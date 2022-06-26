【炒幣入門】如何避免加密貨幣詐騙？中心化、去中心化與P2P交易所的差別在哪？

這篇文章，將會為你解答以下問題：

什麼是加密貨幣交易所？ 選擇加密貨幣要考慮哪些因子？ 加密貨幣交易所如何運作？ 如何避免加密貨幣詐騙！

除了了解錢包的基本概念，也要學習「開戶」囉，買、賣、交易加密貨幣都需要在交易所上進行！

什麼是加密貨幣交易所？

買加密貨幣，可以想像成是買外匯的概念！你需要知道現在的匯率、可以在哪進行交易！加密貨幣的匯率如同美元，都是會隨至著市場的變動而不停變化。加密貨幣的匯率通常是兩個幣種之間的互換比率（如：BTC/USDT，以美元穩定幣為基礎匯率，或ETH/BTC，以比特幣為基礎的匯率），而加密貨幣價格是主要來自「主流交易所」目前的買賣戳合現價。

如何選擇交易所？要考慮哪些因子

隨著加密貨幣的普及，交易所的數量也逐年增加！如何選擇一個適合自己的交易所呢？選擇時該注意哪些因素呢？

1. 安全性

這感覺有一點廢話，選擇銀行要選不會倒的、選擇加密貨幣交易所要選擇「安全」的，要如何判定一個交易所是否安全呢？最簡單的做法就是先Google有沒有被駭客攻擊的紀錄？是否有任何法律訴訟或相關事件？網友評價，是否有很嚴重的負評？

2. 簡單好用

對新手來說，越複雜的交易策略、交易選擇，都是自己增加難度，並沒有辦法幫助我們快速的上手。因此，是否有好操作的手機App、網頁版介面是否順暢好用，翻譯用詞是否好理解，都是幫助我們更快上手的方法。

新手選擇交易所時，盡可以避免為專業的交易員（Traders）或老手而開發的工具，因為介面會過於複雜，而阻礙你快速上手！

3. 交易手續費

交易所的營收來源就是交易手續費！一般來說手續費都會是%數，當進行大額轉帳的時候，手續費就會變很重要了！

4. 上架的貨幣種類

新手購買的第一個貨幣，不外乎是BTC、ETH，基本上，這兩個幣別在所有交易所都可以找到！

那如果是想要持有一些 altcoin（山寨幣），那就要參考交易所提供的貨幣種類，基本上，貨幣種類數量越多，代表交易所的流通性及市場用戶也會較大。例如：Binance的幣種就比Max多非常多，這同時也反應了Binance背後是全球用戶，而Max以台灣用戶為主。

5. 在地化程度（符合你在所屬地區的應用方便性）

是否提供中文介面？是否有中文客服人員？是否可以直接方便的透過當地銀行進行轉帳？這些都是實際在交易上，你可能會需要的協助，如果該交易所提供的服務，符合你本地市場的需求，那就是一個不錯的選擇！

6. 誠信

第一次買賣加密貨幣是一件緊張又興奮的事情，但同時也伴隨著風險（所有的投資理財，都有風險，如：購買美元也有匯率風險）。在選擇的時候，如果是有「可信任的朋友」推薦的，並詢問他選擇的理由，是一個好的評估方式！同時，請大家也記得上網去「搜尋」，網路上是否有人在討論、是否有YouTube影片可以參考、是否有新聞、App Store下載數量是否夠多！

Photo Credit: Reuters / 達志影像

推薦市場較具規模的交易所選擇：

台灣市場、台灣客服：MAX、BitoPro 具有中文化介面、原生於其他國家、用戶數量具有一定規模： FTX

Binance

Kucoin（開戶教學）

這邊要幫大家補充說明，許多人在新聞上「看過」比特幣詐騙！

加密貨幣詐騙常見場景

基本上最重要的觀念就是，不管是誰，他推薦你或請你做什麼事情，一定要自己Google，根據上述提到的6點，確認這個交易所是否安全！如果真的不知道好不好，就選擇我們推薦的吧！

加密貨幣交易所是如何運作的？

雖然加密貨幣本身是「去中心化」，但交易所大部分都還是「中心化」經營，中心化交易所的英文是Centralised Exchange大家會簡稱CEX。這一點，在加密貨幣的社群裡是很常有被爭論的點！

使用中心化交易所，基本上都是屬於「託管型，Custodial」（不了解概念者，可以參考託管型、非託管型的概念），所以，大原則要記得「儲存私鑰（Private key）、助記詞（Seed Phrases）」

大部分你在交易所開戶的通時，也同時創建了一個網路錢包（Web Wallet），隨時可以登入錢包去查看餘額及帳戶現況。由交易所提供的錢包大部分都是屬於「託管型」，所以交易所的安全性跟誠信，是最重要的選擇條件！

交易所提供的錢包，基本上都會符合其他錢包具有的基本條件：可以接受、轉出加密貨幣。

交易所還會提供以下功能：

買加密貨幣

加密貨幣之間的交易、轉換

賣加密貨幣及提領回法幣

不同類型的加密貨幣交易所

1. 中心化 vs. 去中心化交易所

最常見的交易所型態是中心化（CEX），因為交易所基本上就是加密貨幣的銀行，需要提供客服、處理信用卡、法幣交易、符合各國監管機制等。

當然，也有去中心化的交易所，我們稱為DEX（Decentralized Exchange），與CEX完全相反，去中心化的交易所沒有實際的服務據點、也不會按照傳統CEX的使用及操作流程（如：KYC流程）。

去中心化交易所（DEX）透過智能合約等方式來維持買賣雙方運作機轉，這同時也代表了使用者必須要完全掌握交易所的交易機制，自己對自己的交易負責，因為全部都是智能合約運作，所以去中心化交易所不會有法幣存在！較少人使用去中心化交易所，因為困難度較高、並不適合初學者使用。對許多使用者來說，也不是方便的選擇。

截圖自Uniswap 去中心化交易所Uniswap的介面

2. P2P交易所（Person-to-Person）

P2P的概念顧名思義就是「人對人」，在中心化的交易所模型中，其實我們不會知道「我是跟誰買幣」，他是自動戳合的。因此衍伸出了P2P的交易型態，你可以直接跟賣你幣的互動、聯絡、轉帳法幣、買賣貨幣，透過中心化平台或交易所當作雙方的擔保。