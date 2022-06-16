《母親的歷史》：「連續睡滿八小時才算睡飽」並非從古至今皆然，而是專屬近代的觀念
我們想讓你知道的是
分段式睡眠聽起來幾乎讓人感到歡樂。原來其他人也半夜不睡覺！在這樣的場景之中育嬰，就容易多了。
文：莎拉．諾特（Sarah Knott）
媽媽的夜晚是什麼樣子？育嬰的夜晚又是什麼樣子？
一九三七年九月下旬，在肯塔基州凱尼（Caney）的山區。夜裡，家中只有薇娜．梅伊．史隆（Verna Mae Slone）和四個月大的寶寶，寶寶睡在一張鐵架床上。薇娜．梅伊的新婚丈夫威力（Willie）從週日到週五晚上都不在家。他平常吃住都在祖父家，白天跟著祖父當伐木工人賺取工資。薇娜．梅伊度過的夜晚漆黑無光，因為附近沒有鄰居，也沒有什麼正規的道路。她後來撰寫了一部口吻平實的回憶錄，其中記述她習慣「跟雞群一起」上床就寢，也就是在牠們回雞窩睡覺的時候就寢。
薇娜．梅伊頭上的天花板算是相當高：與地板相距約十英尺。她們家所在之地從前曾有「一座原木房屋，有一間較大的房間和很粗大的煙囪」，加上一個用「鋸成的木料」增建出的房間。原木房屋後來遭到拆除，留下用木料板材搭建的房間。除了鐵架床，房間裡還有一張核桃木製成的嬰兒床，一張以裂開木板拼製、桌面平滑的桌子、她的縫紉機、威力的「講話機器」（電唱機）、一只母親給她的衣物箱，以及一口燒柴的爐子。
牆壁上有放置碗盤的架子。她床鋪下方的地板通常很平滑：是將原木剖半後並排鋪成的「短柱」（puncheon）地板，剖開的那一面朝上並用寬刃斧頭削平。打掃這種地板時，是用掃帚加上將溪中岩石擊碎而成的沙粒磨刷。雞群住在地板下方，夜裡如果有臭鼬跑進來，牠們就會咯咯叫。沒有其他農場動物的聲音：家裡要賺更多錢才買得起一頭母牛。她二十二歲，威力的年紀比她稍大。
薇娜．梅伊很習慣與他人同睡一張床。她出生在鄉下一個貧困的浸信會（Baptist）家庭，家裡有十二個孩子，她排行老么，家裡所有孩子都照例跟父母親睡在一起。「從小就這樣長大」，就如另一名肯塔基州州民述及小時候跟媽媽一起睡的往事時所形容。「一旦真的離開家，你會非常想念從前。」在一九三○年代凱尼這個地方，如果問一個長大一些的孩子幾歲，孩子可能會回答「年紀大到可以自己睡了。」同床共寢的慣例也適用於來到家中的訪客。從前有一首童謠，內容就是在講床上睡了三個人，這種情況多半發生在「有人來家裡借宿」的時候。
白天，薇娜．梅伊在外頭工作時，寶寶就待在嬰兒床裡，或躺在樹蔭下鋪著的被褥上。夜裡，她會跟寶寶一起睡，也親自哺餵寶寶。她並未留下關於這些夜晚的第一手紀錄，但回想起來卻覺得更為美好。在又生了四個兒子、歷經四十年之後，她描述道：「和孩子一起睡、餵孩子喝母奶的愉悅」是「神賜予母親們兩樣最大的祝福」。她回憶道：這些觸覺上的愉悅感造就「一種只有親自體驗才能理解的親密感」。關於夜半三更那股獨一無二親密感的回憶，情意真摯、規矩制式，且大膽叛逆。「我不管醫生怎麼說，我相信母嬰在一起是最好的。」
從回憶錄中的措詞可看出對於醫師建議稍有戒心，但並未強烈反對：無論在一九三七年或四十年後撰寫回憶錄的時候，同床共寢在肯塔基州鄉下、阿帕拉契山區的勞工家庭中仍很常見，即使與教育程度較高的家庭普遍趨勢背道而馳。一九三○年代一名學校老師回憶自己因為並未和孩子一起睡，而遭一名愛批評的「鄉下婦人」斥責，對方認為媽媽不跟小嬰兒一起睡就是沒照顧好孩子。
經濟大蕭條時期終於過去，之後的人也從原木小屋和木架屋搬進有中央暖氣的屋子，阿帕拉契山區的母親仍然保留母嬰同床的習慣。母嬰同床是一種社會習慣，一種價值觀，不只是迫於冬季嚴寒和木屋內僅有一個房間而採行的務實作法。
一九三七年，隨著季節入冬，天黑的時間漸早，薇娜・梅伊家在夜間開始使用階梯爐（stepstove）。這種爐子的後排兩個爐頭座比前排兩個高，因而得名。爐子的爐腳已經不見，也缺了好幾扇爐門。其中一個爐頭上缺了座子，改放一只鐵製大茶壺。威力在家時，晚上睡前會在替代用的木頭爐腳上澆水，避免爐腳著火燒起來。雨點灑落在木板鋪成的屋頂上。
也許屋內會響起一句：「過去一點，你擠到我了」——肯塔基州人在別人睡得太近時會說的話。寶寶吸著母奶。早上就從薇娜．梅伊認為是「公雞互相挑戰的啼叫聲」開始。一隻公雞啼叫，要遠方農場另一隻公雞回應，接著一隻又一隻加入挑戰的行列。也許雞啼聲聽起來像是德國人所謂一夜「奶媽覺」（Ammenschlaf，即乳母或新手媽媽的短淺睡眠）之後，新的一天所帶來的挑戰。
母嬰同床？所有育嬰的母親格外輕淺的睡眠？由於淺眠易醒，任何想法念頭都難以為繼。在社區活動中心，有人問說：還有啊，什麼是「跟小寶寶一樣酣睡」？語畢，哄堂大笑。有些父母親和嬰兒同床，有些讓寶寶睡在大床旁的嬰兒床裡，還有些讓寶寶睡在他們自己的房間。這個話題很容易引發爭議；只要談到嬰兒睡哪裡，就可以聽出大家很難保持風度。
家姊生第一胎後是母嬰同床——「親餵的話，前幾個月是最輕鬆的」——我也照做。M胃食道逆流的情況太嚴重，我們在這件事上可說別無選擇。凡是能讓他盡可能舒適，能為他提供穩定支撐的，都絕對合理可行。剛出生那十天，有時他是睡在嬰兒提籃裡。我知道，因為我還留著照片。但開始出現胃食道逆流的問題以後，我就睡在他身邊。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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