德國再出現汽車衝撞事件：轎車以時速90英里衝入柏林購物街，1人死亡、6人情況危急

德國柏林週三（8日）發生嚴重的汽車衝撞事件，在購物大街陶恩齊恩（Tauentzienstrasse）有一輛汽車以時速93英里（150公里）開向人群，造成1人死亡，至少十幾人受傷。

警方稱，嫌疑司機是一名居住在柏林29歲的德裔亞美尼亞人。他於10點30分在街角開車撞人，然後又重新上路，再衝撞一個街區外的商店櫥窗。

現場目擊者維琴（Frank Vittchen）告訴《法新社》，「這一切發生得太快了。」他當時正坐在附近的噴泉旁，接著「 聽到一聲巨大的撞擊，然後看到一個人飛過空中」， 他說，這輛車「高速行駛在人行道上，沒有剎車」，車窗也被撞碎。

Die Hintergründe zum Vorfall in der #Tauentzienstraße in #Berlin sind noch unbekannt. Klar ist, dass ein Mann am Steuer eines Kleinwagens gegen 10.30 Uhr mehrere Menschen erfasste. Der Fahrer wurde festgenommen, nun wurden erste Details bekannt: https://t.co/YKqO8h8gAV — t-online (@tonline) June 8, 2022

衝撞事件造成1人死亡，至少數十人受傷，其中6人情況危急、3人重傷。遇難的女子是一名教師，當時與來自德國中部黑森州（Hessen）的學生們進行校外旅行。

A man has driven into a crowd and crashed into a shop in #Berlin, killing one person and injuring multiple other people. The incident takes place right next to Breitscheidplatz which was the location of the 2016 truck attack which saw 12 people killed pic.twitter.com/jtGASaHzKo — Conall Kearney (@ConallKearney) June 8, 2022

據當地媒體報導，肇事司機最初逃跑，但路人將他抓住並交給了警察。

#Berlin, picture of the car driver being arrested responsible for the carnage in Berlin. @JohnBarrowman pic.twitter.com/f6gvjKQVYp — Michael Buckley 🇬🇧🇺🇦 (@bucko41) June 8, 2022

這起事件發生在布賴特沙伊德廣場（Breitscheidplatz）附近的購物街，而該地點的對面，2016年在布賴特沙伊德廣場附近的聖誕市集，曾發生了嚴重的卡車衝撞事件，造成12死56傷，伊斯蘭國事後坦言犯案。

Der #Breitscheidplatz ist seit dem Anschlag 2016 mit massiven Pollern vor Autoattacken geschützt. Direkt gegenüber dieser Barrieren fuhr der Autofahrer heute in die Menschengruppe. #b0806 pic.twitter.com/DjKTmM8qiA — Carsten Behrendt (@nahsehen) June 8, 2022

警方表示，調查人員正在調查這起事件是蓄意撞人還是由緊急送醫引起的意外。該名司機在現場接受治療後，已被拘留並接受訊問。一名內政部發言人在柏林舉行的聯邦政府例行新聞發布會上表示，「現在推測（事件的）背景還為時過早」。

官員說，大約有130名緊急救援人員趕到現場。而當時也在現場的演員巴洛曼（John Barrowman）則在推特上發布了多則影片，說所有緊急服務都在努力幫助受害者和人群，現場已經被封鎖，也可見直升機盤旋上空。

We think we have witnessed a terrorist attack here in Berlin we’re not sure there’s a lot of people dead bodies all over the place we’ve seen a car that came down the road and ended up in a storefront covering three city blocks it’s pretty horrific. #berlin pic.twitter.com/Xp1bkZBGt0 — John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022

🚨 #BREAKING

Multiple fatalities and at least 30 are injured in a suspected terrorist attack, after a car drove into a crowd in #Berlin, #Germany. pic.twitter.com/moyzrhmlUJ — News flash (@BRNewsFlash) June 8, 2022

🔴 ACTUALIZACIÓN | Al menos un muerto y decenas de heridos al arrollar un vehículo a una multitud en Berlín. El conductor está detenido, aunque la policía sigue investigando si se trata de un accidente o un hecho intencionado https://t.co/BvAiZJoemm pic.twitter.com/C94aTkXjnR — EL PAÍS (@el_pais) June 8, 2022

德國過去發生多前汽車衝撞事件

自2016年柏林聖誕市集卡車衝撞事件以來，德國一直對汽車撞擊事件保持高度警惕，不過除了2016年的事件為恐怖襲擊外，過去大多數的衝撞是由精神疾病的人所造成的。

2019年1月， 一名德國男子在跨年夜在西部城市博特羅普（ Bottrop） 和埃森（ Essen） 開車衝入人群，造成至少8人受傷。警方稱該名男子有精神疾病，並患有恐外症（ xenophobic ）。

2018年4月，一名德國人駕駛露營車撞向明斯特市（Muenster）一家餐廳外的人，造成5人死亡，然後開槍自殺。 調查人員後來說他有精神健康問題。

2006年德國足球世界盃期間，一名德國男子在柏林 布蘭登堡門（Brandenburger Tor） 將汽車撞向聚集觀看比賽的人群，造成約20人受傷。 司機後來被送往精神病院。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元