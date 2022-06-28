運動的音樂，音樂的運動──站在雞蛋的一方為環境吶喊
我們想讓你知道的是
人人琅琅上口歌曲〈島嶼天光〉，是一首由《滅火器》參加太陽花運動時創作的歌曲。事實上有許多耳熟能詳的歌曲都是在社運中創作，彷彿運動與歌曲是互利共生的關係，一方面是可以讓人大聲唱出訴求，藉由歌曲將運動的精神傳承下去；另一方面音樂也因社運的背景而被賦予更深層的意義。
文：陳婉玲（國教署人權教育資源中心「自由的回聲」社群成員、國立臺南一中國文教師）
核能、國光石化、後勁五輕、美濃水庫──其中，歷時最綿長的戰線是反核運動，順此而生的歌曲亦最豐盛。2013年，獨立音樂人合作完成《No Nukes！Long Play！不核作──臺灣獨立音樂反核輯》，充份展現環境歌曲的特殊性──多人合作、共識齊一、歌詞即議題。專輯中曲風多元，兼容搖滾、饒舌、華爾滋、民謠等，然訴求只有一個：不要核電廠。
2013廢核音樂帳篷成員與黑手那卡西集體創作的〈小小的元素〉寫到：
因為福島的大核災，讓我意識到，
地震帶的臺灣，沒有發展核電的本事。
我們是個絕望的世代，絕望的時候，千萬不要放棄行動。
絕望是有無用的政府，大家站出來，是對自己沒有絕望。
不放棄希望，不忘記絕望，不放棄我們的希望。
2011年福島核災，壞滅了核電的安全神話，人們這才意識臺灣包辦了全球最危險的三座核電廠中的兩座，更是全球唯一將三座核電廠建置於首都圈三十公里附近的國家。
歌詞點明台灣的險境，卻以輕快的曲風營造希望，副歌以輪唱形式反覆歌詠：「不放棄希望，不忘記絕望。」這群因反核運動而集結的音樂人，透過簡易的空間錄製歌曲，樂音素樸、力量飽滿。
而反核的聲量並不是一夕增長，早在2004年吳志寧即領著929樂團高唱〈我們不要核電廠〉，其時，福島核災尚未發生，反核運動雖四起於貢寮，卻侷困於在地，929樂團試圖以音樂徵集群眾，讓核四議題不再只是貢寮的事。
貢寮的沙灘一天一天變小／住在這裡的人都很煩惱
停建核四的機會沒多少／未來的結果沒人知道
有一天我的朋友他告訴我／海邊的橋被大海淹沒
消失的海岸線沒人問／美麗的珊瑚礁 蓋著石灰粉
我要輕輕地唱 對著你們唱／我要輕輕地唱 對著沙灘唱
我要輕輕地唱 用盡我所有能量／我們不要核電廠
歌曲以「我們不要核電廠」為名，直白道出當地人反核的訴求，面對攸關生態與人類生死的沉重議題，歌手舉重若輕，伴隨吉他以「輕輕唱」溫柔而堅定地表明立場。
這場自1980年核四選址於貢寮後旋即開展的反核運動，歷經國際影響、政局變遷，在一場又一場的集會遊行與音樂聲中，逐漸從貢寮的事，變成全島的事（註1）。音樂讓單數的抗爭，成為有力的複數，多年之後，臺灣的能源運動終於從反核慢慢走向廢核。
音聲的吶喊，為的不只是人
2008年6月，國光石化選址於彰化大城一帶，這是瀕危的中華白海豚在臺灣的唯一棲地。詩人吳晟寫下〈只能為你寫一首詩〉（註2）929樂團主唱吳志寧將父親詩作與音樂相互鍊結，改編為同名歌曲，歌詞中寫到：
眼看開發的欲望就要侵蝕憂傷的西海岸／回饋給我們封閉的視野
有煙塵瀰漫的天空／少數人的利益預計要，一路攔截水源
放任農漁民死滅／只為了繁榮的口號
而我只能為你寫一首詩／只能為你唱一首歌
只能為你跳一支舞／在天地之間一遍又一遍
面對高聳的石化煙囪，人們唯一能做的只是不斷以詩吶喊、以音聲祈請。然而，當挺身為環境發聲，與之相牴觸的是高牆般的政府決策與企業財團。如何選擇站在雞蛋的一方而無所畏懼？
農村武裝青年以一曲名為〈白海豚之歌〉的兒歌與高牆相抗。主唱阿達帶著吉他在國光石化的環評會議中，以音聲為白海豚請命，旋律甫下，旋遭國光石化總經理怒斥：「浪費時間！」這場旨在討論白海豚影響與因應的環評會，不容一曲兒歌存在。
