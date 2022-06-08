台積電董事長劉德音：今年營收高度成長達30％，持續增加資本支出堆高「台積電技術障礙」
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面對股價未能隨績效走高，劉德音今（8）日認為今年以來股價下跌是短期現象，長期而言台積電可望優於其它科技股，而且股利配發會穩定提升，意味著股價則會在高資本支出後開花結果。
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）於今（8）日召開股東常會，由董事長劉德音主持，會中透露看好未來市況，資本支出仍增加，持續堆高「台積電技術障礙」，營運則是高度成長，展望今年營收將達到30%左右，並且公布「留才計劃」的細節。
台積電仍穩坐全球晶圓代工龍頭
疫情加快了數位化，台積電因掌握技術而受惠，正進入一個更高結構的成長期。台積電董事長劉德音表示，未來擴產要做好部署，並大幅增加資本投資，其中擴產大部分集中在台灣，但也延伸到美國、日本。
今年年初台積電公布資本支出已經高達400至440億美元（新台幣11.8兆至12.9兆元），2021年的支出不過才300億美元，顯示半導體市況對台積電而言還是相當不錯。
另外，對照最大勁敵三星（Samsung）2021年在記憶體、代工和基礎設施，零零總總的資本支出才不過335億美元，均明顯看得出來和台積電有相當大的落差，也持續堆高「台積技術障礙」。
台積電第1季營收新台幣4910.8億元，歸屬母公司淨利2027.3億元，每股純益7.82、毛利率55.63%。台積電第2季營收將達176億至182億美元，季增12.07%、年增35.5%，連7季改寫新高，毛利率介於56至58%。
預估今年營收將成長超過30%
台積電總裁魏哲家表示，今年不計入記憶體半導體市場，晶圓製造市場成長約20%，整體營收有望成長9%，其中在美元的營收將成長超過30%，如此好成績是受到先進和特殊製程需求強勁所驅動。
這也代表，即使記憶的市況遇到雜音，但晶圓代工市場仍維持高檔，補足了營收缺口，尤其受到先進製程帶動，毛利率再次拉升成為一大焦點。佐證了魏哲家的說法，「台積電正處於絕佳地位，掌握結構性成長」。
原本摩根士丹利證券分析，若台積電營收季減0至5%，即代表全年營收處在財測下緣的年增25％，意味電子業將硬著陸；若是季增0至2%，全年營收處在財測上緣的年增30%，則是電子業軟著陸。
但是，季增2至7％，全年營收年增超過30%，意味電子產業需求復甦。如今台積電公布，營收季增高達12.07%。基本上化解了，近來市場對電子業「市況反轉」的擔憂。
台積電表示，未來將持續修正生產計畫，進行產品出貨轉換，因此產能利用率還非常滿。
面對股價未能隨績效走高，劉德音認為今年以來股價下跌是短期現象，長期而言台積電可望優於其它科技股，而且股利配發會穩定提升，意味著股價則會在高資本支出後開花結果。
台積留才，通過發行306.5萬股限制型股票
另外，會中還通過員工分紅及董事酬勞分派案，員工業績獎金及酬勞總額為新台幣712.02億元，其中業績獎金新台幣356.01億元，已於每季季後發放，酬勞新台幣356.01億元，將於今年7月發放。
還有股東的部分，去年度第1季至第3季的現金股利已於去年10月14日、今年1月13日、4月14日分別發放2.75元現金股利；第4季現金股利將於7月14日發放，每股2.75元，共將配發11元現金股利，總金額達新台幣2852.3億元。
值得注意的是，為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG成果，台積電股東會還通過發行限制員工權利新股案。這顯示台積電意識半導體業搶人現況明顯，正利用分紅讓更多人才不外流。
台積電預計今年發行股數以306.5萬股為限，以110年度淨利的0.3%為限，暫估費用化總金額為新台幣12.3億元。
展望未來，劉德音表示全球通貨膨脹雖然在高點，但已經有趨緩，對半導體產業也沒有直接影響，但仍要密切觀察需求端是否有變化；另外，消費性產品需求放軟，產業庫存修正中，但車用與高效能運算需求穩定。
政府新增護國群山條款，讓更多活水進入產業
和台積電股東會時間不約而同，經濟部提出《產業創新條例》修正案，為確保台灣前瞻技術領先地位，尤其是半導體領域，被外界視為「護國群山條款」。
而經濟部修法是其來有自，近年來晶片儼然成為各國的戰略物資，因此針對半導體產業進行大筆補助、優惠措施，尤其是英特爾（Intel）受惠於美國晶片法案（Chips Act）可能獲得數百億美元的補貼，這也對台積電造成一定壓力。
有鑑於此，經濟部表示鼓勵民間投資前瞻技術，維持領先地位，且不僅是針對半導體產業，凡事研發費用、密度達到一定規模的產業，維繫住台灣領先地位。
該草案內容是鼓勵關鍵地位公司持續投資，所以其研發投資抵減率，將優於現行法的「支出金額15%」，也允許購置先進製程設備抵減固定比例，不設金額上限。
經濟部官員告訴《經濟日報》，該法案得以適用具前景企業，每年固定稅收應可滾動成長，同時可避免產生過大稅損，不過目前仍屬於交換意見的階段，財政部希望讓資源有效配置，若經濟部正式提出草案進行研議。
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核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。