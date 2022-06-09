坎城影展75年悠久歷史中，從來不存在「藝術歸藝術、政治歸政治」的天真論調
我們想讓你知道的是
「藝術為政治服務」這些說法，在大部分法國藝術工作者眼中並沒有對錯，「政治化」本身未必是負面論述。藝術創作只是一個態度轉化的過程，重點仍是在創作者的編碼內容以及接收者解讀方式。
文：曾婷瑄（中央社駐巴黎特派員）
「女士、先生，有請烏克蘭總統澤倫斯基」，第75屆坎城影展5月17日的開幕式上，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊驚喜現身致詞。
喜劇演員出身的澤倫斯基，引用了卓别林（Charlie Chaplin）1940年諷刺希特勒（Hitler）電影《大獨裁者》中的名句：「怨恨終將消逝、獨裁者終將滅亡。人民被奪走的權力也終將歸還於民。儘管人類逝去，自由將永不消滅。」
他說：「若獨裁者出現，我們必須為自由而戰，電影將保持沈默，還是大聲疾呼？這都取決於我們的團結。電影能置身於團結之外？我們需要新的卓别林，好證明在我們的時代，電影不是沈默的。」
致詞結束，觀眾紛紛起立，為其獻上如雷掌聲。
而去（2021）年的坎城影展，接近尾聲時，主辦單位突然致函媒體，宣布將有一個「驚喜紀錄片」，結果竟是全球首映反送中紀錄片《時代革命》，以向香港人為自由奮戰的勇氣致意。
坎城影展主席弗黑莫（Thierry Frémaux）放映前表示，他們不是刻意在玩什麼遊戲，而是紀錄片較晚才送來，「我們看了，很喜歡。依據坎城放映呈現世界真相電影的悠久傳統，我們決定播放這部片。」當時外媒甚至以「外交豪賭」來形容坎城冒著未來被中國抵制風險所做的決定。
回想2018年，台灣金馬獎因一位獲獎導演在台上表示，「希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待」，中國影業工作者不僅集體缺席當天晚宴，更揚言全面抵制金馬獎。
台灣電影界當時一片譁然、議論紛紛，甚至有人持「政治歸政治，藝術歸藝術」的論調，企圖檢討獲獎者發言，覺得不該讓電影染上過濃的「政治色彩」，以免「抹煞工作人員的辛勞」。
還記得當時我和共事的一對法國情侶檔朋友聊到這件事。做劇場心直口快的男性友人睜大眼直說：「不談政治，就是不談社會、不談人，那我們還能談什麼？」身為電影導演的女孩也說，文學或電影裡的一幅畫、一句話都可能是政治象徵與歷史選擇，避開政治表態，頂多就只是巧手工匠，而非藝術家。
的確，「藝術歸藝術，政治歸政治」這套論述在坎城影展眼中根本站不住腳。作為頂尖國際影展，坎城有籌碼，也有政治表態的勇氣。
與其說是勇氣，倒不如說「藝術即政治」是它的傳統與抱負，是建構一切的基礎。
創立於1939年，坎城影展的緣起，即非常具有政治意涵：為了和7年前在法西斯與納粹扶植下成立的世界首個國際影展「威尼斯影展」互別苗頭。
電影社會學者德維寧（Olivier Thévenin）說道：「這個影展打從最初就是政治的。二次世界大戰後，其政治意圖就以另一種形式深化，也就是文化外交形式。影展自始就是讓二戰後的國家進行某種形式的政治調解。」
坎城影展向來也是社會運動發聲的場域，從法國1968年5月學運，到譴責性別主義、種族主義，再到釋放批判加薩屠殺、巴西政變等國際政治訊息，對各種政治企圖相當歡迎與包容。
此外，坎城最高榮譽金棕櫚獎的頒發，向政治信念致敬的體現也俯拾皆是。
1981年波蘭導演安傑瓦依達（Andrzej Wajda）作品《鐵人》批評波蘭共產黨、推動人民工會，電影遭政府禁播，卻獲得坎城金獎殊榮；塞爾維亞導演庫斯杜力卡（Emir Kusturica）1995年獲金棕櫚獎的《地下社會》因被懷疑太靠近塞國而引發爭議。
2004年，昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）領軍的評審團，把大獎頒給砲轟布希政府的麥克摩爾（Michael Moore）政治紀錄片《華氏911》；2008年的評審團主席西恩潘（Sean Penn）更在公布羅宏康特（Laurent Cantet）以《我和我的小鬼們》得獎前名言，「金棕櫚獎導演必須非常關注周遭世界」。
時間回到今（2022）年俄烏戰爭爆發後不久，坎城影展主席弗黑莫（Thierry Frémaux）當即宣布，本屆不歡迎任何俄羅斯官方代表出席。不過，影展特別向所有反對侵略烏克蘭，以及挺身對抗當今政府的俄羅斯藝術家和電影從業人員致意，並邀請俄國異議人士謝列布雷尼柯夫（Kirill Serebrennikov）出席。
當然，這個政治選擇隨即引發烏克蘭代表強烈不滿，認為此刻沒有所謂的「好俄羅斯人」，且應該「刪除一切與俄羅斯有關的人事物」。
「藝術」與「政治」間千絲萬縷的關係，在法國等藝術大國的人文脈絡中不斷被討論。藝術是人類轉化論述與概念的渠道，而政治則是對世界的論述。有人認為藝術就是用來反映社會、反映創作者對周遭世界的觀感，因此本質即為政治性的；有人認為藝術能成為影響力的工具。
「藝術為政治服務」這些說法，在大部分法國藝術工作者眼中並沒有對錯，「政治化」本身未必是負面論述。藝術創作只是一個態度轉化的過程，重點仍是在創作者的編碼內容以及接收者解讀方式。
換言之，藝術可喚醒意識，也可讓意識沈睡，是一把必須非常小心使用的雙面刃。但要法國創作者「藝術歸藝術、政治歸政治」，在當權者劃定的範圍內躡手躡腳地行走，避談自己信念與立場，你大概只能看到他們搖頭聳肩，大喊：「對不起，辦不到！」。
新聞來源
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。