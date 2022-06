香港晚報：復旦成首間陸院校醫科生可免試赴港工作

1)復旦醫學士可免試赴港工作

港府今日公布第二批海外認可醫學資格名單,復旦大學的內外全科醫學士(6年制醫學課程)榜上有名,為中國大陸首個被列入名單的大學醫學士。

根據《2021年醫生註冊(修訂)條例》,持認可醫學資格的非本地培訓醫生,如符合相關條件可申請循特別註冊途徑,於本港公營醫療機構任醫生工作。在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後,就可註冊在港正式執業。

2)李家超就遲交選舉廣告同意書申免刑罰

《明報》4月曾報導,當時參選特首的李家超,在網上發布分別載有香港女子乒乓球隊主教練李靜、藝人方力申和立法會議員林智遠言論的3個選舉廣告,涉遲交選舉廣告的支持同意書副本,違反選管會指引。

李家超今入稟高等法院,向法庭申請免除相關刑罰。入稟狀上,李家超補交3人的支持同意書,同意他在選舉廣告使用各人的姓名或標籤。

Photo Credit: AP / 達志影像

3)蕭澤頤建議市民勿看《時代革命》免風險

紀錄片《時代革命》本月起在網上平台Vimeo上架。《南華早報》報道指,警務處處長蕭澤頤沒有回應紀錄片和製作團隊有沒有犯國安法,但指市民若不肯定法律風險,建議不要觀看或下載紀錄片,他說「應嘗試保持距離,不做此種舉動」(try to distance themselves from doing such acts)。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:Will

核稿編輯:Alvin