經常在抗爭現場演唱的阿達，愈發堅定地唱著：「媽祖魚底兜位，找無媽媽伊哮未離。」無畏的眼神對照國光石化總經理的撐額閉眼，劍拔弩張的環評會對比輕快的兒歌，皆成強烈反差。
環境無語，小人物的抗爭每每如卵擊石，只能憑藉一場又一場的環境運動、一首又一首的樂曲，讓回聲持續，但盼終成迴響。反國光石化的運動，一路催生出陳昇〈阮阿嬤是媽祖魚〉、陳明章〈喲～濁水溪的日頭覕（bih）佇吼（háu）〉、拷秋勤〈石化亡國〉、林生祥〈風咧吹〉等樂曲。
這場早在1994年就展開的環境運動，於2011年劃下休止符，國光石化因多年的環評問題放棄在臺投資（註3）。十多年的長期抗戰，在藝文與音樂界的共同關注下，成功守下白海豚在臺的唯一棲地。
音聲的祈請，有時只是傷逝
石化工業的版圖從來不是只一鄉一城，灰濛天空有惡龍蹲踞、盤伏於彰化大城、雲林麥寮、台西、高雄林園、後勁，空汙的襲捲無有聲息，將悲劇衍為日常。2016年生祥樂隊發行《圍庄》，專輯以石化工業為題材，唱訴1970年代以來受石化工業圍困的農村哀歌，歌曲凝視環境，也揭示抗爭者的孤危。其中〈拜請保生大帝〉一曲，是後勁反五輕的紀實故事：
搭棚西門外，圍廠個把月；莊內無人閒，新聞報激烈。
大暑轉立秋，誌願輪三梯；天公試我莊，颱風去又來。
警察纏蒼蠅，夜鬼跟便衣；黑道發酒癲，包商唆是非。
蒼茫籲心聲，前途好抑壞？神農有應公，企筊連六次。
拜請──拜請──
拜請保生恩主公，真人下凡保萬民，
公德醫世行正法，移山倒海應不平。
今有中油煉油廠，污天染地四十年，
日本走後國民黨，擴增石化招人怨。
四廟聯合一整體，基金支應貳百萬；
本莊後生做前鋒，大專青年義救難。
奈何政府強壓迫，異象連連莊人驚；
拜請老祖賜聖筊，全莊共誌反五輕。
警鐘的敲響始於1987年，彼時中油與中華民國政府決定增設第五套輕油裂解廠，1994年五輕完工啟用，依約應於「25年後」遷廠（註4）。漫漫時日中，後勁人成為國家開發政策中的「暴民」，他們圍廠抗爭，攀上煙囪，以命相搏，唯一的後盾是神喻。
那年保生大帝以六次「企杯」表明與後勁人同在，而後「聖雲宮」、「鳳屏宮」、「福德祠」及「萬應公廟」則成為抗爭運動的中心，〈拜請保生大帝〉的歌曲名稱，係由此而來。鍾永豐凝鍊的歌詞前半仿杜甫五言律詩，以寫實之眼客觀紀錄事件始末；後半仿保生大帝祭祀文，寫入抗爭多年來庄民的精神依託。
但與五輕糾纏多年，在運動中扮演重要角色的李玉坤，未等到五輕年限期滿即與世長辭；本職為西裝師傅的劉永鈴，終身未婚，苦學多年的技藝全用在裁剪抗爭布條，後因舌癌無法言語，猶寫下二字：「不盡！」這張為運動紀實的專輯如今聽來，與其說是為議題發聲，卻更像是對抗爭者的傷逝。
運動的音樂，音樂的運動
歌曲提升了議題能見度，透過音樂覺醒感官、深化情緒，傳達集體心聲與訴求。然而，不可避免的是，當議題熱度退卻，因運動而生的歌曲亦將淡出記憶。歌曲能不能不只是運動的工具？身為交工樂隊與生祥樂隊作詞人的鍾永豐，以不離土、不離農，走入國際、回歸鄉土，定位自己的音樂。他有意識地將社會運動的價值觀、世界觀及參與者的故事寫入歌詞，但盼運動中的歌曲能成為「文化原子彈」（註5）。
走入運動現場的鍾永豐，以歌曲為運動發聲，也捲起一場音樂的運動。《我等就來唱山歌》就是一張綰合反水庫運動（註6）與樂團特色的專輯。時間是1993年，來自美濃的遊覽車在闇夜裡顛簸前行，車上人年平均六十五歲，他們的目的地是立法院。鍾永豐以〈夜行巴士〉記憶老農的心聲：
在都市裡食頭路的弟弟同我講：什麼做水庫美濃就變做大金庫。
哀哉！我說後生，笨狗想要吃羊睪丸了嗎？
這些政府若當真有搞頭，耕田人家早就出頭了。
不用等到我現在已經六十出頭，轉業太慢死太早。
東方翻白太陽一出萬條鞭，台北市的樓旁挺挺撐著天。
想我這一輩子就快沒效了，但是這次我不要再窩囊了。
