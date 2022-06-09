環團珊瑚礁體檢12年結果公布：小琉球的珊瑚已過生態韌性臨界點，自然恢復的機會非常低
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「就像高爾夫球掉進洞裡，要自己爬上來是不可能的。」小琉球珊瑚已經過了生態韌性恢復的臨界點，要自然恢復的機會非常低，必須透過人為協助，從遊憩人口的總量管制、禁漁、污染處理等，都是可以考慮的方法。
環境資訊中心記者 劉庭莉報導
6月8日是「世界海洋日」，台灣環境資訊協會於6月7日公布長達12年的珊瑚礁體檢調查成果，其中小琉球活珊瑚覆蓋率最低，僅約10~20%，且無明顯恢復跡象。中研院學者指出，小琉球珊瑚已過生態韌性恢復的臨界點，自然恢復的機會非常低，盼政府強化保育。
珊瑚礁生態健康紅綠燈，全台僅蘭嶼「綠燈」
台灣環境資訊協會公布「台灣珊瑚礁體檢12年成果報告（2009-2020）」，呈現共25處樣點的珊瑚礁生態長期變化，統整分析12年的監測資料，並與RE:LAB合作推出「海中之森」珊瑚礁體檢網站展現成果。
報告以生態健康「紅綠燈」的燈號，說明各地珊瑚礁生態系的健康程度。岌岌可危的「紅燈」區域有北海岸與東北角、東海岸、小琉球；健康堪憂的「黃燈」區域有墾丁、綠島、澎湖嶼坪；而健康良好的「綠燈」區域則僅有蘭嶼。
值得關注的是，受氣候變遷影響，2016年墾丁、綠島、小琉球、澎湖嶼坪發生珊瑚大白化，活珊瑚覆蓋率皆下降，後來墾丁、綠島、澎湖嶼坪的珊瑚稍見恢復，但小琉球活珊瑚覆蓋率僅10～20%最低，直到2020年仍不見起色，又再次發生大規模珊瑚白化。
中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，不止12年，小琉球珊瑚礁生態系過去20、30年都在持續衰退，他分析，首先因為本身地理位置，承受高屏地區污染的衝擊，其次漁業過度捕撈，第三則是遊憩人口增加。
「就像高爾夫球掉進洞裡，要自己爬上來是不可能的。」陳昭倫說明，小琉球珊瑚已經過了生態韌性（resilience）恢復的臨界點，要自然恢復的機會非常低，必須透過人為協助，從遊憩人口的總量管制、禁漁、污染處理等，都是政府可以考慮的方法。
完全禁止採捕區域，物種多樣性最高
目前我國海洋保護區範圍僅占全台領海面積8.17%，環資呼籲，儘速通過《海洋保育法》，擴大劃設海洋保護區，於2030年前達30%，並訂定區域管理計畫。「保育是有效果的，」環資秘書長陳瑞賓指出，在珊瑚礁體檢樣點中，完全禁止採捕保護區的潛在物種多樣性、豐富度較高，「適度保育，海洋生態是可以維持在健康的狀況。」
但環資補充，在深度6至12公尺，分區多功能利用保護區和非保護區的指標生物種類，不易區分差異。可能因為公民科學的鑑定層級及範圍有其限制，難以完整評估，但也顯示出分區多功能利用保護區的成效有待商榷，尚需更多科學研究及強化務實管理，才能進一步探討。
「海洋保護區再大都沒用，落實比較重要。」陳昭倫則認為，保護區內的利益關係人可能會有衝突，如何協調溝通並找出清楚有效的治理架構才是重要的，永續海洋不能把人排除在保育之外，如果人沒解決、海洋問題永遠不會解決。
環團呼籲加強漁業廢棄物管理，「泥沙」影響應列入環評調查
報告也發現，漁業垃圾遍及全台，海洋中的肉食性高級消費者，往往是具有高經濟和食用價值的動物，也容易遭捕撈，再加上全台珊瑚礁數量已很稀少，顯示漁業活動對生態造成衝擊，又以北海岸與東北角的衝擊程度最高。
環資說明，目前針對漁業廢棄物僅有刺網實名制、漁網暫置區等針對漁網有相關管制政策，其他浮標、吊鉤等廢棄物，僅有海委會「台灣友善釣魚行動方案」規範。環資呼籲，海保署及漁業署應加強漁業及休閒釣魚廢棄物管制、處理，並積極清除海下廢棄漁具。
報告也指出，泥沙堆積為影響珊瑚礁生態的問題之一，如台東杉原灣樣點的泥沙覆蓋率從2017年的10%，到2020年達63%。環資表示，海岸周遭工程進行環評時，未將泥沙對水下生態影響列入調查範圍，呼籲《環境影響評估法》或《海岸管理法》應明定海岸開發水下環境調查及評估項目，並落實後續追蹤。
潛水員看過來，500多位公民科學家合力完成保育地圖
環資於2009年開始統籌執行台灣珊瑚礁體檢，招募並訓練潛水員成為公民科學家，共同參與全球珊瑚礁生態監測行動。監測範圍包括本島的北海岸與東北角、東海岸、墾丁，離島則有綠島、蘭嶼、小琉球、澎湖嶼坪。截至2020年止，共培訓596位公民科學家，完成434條穿越線紀錄。
2017年工研院曾因進行海洋固碳潛力研究計畫，而向環資索取珊瑚礁體檢資料。除了國內肯定，環資也成為國際珊瑚礁體檢基金會（Reef Check Foundation）的台灣分會，為國際珊瑚保育地圖盡一份心力。
陳瑞賓提到，珊瑚礁體檢志工重複參與的人次超過一半，是很寶貴的數據，代表對珊瑚礁體檢的理解與認同有一定比例，不會因為做同樣的事而感到「不好玩」。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
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