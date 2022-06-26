【炒幣入門】如何避免加密貨幣詐騙？中心化、去中心化與P2P交易所的差別在哪？
我們想讓你知道的是
隨著加密貨幣的普及，交易所數量也逐年增加，但詐騙也越來越多。在各種形式的交易所中，如何選擇一個適合自己的？選擇時又該注意哪些因素呢？
這篇文章，將會為你解答以下問題：
- 什麼是加密貨幣交易所？
- 選擇加密貨幣要考慮哪些因子？
- 加密貨幣交易所如何運作？
- 如何避免加密貨幣詐騙！
除了了解錢包的基本概念，也要學習「開戶」囉，買、賣、交易加密貨幣都需要在交易所上進行！
什麼是加密貨幣交易所？
買加密貨幣，可以想像成是買外匯的概念！你需要知道現在的匯率、可以在哪進行交易！加密貨幣的匯率如同美元，都是會隨至著市場的變動而不停變化。加密貨幣的匯率通常是兩個幣種之間的互換比率（如：BTC/USDT，以美元穩定幣為基礎匯率，或ETH/BTC，以比特幣為基礎的匯率），而加密貨幣價格是主要來自「主流交易所」目前的買賣戳合現價。
如何選擇交易所？要考慮哪些因子
隨著加密貨幣的普及，交易所的數量也逐年增加！如何選擇一個適合自己的交易所呢？選擇時該注意哪些因素呢？
1. 安全性
這感覺有一點廢話，選擇銀行要選不會倒的、選擇加密貨幣交易所要選擇「安全」的，要如何判定一個交易所是否安全呢？最簡單的做法就是先Google有沒有被駭客攻擊的紀錄？是否有任何法律訴訟或相關事件？網友評價，是否有很嚴重的負評？
2. 簡單好用
對新手來說，越複雜的交易策略、交易選擇，都是自己增加難度，並沒有辦法幫助我們快速的上手。因此，是否有好操作的手機App、網頁版介面是否順暢好用，翻譯用詞是否好理解，都是幫助我們更快上手的方法。
新手選擇交易所時，盡可以避免為專業的交易員（Traders）或老手而開發的工具，因為介面會過於複雜，而阻礙你快速上手！
3. 交易手續費
交易所的營收來源就是交易手續費！一般來說手續費都會是%數，當進行大額轉帳的時候，手續費就會變很重要了！
4. 上架的貨幣種類
新手購買的第一個貨幣，不外乎是BTC、ETH，基本上，這兩個幣別在所有交易所都可以找到！
那如果是想要持有一些 altcoin（山寨幣），那就要參考交易所提供的貨幣種類，基本上，貨幣種類數量越多，代表交易所的流通性及市場用戶也會較大。例如：Binance的幣種就比Max多非常多，這同時也反應了Binance背後是全球用戶，而Max以台灣用戶為主。
5. 在地化程度（符合你在所屬地區的應用方便性）
是否提供中文介面？是否有中文客服人員？是否可以直接方便的透過當地銀行進行轉帳？這些都是實際在交易上，你可能會需要的協助，如果該交易所提供的服務，符合你本地市場的需求，那就是一個不錯的選擇！
6. 誠信
第一次買賣加密貨幣是一件緊張又興奮的事情，但同時也伴隨著風險（所有的投資理財，都有風險，如：購買美元也有匯率風險）。在選擇的時候，如果是有「可信任的朋友」推薦的，並詢問他選擇的理由，是一個好的評估方式！同時，請大家也記得上網去「搜尋」，網路上是否有人在討論、是否有YouTube影片可以參考、是否有新聞、App Store下載數量是否夠多！
推薦市場較具規模的交易所選擇：
- 台灣市場、台灣客服：MAX、BitoPro
- 具有中文化介面、原生於其他國家、用戶數量具有一定規模：
- FTX
- Binance
- Kucoin（開戶教學）
這邊要幫大家補充說明，許多人在新聞上「看過」比特幣詐騙！
加密貨幣詐騙常見場景
- 只有詐騙集團跟相關的人在使用：他們會給你看他們自己做的簡報、新聞，但這些都是假的！（一定要自己Google）
- 他可能會跟你說某個很好的貨幣，正在飆漲中：但這個貨幣也只有詐騙集團內的幾個人在使用！（請記得要Google，或是去CoinGecko 查詢貨幣的流通性）
基本上最重要的觀念就是，不管是誰，他推薦你或請你做什麼事情，一定要自己Google，根據上述提到的6點，確認這個交易所是否安全！如果真的不知道好不好，就選擇我們推薦的吧！
加密貨幣交易所是如何運作的？
雖然加密貨幣本身是「去中心化」，但交易所大部分都還是「中心化」經營，中心化交易所的英文是Centralised Exchange大家會簡稱CEX。這一點，在加密貨幣的社群裡是很常有被爭論的點！
使用中心化交易所，基本上都是屬於「託管型，Custodial」（不了解概念者，可以參考託管型、非託管型的概念），所以，大原則要記得「儲存私鑰（Private key）、助記詞（Seed Phrases）」
大部分你在交易所開戶的通時，也同時創建了一個網路錢包（Web Wallet），隨時可以登入錢包去查看餘額及帳戶現況。由交易所提供的錢包大部分都是屬於「託管型」，所以交易所的安全性跟誠信，是最重要的選擇條件！
交易所提供的錢包，基本上都會符合其他錢包具有的基本條件：可以接受、轉出加密貨幣。
交易所還會提供以下功能：
- 買加密貨幣
- 加密貨幣之間的交易、轉換
- 賣加密貨幣及提領回法幣
不同類型的加密貨幣交易所
1. 中心化 vs. 去中心化交易所
最常見的交易所型態是中心化（CEX），因為交易所基本上就是加密貨幣的銀行，需要提供客服、處理信用卡、法幣交易、符合各國監管機制等。
當然，也有去中心化的交易所，我們稱為DEX（Decentralized Exchange），與CEX完全相反，去中心化的交易所沒有實際的服務據點、也不會按照傳統CEX的使用及操作流程（如：KYC流程）。
去中心化交易所（DEX）透過智能合約等方式來維持買賣雙方運作機轉，這同時也代表了使用者必須要完全掌握交易所的交易機制，自己對自己的交易負責，因為全部都是智能合約運作，所以去中心化交易所不會有法幣存在！較少人使用去中心化交易所，因為困難度較高、並不適合初學者使用。對許多使用者來說，也不是方便的選擇。
2. P2P交易所（Person-to-Person）
P2P的概念顧名思義就是「人對人」，在中心化的交易所模型中，其實我們不會知道「我是跟誰買幣」，他是自動戳合的。因此衍伸出了P2P的交易型態，你可以直接跟賣你幣的互動、聯絡、轉帳法幣、買賣貨幣，透過中心化平台或交易所當作雙方的擔保。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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