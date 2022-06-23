美國商會：美中台地緣政治風險不斷升高，富士康有辦法將生產重心轉出中國嗎？
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兩岸關係正處於幾十年來的最低點。俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣民眾對兩岸開戰的可能更有所警覺，向來十分謹慎的富士康，對兩岸緊張態勢的升高有所準備嗎？
文：Matthew Fulco
譯：王國仲
國內競爭愈趨激烈，地緣政治風險不斷升高，讓這家依賴中國的電子代工龍頭遇到前所未有的危機。
鴻海科技集團又稱作「富士康」，是中國最大的私人企業，長期以來皆以中國作為最主要生產基地。2018年，全世界一半的iPhone都是由富士康在河南省的一家大型工廠組裝。
然而近年來，中國製造商積極進入由台灣（尤其是富士康）所主導的蘋果供應鏈。根據《日經亞洲》報導，蘋果的中國供應商數量在2020年首次以51間超越台灣的48間。
半官方組織資策會產業情報研究所（Market Intelligence & Consulting Institute）資深產業研究員Rachel Liao指出：「中國製造商立訊精密一直是富士康在蘋果供應鏈中最強大的競爭對手。他們在iPhone、Apple Watch中的電子零件占比預計會在未來數年持續提升。」
舉例而言，立訊負責生產AirPods，他們2021年也取得3%的iPhone 13 Pro組裝訂單，訂單比例預計在2022年提高至5%。
立訊精密不只在智慧型手機上與富士康競爭。這家中國公司也進軍快速發展的電動車產業，此領域亦是富士康希望開闢的市場。2022年2月，立訊精密與中國最大的汽車製造商之一奇瑞集團結盟，成立價值2.67億美元的合資企業。
富士康在電動車產業的野心十分遠大。董事長劉揚偉於2022年3月對外宣布希望在2025年達成電動車市占率5%、年產50至70萬輛車的目標。
最初，富士康似乎主要聚焦於世界最大的電動車市場——中國。根據中國乘用車市場資訊聯席會（China Passenger Car Association）數據，2021年中國電動車銷量飆升169%，達到破紀錄的299萬輛，佔全國汽車總銷售量近15%。
富士康2021年初宣布，將投資中、德合作成立的新創電動車公司拜騰。挹注金額（據信達兩億美元）將用於2022年第一季開始量產的M-Byte系列車款。
不過，《日經亞洲》報導指出，由於拜騰財務狀況不佳，雙方合作在2021年9月後碰上阻礙。富士康另在2020年初宣布與飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles N.V.）成立合資企業，負責電動車的研發與製造，除此之外，外界不清楚富士康在中國有無其他電動車投資。在規模龐大、增長迅速且競爭激烈的中國市場，富士康的前景並不明朗。
集邦科技（TrendForce，位於台北的市場分析與研究公司）研究經理Caroline Chen指出，台灣廠商擅長汽車電子零件製造和OEM生產，而電動車比傳統汽車有更多的晶片需求，「這意味著車用半導體對台灣來說是絕佳機會。」
就過往的經驗富士康的強項不在晶片製造，但近年已逐步擴展至該領域。它在2021年收購記憶體大廠旺宏電子（Macronix）新竹晶圓廠，推測將用於開發車用相關的碳化矽晶片。
另一位資策會產業情報研究所分析師Eric Tu表示，中國正努力實現在各領域的晶片自給化，其中不乏電動車產業，這是富士康在中國電動車市場必須注意的挑戰。
加強多元化
鑒於中國勞動力成本逐年上升，富士康已在十餘年前開始將產線轉移至成本更低的亞洲他國。更是在2018年美中貿易戰開打後，加速提升轉移速度。儘管蘋果產品仍享有關稅豁免，但卻不是永久不變的，蘋果與其供應商需減少對中國的依賴才是謹慎的作法。
Rachel Liao說明：「因應近年地緣政治緊張局勢，蘋果已逐漸將iPhone組裝廠轉移到其他國家，例如印度。雖然最新款iPhone大部分還是在中國組裝，但印度也開始量產包括iPhone 12在內等部分機型。富士康預期會增加其印度產能，並可能在2022年中開始量產iPhone 13。」
富士康亦表態有意參與印度一項耗資300億美元的計劃，旨在促進當地半導體產業鏈發展，它是第一家這麼做的外國廠商。2022年2月，富士康宣布將與印度自然資源集團Vedanta合作，在印度設立半導體工廠。雙方在聲明中表示，Vedanta將成為合資企業的大股東，富士康僅將持有少數股權。
與此同時，富士康正擴大其在越南的產能。截至2021年，它已在越南投資15億美元。2021年初，越南政府批准富士康2.7億美元的投資標案，在當地成立筆記型電腦和平板組裝廠。據報導，富士康是應蘋果要求設立產線，以降低美中貿易緊張局勢所衍生的風險。
當蘋果將生產轉出中國時，富士康通常都能受惠。不過，中國仍然是蘋果最重要的製造基地，加上中國領導人習近平強調科技自給性，長期來看富士康可能更難與中國本土製造商競爭。
2021年12月，科技新聞網站《The Information》報導指出，蘋果在2016年與中國簽署一項為期五年、價值2750億美元的秘密投資協議，這可能是立訊精密和其他中國供應商在蘋果供應鏈占比逐漸提升的原因之一。根據協議條款，蘋果承諾與中國製造商合作創造「最先進的製造技術」。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。