與外國人交談感到「無癮」，怎麼辦？

在德國社交，常會碰到對方對自己所講的不感興趣，也就是廣東話說的「無癮」。

德國人和華人成長背景不同，對大家所講的沒有共鳴，實屬正常。在一地風靡全國的，另一地只是小眾娛樂。加上每人興趣不一，你覺得很有趣好玩的，我卻認為沉悶非常。足球迷來德前，常以為每個德國人都對足球充滿認識和熱誠，說到自己是德國國家隊或德國甲組球隊的球迷，必定是打開話匣的佳法。誰知來德後，身邊十之有九的人都對足球不感興趣，連男生也如是。

當年我在慕尼黑歌德上課，寄住家庭的老先生來機場接我。車子駛經拜仁慕尼黑主場時，我就問他是否拜仁球迷。他輕描淡寫說，算是吧。然後我追問他喜歡哪球員，對球隊上季表現有何看法，他說很少看球，沒有留意。我就知道原來不是每個德國人都看足球，就算是球迷，都有non-practicing的，如同那些從不上教會和讀經祈禱的教徒。

很多德國人沒甚麼國際經驗，有些甚至從未出過國，連自己的州也甚少離開。所以與他們談到去柏林、漢堡、科隆、慕尼黑等大城市遊歷的經驗，他們會笑笑跟你說，他們雖然是德國人，但從未去過這些地方。這時，你會感到有些「無癮」，因為你本以為他們會有很多話說，跟你淺談各景點的特別和各城市的深厚文化。至於談音樂、電影、藝術，也會因為大家口味不同而未必搭得上嘴型。正如德諺所云：「一個人的貓頭鷹是另一人的夜鶯」 （Was dem einen seine Eule, ist dem anderen sein Nachtigall.），每人都有不同的看法和價值觀，你珍重的，我覺得平平無奇，反之亦然。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

看過篇在德中國人所寫，有關與德國人交際的文章。他說很多國人與德國人談天時，常說「在我們中國怎樣怎樣」，談的話題只有中國。其實這並不單是中國人的問題，我見過不少外國人，他們談天時總愛說自己國家的事。他們都不是在炫耀自己國家多優越，而是找不到與德國人交談的切入點，沒有共同話題，唯有談家鄉的事，例如家鄉的教育制度、學校是怎樣、工作情況如何、交通網絡與德有何分別。這些都是很好的話題，可以促進雙方交流，然而開口閉口都是「In my country...」，德國人難免覺得有些沉悶，這個人來德多年，還總是談自己國家，特別是沒出過國的德國人，會覺得與他們何干。

問題是，外國人始終不在德國長大，對很多話題和流行文化沒共鳴，所以不說說家鄉的事，就很難有話題。有國際觀的德國人，聽到外國人說家鄉的事時，都會追問對方為何會有這些習俗和文化。而對對方歷史有點認識的，都會談談這些印象。例如日本人談到他們國家繁多的禮節和階段制度時，德國人都會以英國的禮儀和社會階級作比較，分析島國文化的相近，大家都重禮節，說話也很婉轉，但德國是大陸國家，所以文化不一樣，較為直接。日本人聽後必會欣賞這些德國人留心他們的說話，並給予分析和見解。

遇到「無癮」的人，很多時不是任何一方的錯，而是大家成長背景和興趣不一，找不到最大公約數。正如香港五光十色、多姿多采的娛樂，對在郊野長大的歐洲人來說，可能也不太吸引，他們對購物和逛商場沒興趣，也不愛「唱K」和出外吃飯，卻習慣寧謐和悠閒。明白這一點，就不會執著為甚麼與當地人話不投機。充實自己，找有興趣的方向發展，才最為重要。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin