區流通，影響有限。
在四川官員實驗紙幣的數十年間，遼宋訂立澶淵之盟。隨之而來的邊界管制嚴重限制了宋朝與北方的貿易。但因為軍隊需要馬（中國人養出來的馬始終無法像亞洲草原地帶民眾養的那麼迅捷有力），他們向西北方幾個不同的王國購買許多馬匹。馬是宋朝當政期間最重要的陸路進口商品。
這時，中國商人派往南方和西方的船愈來愈多：去東南亞、去印度、去中東、去東非，那些沒有敵對勢力阻礙貿易的地方。中國人出口高級紡織品和高溫燒製陶瓷的獲利豐厚。金屬出口也很重要，不論是未加工的圓柱或鑄錠，或諸如鐵釜、炒鍋、玻璃等加工品。穩定的出口收益，也為日益繁榮的芳香物交易提供資金。
泉州都會區尤其受惠於這種貿易。位於中國東南沿岸、與臺灣隔海相望，泉州住著許多外國僑民。南印度人在九八○年代出資興建一間佛寺；當地最重要的清真寺：艾蘇哈卜清真寺（Masjid al-Ashab，意譯為「聖友寺」），始建於一○○九或一○一○年。
至今泉州已出土兩百多塊刻阿拉伯文的墓碑，遠超過西元一五○○年前其他所有中國城市，當地說阿拉伯語的穆斯林，更組成當時中國最大的外國人社區。這種程度的接觸——外地人和當地人比鄰而居——就中國城市而言並不尋常，且不尋常到連官員都主動發表意見。在城南一個國際商人社區，有人觀察到「諸蕃有黑白二種，」指的是泉州商人社群有不同的出身。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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