【法國經典影展】張亦絢選片推薦：雷諾瓦、布紐爾等名導領銜，重探20世紀初的法國風華
我們想讓你知道的是
如果斷言今（2022）年夏天，為期兩個月的法國經典影展，可以讓我們了解，我們的老前輩們都看了哪些法國電影，這話可能太浮誇。不過，或許今年夏天，反倒是一個大好的時機，不但可以觀賞，同時看的也可說是，「（曾）祖父母輩想看，卻不一定看得到的法國電影」。
文：張亦絢
因為《日曜日式散步者》而重新回到台灣文化記憶的詩人楊熾昌，曾寫過一首名為〈毀壞的城市 Tainan qui dort〉的詩。詩題中的法文意思為「沈睡台南」——稍微涉獵電影史的人，都會立刻想到1925年的法國電影《沉睡巴黎》（Paris qui dort）。
幾年後，首位留法的畫家陳清汾回到台灣，行囊中包括畫作《巴黎的屋頂》——陳清汾看過同一個導演，克萊爾（René Clair）的電影《在巴黎的屋頂下》（Sous les toits de Paris）（1930）嗎？應該看過。這部有聲片在國際間佳評如潮，還吸引了一個嘉義高中生——即使違反校規也要去看。他就是童年時，曾站在畫架旁邊看陳澄波寫生的張義雄（1912-2016），後來也成為重要畫家。
不過，如果斷言今（2022）年夏天，為期兩個月的法國經典影展，可以讓我們了解，我們的老前輩們都看了哪些法國電影，這話可能太浮誇。畢竟，1920至40年間，台灣的進口電影受到日本政府管制，被引進的法國電影，在市場中佔比不合理的偏低——現在被電影史奉為經典的若干法國電影，在法國本土，也曾受到壓力，以致被剪得面目全非，全賴後來修復專家的努力，才能重見天日。
因此，或許今年夏天，反倒是一個大好的時機，不但可以觀賞，同時看的也可說是，「（曾）祖父母輩想看，卻不一定看得到的法國電影」。
雷諾瓦的社會分析：什麼是《遊戲規則》？
我願意在任何時候，重看任何一部雷諾瓦（Jean Renoir）。雷諾瓦不只會說故事，說的故事，都還內蘊了珍貴的文化遺囑。《遊戲規則》（La Règle du Jeu，1939）被當作他的巔峰之作，他本人還在其中飾演了男版紅娘——懸疑的多角戀愛是表面主軸。如果有人是快節奏的信徒，錯過《遊戲規則》的收束，就太可惜了——這個結尾在敘事與思考上的鋒利敏捷，堪稱震撼。
電影人總是津津樂道雷諾瓦的景深、演員聲音訓練、劇本結構——說到「一鏡一場」（長鏡頭段落），他的電影更是個中翹楚。不過，如果沒有雷諾瓦獨具ㄧ格的社會分析，這些電影學的傑出元素，不會那麼令人難忘。《遊戲規則》裡，最政治經濟學的一句話，出自女僕口中，也因她這句話，改變了多人的命運。
《大幻影》、《賤女人》、《托尼》、《鄉村一日》，每部電影都有熱烈的擁護者。而《布杜溺水記》（Boudu sauvé des eaux，1932），雖然不若前述各片著名，但這部爆笑劇，恐怕是最能體現兩次大戰中間的戰間期，電影對階級與社會的顛覆。
經典電影，有一大半也要歸功於演員——主演米雪爾 · 西蒙（Michel Simon，1895-1975），就是除了演技派的尚 · 嘉賓（Jean Gabin），另一個電影的靈魂人物。
《布杜溺水記》在大學電影院放映時，全場觀眾在映後自發起立鼓掌——我甚少缺席大學電影院每週的放映，但電影如此激動到全場，這是唯一。我想，這是因為，大家不但深愛這部電影，更認為，它象徵了，電影應該是什麼。
杜維威爾的（男性）階級共同體：《伍人行》不行？
雖然有些文章，會把許多30年代的電影都歸在「詩意寫實」的標籤下，但在嚴格的分類中，卡內（Marcel Carné）與杜維威爾（Julien Duvivier）是較無爭議的「詩意寫實」——而「詩意寫實」也並非總是正面，它也可能指得是「不澈底的寫實」。
卡內是男同志一事，一向不太公開，因為英美「性別研究」或「文化研究」的取向，他的電影後來被以相關方式重構。普遍認為，電影中存在性別曖昧，但並沒有明顯指向同志。
卡內的戰後傑作如《天堂的小孩》也甚有名聲，是否能從他的早期電影當中，讀到同志與階級的邊緣互譯？文化研究為觀看卡內添加了新動力。這裡我選擇另外介紹杜維威爾的《伍人行》（La belle équipe，1936）。
開場沒多久，「失業」兩字就出現多次。但是沒關係，這五人合買的獎券中了大獎。他們用「均富的錢」買下老宅，合力翻修來開店。這是流暢又動感十足的電影，但是論及它與時代氛圍的交錯，不能不覺得奇特。
30年代的關鍵詞是「人民陣線」（Front Populair）：左翼政治聯盟贏得大選，空氣中瀰漫有工人「當家作主」的振奮感，多項奠定勞工尊嚴與權益的措施也通過。工資漲，工時減，工會人數急速上升，然在通膨影響下，生活的改善，並不如預期。
《伍人行》中有一幕是邀前工廠同事來聚，人多氣氛佳，那種歌舞昇平反映了工人連結的社交文化。但在同時，彷彿最照應哥兒們的傑諾（嘉賓飾），又兼操縱與欺騙於一身。
在傑諾、夏樂與夏樂妻子吉娜的三角關係中，夏樂對傑諾抱怨：「你從她那裡回來，帶著她的香水味......。」夏樂的台詞就像傳統婚姻中，丈夫不忠的「另一半」：性別角色已「轉型」，新的問題是「男人對男人的附屬性」。
「失業工人再起聯盟」是純男性的共同體想像，馬里歐的女友只是訪客。——她沒參加事業合夥，也是父權體系「不要求只付出」的「女性楷模」。聯盟包括的是西班牙難民馬里歐，與因為外型（或殘疾）而可能不太有異性緣的丁丁（他曾想吻傑諾而被拒）——兩者都指向「階級共同體」較具包容力的假設。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：