【法國經典影展】張亦絢選片推薦：雷諾瓦、布紐爾等名導領銜，重探20世紀初的法國風華

文：張亦絢

因為《日曜日式散步者》而重新回到台灣文化記憶的詩人楊熾昌，曾寫過一首名為〈毀壞的城市 Tainan qui dort〉的詩。詩題中的法文意思為「沈睡台南」——稍微涉獵電影史的人，都會立刻想到1925年的法國電影《沉睡巴黎》（Paris qui dort）。

幾年後，首位留法的畫家陳清汾回到台灣，行囊中包括畫作《巴黎的屋頂》——陳清汾看過同一個導演，克萊爾（René Clair）的電影《在巴黎的屋頂下》（Sous les toits de Paris）（1930）嗎？應該看過。這部有聲片在國際間佳評如潮，還吸引了一個嘉義高中生——即使違反校規也要去看。他就是童年時，曾站在畫架旁邊看陳澄波寫生的張義雄（1912-2016），後來也成為重要畫家。

不過，如果斷言今（2022）年夏天，為期兩個月的法國經典影展，可以讓我們了解，我們的老前輩們都看了哪些法國電影，這話可能太浮誇。畢竟，1920至40年間，台灣的進口電影受到日本政府管制，被引進的法國電影，在市場中佔比不合理的偏低——現在被電影史奉為經典的若干法國電影，在法國本土，也曾受到壓力，以致被剪得面目全非，全賴後來修復專家的努力，才能重見天日。

因此，或許今年夏天，反倒是一個大好的時機，不但可以觀賞，同時看的也可說是，「（曾）祖父母輩想看，卻不一定看得到的法國電影」。

雷諾瓦的社會分析：什麼是《遊戲規則》？

我願意在任何時候，重看任何一部雷諾瓦（Jean Renoir）。雷諾瓦不只會說故事，說的故事，都還內蘊了珍貴的文化遺囑。《遊戲規則》（La Règle du Jeu，1939）被當作他的巔峰之作，他本人還在其中飾演了男版紅娘——懸疑的多角戀愛是表面主軸。如果有人是快節奏的信徒，錯過《遊戲規則》的收束，就太可惜了——這個結尾在敘事與思考上的鋒利敏捷，堪稱震撼。

電影人總是津津樂道雷諾瓦的景深、演員聲音訓練、劇本結構——說到「一鏡一場」（長鏡頭段落），他的電影更是個中翹楚。不過，如果沒有雷諾瓦獨具ㄧ格的社會分析，這些電影學的傑出元素，不會那麼令人難忘。《遊戲規則》裡，最政治經濟學的一句話，出自女僕口中，也因她這句話，改變了多人的命運。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 尚．雷諾瓦

《大幻影》、《賤女人》、《托尼》、《鄉村一日》，每部電影都有熱烈的擁護者。而《布杜溺水記》（Boudu sauvé des eaux，1932），雖然不若前述各片著名，但這部爆笑劇，恐怕是最能體現兩次大戰中間的戰間期，電影對階級與社會的顛覆。

經典電影，有一大半也要歸功於演員——主演米雪爾 · 西蒙（Michel Simon，1895-1975），就是除了演技派的尚 · 嘉賓（Jean Gabin），另一個電影的靈魂人物。

《布杜溺水記》在大學電影院放映時，全場觀眾在映後自發起立鼓掌——我甚少缺席大學電影院每週的放映，但電影如此激動到全場，這是唯一。我想，這是因為，大家不但深愛這部電影，更認為，它象徵了，電影應該是什麼。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 《遊戲規則》劇照

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 《布杜溺水記》劇照

杜維威爾的（男性）階級共同體：《伍人行》不行？

雖然有些文章，會把許多30年代的電影都歸在「詩意寫實」的標籤下，但在嚴格的分類中，卡內（Marcel Carné）與杜維威爾（Julien Duvivier）是較無爭議的「詩意寫實」——而「詩意寫實」也並非總是正面，它也可能指得是「不澈底的寫實」。

卡內是男同志一事，一向不太公開，因為英美「性別研究」或「文化研究」的取向，他的電影後來被以相關方式重構。普遍認為，電影中存在性別曖昧，但並沒有明顯指向同志。

卡內的戰後傑作如《天堂的小孩》也甚有名聲，是否能從他的早期電影當中，讀到同志與階級的邊緣互譯？文化研究為觀看卡內添加了新動力。這裡我選擇另外介紹杜維威爾的《伍人行》（La belle équipe，1936）。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 馬賽．卡內

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 朱利安．杜維威爾

開場沒多久，「失業」兩字就出現多次。但是沒關係，這五人合買的獎券中了大獎。他們用「均富的錢」買下老宅，合力翻修來開店。這是流暢又動感十足的電影，但是論及它與時代氛圍的交錯，不能不覺得奇特。

30年代的關鍵詞是「人民陣線」（Front Populair）：左翼政治聯盟贏得大選，空氣中瀰漫有工人「當家作主」的振奮感，多項奠定勞工尊嚴與權益的措施也通過。工資漲，工時減，工會人數急速上升，然在通膨影響下，生活的改善，並不如預期。

《伍人行》中有一幕是邀前工廠同事來聚，人多氣氛佳，那種歌舞昇平反映了工人連結的社交文化。但在同時，彷彿最照應哥兒們的傑諾（嘉賓飾），又兼操縱與欺騙於一身。

在傑諾、夏樂與夏樂妻子吉娜的三角關係中，夏樂對傑諾抱怨：「你從她那裡回來，帶著她的香水味......。」夏樂的台詞就像傳統婚姻中，丈夫不忠的「另一半」：性別角色已「轉型」，新的問題是「男人對男人的附屬性」。

「失業工人再起聯盟」是純男性的共同體想像，馬里歐的女友只是訪客。——她沒參加事業合夥，也是父權體系「不要求只付出」的「女性楷模」。聯盟包括的是西班牙難民馬里歐，與因為外型（或殘疾）而可能不太有異性緣的丁丁（他曾想吻傑諾而被拒）——兩者都指向「階級共同體」較具包容力的假設。