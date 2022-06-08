台積電董事長劉德音：今年營收高度成長達30％，持續增加資本支出堆高「台積電技術障礙」

晶圓代工龍頭台積電（TSMC）於今（8）日召開股東常會，由董事長劉德音主持，會中透露看好未來市況，資本支出仍增加，持續堆高「台積電技術障礙」，營運則是高度成長，展望今年營收將達到30%左右，並且公布「留才計劃」的細節。

台積電仍穩坐全球晶圓代工龍頭

疫情加快了數位化，台積電因掌握技術而受惠，正進入一個更高結構的成長期。台積電董事長劉德音表示，未來擴產要做好部署，並大幅增加資本投資，其中擴產大部分集中在台灣，但也延伸到美國、日本。

今年年初台積電公布資本支出已經高達400至440億美元（新台幣11.8兆至12.9兆元），2021年的支出不過才300億美元，顯示半導體市況對台積電而言還是相當不錯。

另外，對照最大勁敵三星（Samsung）2021年在記憶體、代工和基礎設施，零零總總的資本支出才不過335億美元，均明顯看得出來和台積電有相當大的落差，也持續堆高「台積技術障礙」。

台積電第1季營收新台幣4910.8億元，歸屬母公司淨利2027.3億元，每股純益7.82、毛利率55.63%。台積電第2季營收將達176億至182億美元，季增12.07%、年增35.5%，連7季改寫新高，毛利率介於56至58%。

台積電 台積電近幾季營收

台積電 台積電近幾季淨利

預估今年營收將成長超過30%

台積電總裁魏哲家表示，今年不計入記憶體半導體市場，晶圓製造市場成長約20%，整體營收有望成長9%，其中在美元的營收將成長超過30%，如此好成績是受到先進和特殊製程需求強勁所驅動。

這也代表，即使記憶的市況遇到雜音，但晶圓代工市場仍維持高檔，補足了營收缺口，尤其受到先進製程帶動，毛利率再次拉升成為一大焦點。佐證了魏哲家的說法，「台積電正處於絕佳地位，掌握結構性成長」。

原本摩根士丹利證券分析，若台積電營收季減0至5%，即代表全年營收處在財測下緣的年增25％，意味電子業將硬著陸；若是季增0至2%，全年營收處在財測上緣的年增30%，則是電子業軟著陸。

但是，季增2至7％，全年營收年增超過30%，意味電子產業需求復甦。如今台積電公布，營收季增高達12.07%。基本上化解了，近來市場對電子業「市況反轉」的擔憂。

台積電表示，未來將持續修正生產計畫，進行產品出貨轉換，因此產能利用率還非常滿。

面對股價未能隨績效走高，劉德音認為今年以來股價下跌是短期現象，長期而言台積電可望優於其它科技股，而且股利配發會穩定提升，意味著股價則會在高資本支出後開花結果。

台積留才，通過發行306.5萬股限制型股票

另外，會中還通過員工分紅及董事酬勞分派案，員工業績獎金及酬勞總額為新台幣712.02億元，其中業績獎金新台幣356.01億元，已於每季季後發放，酬勞新台幣356.01億元，將於今年7月發放。

還有股東的部分，去年度第1季至第3季的現金股利已於去年10月14日、今年1月13日、4月14日分別發放2.75元現金股利；第4季現金股利將於7月14日發放，每股2.75元，共將配發11元現金股利，總金額達新台幣2852.3億元。

值得注意的是，為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG成果，台積電股東會還通過發行限制員工權利新股案。這顯示台積電意識半導體業搶人現況明顯，正利用分紅讓更多人才不外流。

台積電預計今年發行股數以306.5萬股為限，以110年度淨利的0.3%為限，暫估費用化總金額為新台幣12.3億元。

展望未來，劉德音表示全球通貨膨脹雖然在高點，但已經有趨緩，對半導體產業也沒有直接影響，但仍要密切觀察需求端是否有變化；另外，消費性產品需求放軟，產業庫存修正中，但車用與高效能運算需求穩定。

政府新增護國群山條款，讓更多活水進入產業

和台積電股東會時間不約而同，經濟部提出《產業創新條例》修正案，為確保台灣前瞻技術領先地位，尤其是半導體領域，被外界視為「護國群山條款」。

而經濟部修法是其來有自，近年來晶片儼然成為各國的戰略物資，因此針對半導體產業進行大筆補助、優惠措施，尤其是英特爾（Intel）受惠於美國晶片法案（Chips Act）可能獲得數百億美元的補貼，這也對台積電造成一定壓力。

有鑑於此，經濟部表示鼓勵民間投資前瞻技術，維持領先地位，且不僅是針對半導體產業，凡事研發費用、密度達到一定規模的產業，維繫住台灣領先地位。

該草案內容是鼓勵關鍵地位公司持續投資，所以其研發投資抵減率，將優於現行法的「支出金額15%」，也允許購置先進製程設備抵減固定比例，不設金額上限。

經濟部官員告訴《經濟日報》，該法案得以適用具前景企業，每年固定稅收應可滾動成長，同時可避免產生過大稅損，不過目前仍屬於交換意見的階段，財政部希望讓資源有效配置，若經濟部正式提出草案進行研議。

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核稿編輯：翁世航