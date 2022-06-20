長期投資者必備技能：做完功課打電話給上市櫃公司，針對過去、現在、未來問三件事
我們想讓你知道的是
把最近一次的股東會年報或法說會簡報看過，確認答案沒有在裡面或是還有疑問再打電話，對方聽到我們有做足準備的提問也會比較認真回答、或是回答多一點。你認真、對方通常不會馬虎。
文：承熙
今天訂閱戶私訊我說打電話給上市櫃公司問問題是要找誰？我把我的經驗寫下來，我認為這是長期投資的夥伴需要知道的、對投資應該有幫助。看完本文如果你有不同想法歡迎留言，因為很多東西都是可以討論的，我也沒比較行，只是常打電話而已。
該問誰？
可以問公司的發言人、代理發言人或是投資人關係聯絡人（簡稱 IR），電話在公開資訊觀測站有揭露，查詢方法如下：
- 到公開資訊觀測站首頁
- 點選「基本資料」>「公司基本資料」
- 輸入公司代號或簡稱 > 按查詢
- 以台積電（2330）為例，畫面會顯示查詢結果，可以看到發言人、代理發言人與電話。
- 再往下滑還有「投資人關係聯絡人」，包含姓名、職稱、電話與電子郵件信箱，表示這位是可以讓我們寫信問的（是否回信要看公司，不一定會回）。
問之前要準備什麼？
如果是問財報方面的，建議先把財報看過，確認有沒有找到答案，因為如果有你還打電話，對方很可能會告訴你都揭露在財報了請自己看。
而如果是業務面的，最好把最近一次的股東會年報或法說會簡報看過，確認答案沒有在裡面或是還有疑問，再打電話。先看過資料除了因為投資本來就應該做功課以外，對方聽到我們有做足準備的提問也會比較認真回答、或是回答多一點（你認真、對方通常不會馬虎）。
簡單地說就是打電話前建議先做功課，說好聽一點投資是你自己的血汗錢，做功課本就應該；說難聽一點，問題如果「不入流」會浪費時間。
- 第一件事：過去式
最典型的問題就是上一季或去年全年EPS成長或衰退的原因、某月營收暴增或大幅衰退的原因，這屬於過去式。
- 第二件事：現在式
- 最新在手訂單／在建工程金額是多少？
- 某建案已銷售幾成？還剩下幾成？
- 某專案是否已經取得核准？最新申請進度為何？
- 新廠目前施工進度為何？新廠試車及學習曲線順利嗎？新廠截至○月產銷金額為何？
- 公司目前是否有準備中的標案（備標）？
- 某季營收衰退但獲利增加，還會延續嗎？
- 第三件事：未來式
這就多了，畢竟我們投資最看重未來，例如：
- 今年預計的盈餘分配率大約是幾成？未來？現金股利或股票股利都發嗎？兩者的比率？
- 公司目前的訂單能見度到幾月？
- 新廠預計何時完工？未來產銷計畫？
- 某項補助或租稅減免還能維持幾季？
- 公司去年毛利率是歷史偏低水準，今年起是否有調整產品組合的計畫？
- 因應疫情，公司海外○○廠停工所影響的產能與預計復工計畫為何？停工預估影響公司總營收約幾成？
- 公司有無拓展海外事業計畫？哪個國家？
- 海外虧損事業公司有結束的打算嗎？如果沒有預計如何處理？
- 公司某塊土地或不動產是否會積極開發？或者有處分的計畫？
- 競爭對手購地準備蓋新廠，公司是否也有擴廠的計畫？
- 半年前新聞報導公司某子公司預計掛牌上市，目前進程如何？
- 公司預計明年的資本支出金額大約是多少？
結語
- 就我經驗，財報的問題優先問IR。
- 我習慣先寫信，沒回音再打電話，這只是我習慣，直接打電話當然也行。
- 問問題最好有「時間點」的概念，例如在手訂單「截至○月底」為多少？對方沒講就主動確認。
- 問題五花八門，以上只是舉例，然後也不是每一點都問，我通常只問兩、三點。如果是All in一支或是第一、第二大持股，多問一點也無妨。
- 有些問題公司不見得願意講，這種不用勉強、更無須動氣；同一間公司多問幾次後對方會有點印象，未來可能比較好問。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
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