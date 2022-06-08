面對逼宮，三位英國首相給約翰遜的教訓

文：黃理傲 Leo Wong（希望可以向讀者分享自己對國際時事觀察的讀報者）

6月6日，即英女皇白金禧紀念假期的翌日，英國執政保守黨從普天同慶的氛圍驟變為吵鬧紛亂的修羅場。黨內突然傳來逼宮消息，首相約翰遜（Boris Johnson）面臨信任投票，支持者和反對者展開罵戰，互相公開指責。約翰遜最終以211票支持成功避過下台危機。而按照保守黨黨規，未來一年都不能夠再次發動逼宮。不過，他的相位真的就此安全嗎？從強勢的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）、其後繼者馬卓安（John Major），到弱勢的文翠珊（Theresa May），遭逢逼宮並且勝出信任投票的歷任首相均未有留任太久，不是一年內離任，就是輸掉下屆大選。雖然這三任首相面對的問題截然不同，但都有與約翰遜情況相似的地方。

自2021年12月，英媒爆出唐寧街首相府曾違反當時防疫規定舉行多人聚會後，「派對門」醜聞就不斷發酵，越來越多證據及指控浮上水面，事件甚至牽涉到首相本人，令約翰遜不得不向公眾、國會以及英女皇道歉。連串醜聞重挫政府支持度，導致自1832年創立以來一直屬於保守黨的北什羅普郡（North Shropshire）選區在補選中倒戈，投向自由民主黨。而保守黨在今年5月的地方選舉也慘吞敗仗，痛失11個地區議會的控制權。

倫敦警方介入調查「派對門」事件後，向約翰遜發出一張定額罰款告票，證實他曾違反規定，地位再度受挫。雖然從12月起，黨內逼宮的傳言就甚囂塵上，但一直「只聞樓梯響」。不過，在剛過去的英女皇白金禧紀念週末，當約翰遜抵達聖保羅大教堂（St Paul’s Cathedral）出席感恩儀式時，場外就傳來一片噓聲。噓聲赤裸裸地反映出公眾對約翰遜的反感，相信就是壓倒保守黨議員的最後一根稻草，引發週一的逼宮。約翰遜雖然安然渡過信任投票，但回顧歷史，其實他的相位並不安全。

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戴卓爾的教訓：長勝將軍不會是永恆

曾在1979年、1983年和1987年為保守黨贏得三次大選的戴卓爾夫人，在擔任首相期間曾兩次遇到逼宮。在執政十年後，其財相羅遜（Nigel Lawson）於 1989 年辭職，引發保守黨近15年來的首次逼宮。戴卓爾夫人以超過九成選票徹底擊倒對手。然而，連同問題選票在內，總共有60張選票未有對她表示支持。當時的挑戰者，又稱為「無名爵士」的邁耶（Anthony Meyer）表示，黨內因此開始想像以往被認為無法想像的事。

翌年，副首相賀維（Geoffrey Howe）辭職，又引發另一場逼宮。今次，戴卓爾夫人贏得204票，較挑戰者夏舜霆（Michael Heseltine）的152票多，但因無法取得15%的得票優勢，不足以勝出第一輪投票。她原本打算在第二輪投票繼續競選，但兩天後，由於19人的內閣中有17人都勸退自己，心灰意冷的戴卓爾夫人最終於1990年11月22日提出請辭。

時間回到2022年，約翰遜的支持者一直形容他是一個選戰的「長勝將軍」，僅僅在兩年前就以壓倒性的80席國會優勢贏得大選，為保守黨立下戰功，因此不應該因為「派對門」這麼微不足道的問題而下台。再看看戴卓爾夫人。她毫無疑問是一位「長勝將軍」。在1987年，她就以102席壓倒性優勢為保守黨贏得第三次大選。不過，她在兩年後都是被自己的政治盟友說服，為黨的團結而選擇離去。當民心思變，過去何等輝煌的選舉往績其實已經不再重要。北什羅普郡補選的敗績和聖保羅大教堂前的噓聲就足以清楚反映公眾輿論已經改變。在公眾眼中，違規的「派對門」並非微不足道的事，特別是當約翰遜自己本身就是制定規則的人。政治情勢變幻莫測，一週都已經很長，更遑論兩年，長勝將軍也不會是永遠的長勝將軍。

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馬卓安的教訓：真正的挑戰來自變革後的反對黨

接任戴卓爾夫人首相一職的馬卓安所繼承的是一個因為歐盟問題而分裂的保守黨。1995年，為堵住批評者的口，馬卓安主動辭去黨魁一職，以啟動黨魁選舉。他在第一輪投票中突破15%得票差的勝選門檻，以66%的支持率輕鬆擊敗前威爾斯事務大臣韋桓德（John Redwood），成功穩住黨內地位。不過，真正的挑戰其實來自反對黨。在貝理雅（Tony Blair）的領導下，「新工黨」（New Labour）崛起，擺脫過往側重工會、走福利主義的形象，向選民展示出一個全新的工黨，對保守黨構成巨大威脅。僅僅堵住黨內批評者的口並不足以說服公眾支持馬卓安政府。馬卓安在隨後的1997年大選大敗，而保守黨又再接著輸掉兩場大選，在野足足13年。

與馬卓安一樣，約翰遜現在領導的保守黨已經執政超過十年，支持度正在下滑。而另一方面，工黨在施紀賢（Keir Starmer）領導下，成功擺脫前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）的左傾思潮，選民不再視工黨為國家安全威脅，漸漸變得可以接受。根據5月進行的民調，工黨的支持率領先保守黨11個百分點。這個情況在郝爾彬時代可謂聞所未聞。約翰遜雖然勝出黨內投票，但其實真正重要的是他能否贏回選民的支持。即將於6月23日舉行的域菲路（Wakefield）補選就是一個試驗地。《星期日泰晤士報》刊出的民調顯示，工黨在當地領先保守黨20個百分點。按照目前跡象繼續下去的話，保守黨將會在這個選區收到災難性的敗選成績。若果民調結果成真，保守黨後座議員能否以「泰山崩於前而色不變」的態度堅持繼續跟約翰遜一起走下去，迎接有如1997年大選般的敗選結果呢？

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文翠珊的教訓：約翰遜面對的困境更大、更廣