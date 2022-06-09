坎城影展75年悠久歷史中，從來不存在「藝術歸藝術、政治歸政治」的天真論調

文：曾婷瑄（中央社駐巴黎特派員）

「女士、先生，有請烏克蘭總統澤倫斯基」，第75屆坎城影展5月17日的開幕式上，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊驚喜現身致詞。

喜劇演員出身的澤倫斯基，引用了卓别林（Charlie Chaplin）1940年諷刺希特勒（Hitler）電影《大獨裁者》中的名句：「怨恨終將消逝、獨裁者終將滅亡。人民被奪走的權力也終將歸還於民。儘管人類逝去，自由將永不消滅。」

他說：「若獨裁者出現，我們必須為自由而戰，電影將保持沈默，還是大聲疾呼？這都取決於我們的團結。電影能置身於團結之外？我們需要新的卓别林，好證明在我們的時代，電影不是沈默的。」

致詞結束，觀眾紛紛起立，為其獻上如雷掌聲。

Photo Credit: AP / 達志影像 澤倫斯基透過連線方式，在2022坎城影展開幕中進行演說

而去（2021）年的坎城影展，接近尾聲時，主辦單位突然致函媒體，宣布將有一個「驚喜紀錄片」，結果竟是全球首映反送中紀錄片《時代革命》，以向香港人為自由奮戰的勇氣致意。

坎城影展主席弗黑莫（Thierry Frémaux）放映前表示，他們不是刻意在玩什麼遊戲，而是紀錄片較晚才送來，「我們看了，很喜歡。依據坎城放映呈現世界真相電影的悠久傳統，我們決定播放這部片。」當時外媒甚至以「外交豪賭」來形容坎城冒著未來被中國抵制風險所做的決定。

回想2018年，台灣金馬獎因一位獲獎導演在台上表示，「希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待」，中國影業工作者不僅集體缺席當天晚宴，更揚言全面抵制金馬獎。

台灣電影界當時一片譁然、議論紛紛，甚至有人持「政治歸政治，藝術歸藝術」的論調，企圖檢討獲獎者發言，覺得不該讓電影染上過濃的「政治色彩」，以免「抹煞工作人員的辛勞」。

還記得當時我和共事的一對法國情侶檔朋友聊到這件事。做劇場心直口快的男性友人睜大眼直說：「不談政治，就是不談社會、不談人，那我們還能談什麼？」身為電影導演的女孩也說，文學或電影裡的一幅畫、一句話都可能是政治象徵與歷史選擇，避開政治表態，頂多就只是巧手工匠，而非藝術家。

Photo Credit: 《時代革命》提供 《時代革命》在第74屆坎城影展進行世界首映

的確，「藝術歸藝術，政治歸政治」這套論述在坎城影展眼中根本站不住腳。作為頂尖國際影展，坎城有籌碼，也有政治表態的勇氣。

與其說是勇氣，倒不如說「藝術即政治」是它的傳統與抱負，是建構一切的基礎。

創立於1939年，坎城影展的緣起，即非常具有政治意涵：為了和7年前在法西斯與納粹扶植下成立的世界首個國際影展「威尼斯影展」互別苗頭。

電影社會學者德維寧（Olivier Thévenin）說道：「這個影展打從最初就是政治的。二次世界大戰後，其政治意圖就以另一種形式深化，也就是文化外交形式。影展自始就是讓二戰後的國家進行某種形式的政治調解。」

坎城影展向來也是社會運動發聲的場域，從法國1968年5月學運，到譴責性別主義、種族主義，再到釋放批判加薩屠殺、巴西政變等國際政治訊息，對各種政治企圖相當歡迎與包容。

此外，坎城最高榮譽金棕櫚獎的頒發，向政治信念致敬的體現也俯拾皆是。

1981年波蘭導演安傑瓦依達（Andrzej Wajda）作品《鐵人》批評波蘭共產黨、推動人民工會，電影遭政府禁播，卻獲得坎城金獎殊榮；塞爾維亞導演庫斯杜力卡（Emir Kusturica）1995年獲金棕櫚獎的《地下社會》因被懷疑太靠近塞國而引發爭議。

2004年，昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）領軍的評審團，把大獎頒給砲轟布希政府的麥克摩爾（Michael Moore）政治紀錄片《華氏911》；2008年的評審團主席西恩潘（Sean Penn）更在公布羅宏康特（Laurent Cantet）以《我和我的小鬼們》得獎前名言，「金棕櫚獎導演必須非常關注周遭世界」。

Photo Credit: AP / 達志影像 麥克摩爾與金棕櫚

時間回到今（2022）年俄烏戰爭爆發後不久，坎城影展主席弗黑莫（Thierry Frémaux）當即宣布，本屆不歡迎任何俄羅斯官方代表出席。不過，影展特別向所有反對侵略烏克蘭，以及挺身對抗當今政府的俄羅斯藝術家和電影從業人員致意，並邀請俄國異議人士謝列布雷尼柯夫（Kirill Serebrennikov）出席。

當然，這個政治選擇隨即引發烏克蘭代表強烈不滿，認為此刻沒有所謂的「好俄羅斯人」，且應該「刪除一切與俄羅斯有關的人事物」。

Photo Credit: AP / 達志影像 俄羅斯導演謝列布雷尼柯夫，帶著新作《Tchaikovsky's Wife》前往主競賽單元放映

「藝術」與「政治」間千絲萬縷的關係，在法國等藝術大國的人文脈絡中不斷被討論。藝術是人類轉化論述與概念的渠道，而政治則是對世界的論述。有人認為藝術就是用來反映社會、反映創作者對周遭世界的觀感，因此本質即為政治性的；有人認為藝術能成為影響力的工具。

「藝術為政治服務」這些說法，在大部分法國藝術工作者眼中並沒有對錯，「政治化」本身未必是負面論述。藝術創作只是一個態度轉化的過程，重點仍是在創作者的編碼內容以及接收者解讀方式。

換言之，藝術可喚醒意識，也可讓意識沈睡，是一把必須非常小心使用的雙面刃。但要法國創作者「藝術歸藝術、政治歸政治」，在當權者劃定的範圍內躡手躡腳地行走，避談自己信念與立場，你大概只能看到他們搖頭聳肩，大喊：「對不起，辦不到！」。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航