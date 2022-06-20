長期投資者必備技能：做完功課打電話給上市櫃公司，針對過去、現在、未來問三件事

文：承熙

今天訂閱戶私訊我說打電話給上市櫃公司問問題是要找誰？我把我的經驗寫下來，我認為這是長期投資的夥伴需要知道的、對投資應該有幫助。看完本文如果你有不同想法歡迎留言，因為很多東西都是可以討論的，我也沒比較行，只是常打電話而已。

該問誰？

可以問公司的發言人、代理發言人或是投資人關係聯絡人（簡稱 IR），電話在公開資訊觀測站有揭露，查詢方法如下：

到公開資訊觀測站首頁

點選「基本資料」>「公司基本資料」

輸入公司代號或簡稱 > 按查詢

以台積電（2330）為例，畫面會顯示查詢結果，可以看到發言人、代理發言人與電話。

截圖自公開資訊觀測站

再往下滑還有「投資人關係聯絡人」，包含姓名、職稱、電話與電子郵件信箱，表示這位是可以讓我們寫信問的（是否回信要看公司，不一定會回）。

截圖自公開資訊觀測站

問之前要準備什麼？

如果是問財報方面的，建議先把財報看過，確認有沒有找到答案，因為如果有你還打電話，對方很可能會告訴你都揭露在財報了請自己看。

而如果是業務面的，最好把最近一次的股東會年報或法說會簡報看過，確認答案沒有在裡面或是還有疑問，再打電話。先看過資料除了因為投資本來就應該做功課以外，對方聽到我們有做足準備的提問也會比較認真回答、或是回答多一點（你認真、對方通常不會馬虎）。

簡單地說就是打電話前建議先做功課，說好聽一點投資是你自己的血汗錢，做功課本就應該；說難聽一點，問題如果「不入流」會浪費時間。

第一件事：過去式

最典型的問題就是上一季或去年全年EPS成長或衰退的原因、某月營收暴增或大幅衰退的原因，這屬於過去式。

第二件事：現在式

最新在手訂單／在建工程金額是多少？ 某建案已銷售幾成？還剩下幾成？ 某專案是否已經取得核准？最新申請進度為何？ 新廠目前施工進度為何？新廠試車及學習曲線順利嗎？新廠截至○月產銷金額為何？ 公司目前是否有準備中的標案（備標）？ 某季營收衰退但獲利增加，還會延續嗎？

第三件事：未來式

這就多了，畢竟我們投資最看重未來，例如：

今年預計的盈餘分配率大約是幾成？未來？現金股利或股票股利都發嗎？兩者的比率？ 公司目前的訂單能見度到幾月？ 新廠預計何時完工？未來產銷計畫？ 某項補助或租稅減免還能維持幾季？ 公司去年毛利率是歷史偏低水準，今年起是否有調整產品組合的計畫？ 因應疫情，公司海外○○廠停工所影響的產能與預計復工計畫為何？停工預估影響公司總營收約幾成？ 公司有無拓展海外事業計畫？哪個國家？ 海外虧損事業公司有結束的打算嗎？如果沒有預計如何處理？ 公司某塊土地或不動產是否會積極開發？或者有處分的計畫？ 競爭對手購地準備蓋新廠，公司是否也有擴廠的計畫？ 半年前新聞報導公司某子公司預計掛牌上市，目前進程如何？ 公司預計明年的資本支出金額大約是多少？

Photo Credit: 中央社

結語

就我經驗，財報的問題優先問IR。 我習慣先寫信，沒回音再打電話，這只是我習慣，直接打電話當然也行。 問問題最好有「時間點」的概念，例如在手訂單「截至○月底」為多少？對方沒講就主動確認。 問題五花八門，以上只是舉例，然後也不是每一點都問，我通常只問兩、三點。如果是All in一支或是第一、第二大持股，多問一點也無妨。 有些問題公司不見得願意講，這種不用勉強、更無須動氣；同一間公司多問幾次後對方會有點印象，未來可能比較好問。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航