今天我一定要去，跟這么壽政府講：
水庫若做得，屎也食得。
歌詞以第一人稱為視角，寫抗爭者連夜北上的心情，面對興建水庫後被迫老年轉職的將來，老農以「水庫若做得，屎也食得」憤慨怒吼。立法院前鎮暴警察如牆，從未到過此地的老農們黝黑佈滿皺紋的手儘管微顫仍緊握大聲公，讓客家「山歌子調」悲切地越過高牆。他們相信：高牆或許堅不可摧，但有搖撼之可能。鍾永豐以一首〈我等就來唱山歌〉向立法院前輪唱山歌的農民致敬。
從1993年交工樂隊以「反美濃水庫」為核心製作《我等就來唱山歌》，後樂隊解散，再組生祥樂隊，2016發表以「反石化運動」為主軸的《圍庄》專輯，鍾永豐與林生祥始終堅持唱自己的歌，說土地的故事，專輯既為運動紀實，也標記著樂團獨一無二的特色。
站在雞蛋的一方，以音聲吶喊。
因蘊環境運動而生的歌曲，標幟著農工型態的轉型與能源發展的變遷，在或輕快溫煦、或沉重凝鬱的音聲中，核能、後勁五輕、國光石化、美濃水庫等議題得被凝視。國家與人民、開發與生態，站在雞蛋的一方，人們以音聲吶喊，終至回聲傳來，高牆傾頹。
註釋
- 反核運動最早可溯及1980年代，核三廠時期已有零星的反核聲浪，至1980年核四選址於貢寮後，反對運動陸續展開。其後，歷經1985年台美關係生變，立法院凍結核四預算，1986年蘇聯車諾比核電廠發生事故，人們雖開始質疑核能存在之必要性與安全性，但核四的推動仍隱隱前進。1994年5月舉辦貢寮核四公投，開票結果雖然有96%以上的民眾不同意興建核四，然因此時尚未制定公投法，該次公投被認為不具法定效力。核四的興建與延宕在複雜的政治因素包裏下，隨著政黨輪替時而停建、時而復工，直至2011年福島核災，廢核才成為全民運動。參考自崔愫欣（2011），台灣反核運動的歷史與策略（從1980至2011）、苦勞網
- 2010年6月24日，在反國光石化、搶救白海豚的記者會上，吳晟首度發表〈只能為你寫一首詩〉。
- 2005年國光石化提出大型石油化學工業投資開發案，被行政院列為國家重大開發計劃，原先預計在雲林縣離島工業區開發，後因未通過環評於2008年轉往彰化縣大城鄉，此為中華白海豚在臺灣的唯一棲地。2011年因多年未解的環評問題放棄在臺投資，原定轉往馬來西亞，但2013年因美國成功開發頁岩氣開採技術，計劃因此終止。參考自：反國光石化資料庫
- 後勁部落原與半屏山、後勁溪生態緊密相依，自日本政府時期在半屏山旁建立輕油裂解設備，1945年國民政府接收，中油於1968年興建一輕，1973年列二輕為十大建設之一，同時設立仁大、林園石化工業區。石化產業的迅速擴張，使得後勁居民陷入空氣污染、水污染及民宅油爆等困境中，1986年行政院通過將一、二輕擴大為五輕，後勁人歷經長期反抗，迫使政府落實五輕25年的遷廠承諾。參考自《堅持：後勁反五輕的未竟之路》，李根政等著，透南風工作室， 2015.10.21。
- 參考自：鍾永豐《菊花如何夜行軍》，春山出版，2022.1.4，P.290~292。
- 為解決南部水資源短缺以及濱南工業區的供水問題，1981年經濟部水資會成立「南部區域水庫規劃小組」，完成美濃水庫可行性規劃。由於美濃水庫壩址位在斷層上，且將破壞黃蝶翠谷熱帶母樹林之生態環境，嚴重衝擊美濃村落內傳統客家文化。1992年底曾貴海、鍾永豐等人籌組美濃愛鄉協進會，1993年率鄉親夜乘巴士，遠赴臺北抗議水庫興建，在持續努力下，終使立法院在1993、1994年刪除美濃水庫的工程預算，僅保留替代方案研究經費。參考資料：《我們的島：水的系列(二)原鄉逝水》。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題： 靜寂的喧囂──站在雞蛋的一方為環境吶喊
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。