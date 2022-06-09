特斯拉男與8+9：輿論炎上恰恰反應台灣人內心的文化優越與階級歧視

近日台灣發生一件轟動全台的新聞，即「特斯拉男開槍事件」。小小一個根本就每日可見的社會事件，卻成為新聞頭條，登上網路熱門議題，背後全來自於台灣人的偏見與社會歧視。

6月5日，宜蘭一名林姓特斯拉車主自稱父親過世，要求陳姓男子讓出充電位，陳姓男子回嗆：「關我X事」，置之不理，並高歌而去。林男暴怒，隨即驅車尾隨嗆聲並比中指狂罵，最後拿出BB槍射擊陳男，並驅車而去。陳男隨即報警處理。

林在宜蘭市開槍後返回花蓮，看到各大媒體報導自己的新聞，驚覺自己變成「網紅」，擔心警方查緝，到花蓮縣警察局新城分局自首，聲稱槍是在生存遊戲店購入，案發後已把槍丟入花蓮的七星潭內，警方將全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。

因為新聞炎上，好事網友還肉搜出林男車籍資料，發文嗆：「車貸10年？」，對林男的形象舉止，稱之為「老屁孩」、「老8+9」，等進行各種嘲諷。

而林男也針對整起事件出面回應，指稱自己接到父親過世的消息，心急如焚，才跟陳男借位置充電，當時陳男告訴他等一分鐘，但置之不理，他下車雙手合十和對方說：「可不可以拜託你讓我」，卻遭被反嗆：「關我X事」。林男坦承被嗆後，也有反嗆，事後陳姓車主下車不斷對著他的車身及車牌拍照，他因此忍無可忍，才開車追上，爆發上述衝突。

林男表示：「我不奢求別人的理解與諒解，後續處理我也不會閃躲」。而網友嗆他「買車貸款10年」部分，是因動產擔保設定就是10年，如果真能貸款10年，那也代表他信用真的不錯。

整起事件如此無聊，居然成為各家新聞媒體的報導。這表示各家新聞編輯台與記者在得知整起事件後，有意識的了解到：「這條新聞會紅」。一家做，各家跟進，網友熱烈討論分享，又跟著充斥在社群媒體上，就成了全民議題。

行車糾紛就會炎上？

台灣發生「因為行車衝突，對人開槍」的新聞，可說家常便飯。光今年一月在台中就有男子因行車口角，開辣椒槍被捕。但新聞熱度極低。顯見「因為行車衝突開槍」這種事，並未在道德因素上，讓大眾「得」熱切關心。

開真槍都不見得會被關注，何況是開BB槍。特斯拉事件之所以熱議，就鄉民討論的焦點來看，顯然在於兩點：「林男的態度與形象」、「開特斯拉電動車」。從言詞中，可看出很深的歧視感。

新聞會爆的最大原因，在於被開槍的陳男有錄影，影片中的林男從外貌、神態、氣質，到言語內容與口氣，完全就是台灣某種特定的人物形象：「小屁孩」的典範。

衝動無禮、態度囂張，粗鄙無文，只差身上沒刺青，嘴中沒嚼檳榔，衣著一般，故不會被賦予「流氓、黑道」的刻板印象，但那樣的姿態，就被眾多網民譽為「8+9」，並在此名詞錢加上諸多年齡上的形容詞，其中最大的譏諷點是：「都幾歲了一副8+9樣」。

而一個被認為具有8+9氣質，不給充電就對人開空氣槍的魯莽人士，開的不是一般被認為黑道喜愛的賓士或寶馬，或底層人士開的貨卡，偏偏開的是特斯拉，這就更令人非議。問題是，為何開特斯拉就特別被強調？因為特斯拉是一種身分象徵。

特斯拉以其「環保」的政治正確性，與高科技、國際化的「先進感」，媲美傳統高級車的價位，再加上全球首富伊隆馬斯克的國際形象與「首富身分的說服力」，使得此一品牌，在消費者心中，有著一定程度的高貴感。

就如同蘋果手機或台灣品牌Gogoro一樣，特斯拉不單純只是交通工具品牌，更多已經成為文化象徵、標籤與信仰。在台灣大眾眼中，會選擇買的這種車的人，就絕對不會是「土財主」或「升斗小民」，必然是有一定身分地位或階級品味的人，才「配」開這牌子車。

雖然最高階級、財富、地位的人（除非有品牌認同、目的，或信仰），都依據各種理由反而會選傳統的高級車款，如義大利跑車或賓利這樣的牌子，但偏偏也就是僅屬於中高階層的「信徒」們，會把開特斯拉當成一種「有質感」的行為。

特斯拉的車主們甚至會有北中南的車主LINE群，時常交流並還有如「高爾夫」、「登山」不同的小聚會社群，把特斯拉當成如「蘋果粉」一樣，成為一種社會關係的交流工具。

而林男身上的每一樣特質，就也正是這類不上不下的人，或是想加入中高階級的中產階級百姓眼中，一種極其特異的存在。因為他根本不該簡單來說就是「不配」開這種車。

因為特斯拉在路上跑的並不多，一般大眾也許體會不深，換個比喻就很清楚。

就像是知識分子或中產階級最瞧不起許多高職輟學生或三教九流年輕人，被暱稱為8+9的族群，結果在參加廟會時期的不是各種速克達的改車，而是Gogoro，那種畫面違和感，就正是這次林男在影片中看起來的樣子。

更何況還一副小屁孩樣，不給充電就開槍的「不入流」行為，全都踩到中產與中上階層心中最不屑的一塊，自然大肆跳腳。而媒體光是看到此事，直接就捕抓到這種違和感，是難得一見的趣味新聞，自然拿來炒作。而結果就是，大家都把林男當笑話看。

而把林男當笑話看這件事，偏偏就違反了中產、知識份子、中上階層平常最愛強調的政治正確。今天林男看起來也許沒文化，出口成髒，氣質外貌都不入他們的「禮貌」標準。但這樣的人有沒有資格開特斯拉呢？在他們眼中當然就是沒資格，是在玷汙特斯拉，更是「拉低」這些車主（或嚮往成為車主）的敗類。