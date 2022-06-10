動物園的現代定位與圈養動物處境：實際走訪台北市立動物園的觀察與反思
我們想讓你知道的是
作者作為一位動保人士，實地走訪木柵動物園，感受動物園在對待動物的「動物福利」與「動物保育」之間是如何達成平衡，作為救治、教育、保育與娛樂場所之間，動物園又是做了哪些取捨？
文：郭妍伶（台大社會系學生）
「我們明天要去動物園欸！」當你聽到「動物園」一詞，映入腦海的會是什麼景象？是在狹小籠舍裡重複著刻板行為的大象，還是被民眾大排長龍等著觀賞的大貓熊團團圓圓？
在當代社會，動物園對人們的意義或許是一個情侶約會、闔家出遊、校外教學的娛樂與教育場所，對於野生動物來說則是一個保育、救傷的機構。而不容忽視的是，動物園也因為圈養動物而帶來了眾多爭議，本文將以野生動物在社會中的處境檢視動物園在社會中的定位，我也實際走訪了台北市立動物園作為調查方式。
動物園簡史
在人類圈養動物的歷史中，最早源於古代的王公貴族蒐集珍奇異獸以彰顯自身勢力與財富，西元前2500年前的古埃及貴族大量蒐集野生動物，而西元前2200年的中國周朝文王也開啟了中國豢養大型動物之先例。
而工業化、都市化、博物學的發展造就了近代動物園的誕生，世界上第一所動物園是1752年的奧地利維也納宣布魯動物園（Tiergarten Schönbrunn），從歐洲開始，接著到美國、日本、中國等國紛紛建立動物園，性質從科學研究、教育功能、農事試驗皆有。
至於台灣，歷史最悠久、規模最大、與國際動物園發展歷程最為相關的就屬台北市立動物園。日治時期的台北廳於1915年正式營運台北市立動物園，在圓山公園內，後來在1986年遷移至木柵現址，便一直持續營運到今日。
實際走訪動物園
我在2022年5月實際前往台北市立動物園，總共走訪了溫帶動物區、非洲區、鳥園、沙漠動物區、熱帶雨林區、大貓熊館等區域。本節為我自身的觀察與評論。
1. 動物園的保育與教育功能
我發現台北市立動物園在環境教育、野生動物保育方面做了一些解說和宣導，此處舉同伴動物與野生動物衝突解說小站、石虎保育宣導廣告為例，我尤其認為「野小孩vs.毛小孩」專區是非常需要宣導讓大眾認識的議題，因為同伴動物依賴人類生活，野生動物與同伴動物的衝突是和人類息息相關的，這點我認為台北市立動物園做得很好，但因為此專區不太顯眼，可能會需要有更多引導或是解說吸引民眾前往該區。
此外，我也認為遊園地圖的保育宣導非常恰當，石虎是台灣唯一現存的野生貓科動物，因人類過度開發導致棲地減少，也常面臨路殺、捕獸夾等威脅，現在處於瀕臨絕種的處境。但若遊園地圖背後的廣告印製的是大貓熊動物明星與其相關商品，或是國外的物種，我會認為這樣的廣告沒有太大的意義。
2. 遊客打卡拍照與po文
在我參訪動物園的經驗之中，其中一次是與老師和同學校外教學，同學們看到動物園中的動物，最直接的反應就是馬上拍照po文至社群媒體，我的社群媒體版面上隨即就充斥著大量同學們po的動物照片。
但在這些大量的限時動態之中，我所見的只是一種「見到這些動物很興奮、很稀奇」的快樂情緒，文中缺乏對於物種的介紹、今天為什麼會來參訪動物園（就連是校外教學也未提及），似乎「po」這個行為本身才是重點，在參觀的當下，我們人類和這些物種面對面相遇的這件事實似乎已經不是重點，拍照本身才是最主要的目的。
同學最直接的反應讓我感覺自身彷彿置身於一個網美景點，一切都只要視覺上好看、角度好拍照就可以了，這些動物本身瀕危的程度、保育工作做到什麼程度似乎都不是如此重要和值得去了解，我覺得重點被模糊掉了。
我在一次參訪時聆聽了動物園人員的講解，有人提出了動物園內物種資源分配不均的疑問，園方不否認這件事，他們認為保育國外物種（如大貓熊等）在全球尺度的保育工作有很大的貢獻，即使成本很高也還是值得去實施，但我個人不太能接受這樣的說法。此外，在參觀動物園的丹頂鶴區時，我心中也浮現了許多疑問，丹頂鶴在日本有「溼原之神」的美稱，主要分布在韓國、中國東北等較高緯度地區，為什麼會出現在台灣的動物園中？
我認為把不同氣候、地理條件生長下的國外物種運送到台灣來，然後把它們圈養在台灣的動物園中，本身就是一件非常干預自然的行為，讀者或許可以想一想，為什麼我們要在亞熱帶的台灣開著冷氣圈養著企鵝和溫帶動物，還要冒著牠們在夏天極有可能中暑的風險？況且還要為這些物種投入大量的保育資源，勢必會排擠到其他物種所享有的空間、保育和照護的時間和心力。
我個人認為，除非是野外絕滅（EW）和極危（CR）的動物需要我們接收來救援，又或者該物種的原生國家因面臨天災人禍無法妥善保育，我們國家的動物園是否還應該繼續接受、購買和圈養這些與本國地理條件相去甚遠、不適合被圈養的物種？這個議題需要重新去思考。
另外，在以保育之名圈養動物這個議題上，動物保育與動物福利二者之間產生了衝突。
傳統野生動物保育的思維認為動物群體的保育優先於單一個體的動物福祉，例如支持以動物做研究以供整個群體的保育，此思維也會認為圈養一小群動物來保育整個物種群體是值得的；但若以動物福利的觀點來看，會關注這一隻動物是否被剝奪了基本生存的權利，關注牠的身心狀況是否受到傷害，動物福利的思維傾向於不支持以保育之名圈養動物，由此可見此二種思維在倫理觀和立場上的差異。
面對這樣的衝突，我認為動保界近年來興起「慈悲的保育」（Compassionate Conservation）的觀念可以做為借鏡，捨棄以往只著眼於物種整體的觀念，不只單純以科學數據看動物福祉與保育，若我們能在保育科學的基礎上加入倫理的思考和同理心，在策略的考量上或許就不會那麼二元對立，也能夠多一些人文的關懷。
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【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
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毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！