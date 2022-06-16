《誰偷走了你的專注力？》：一旦財務誘因到位，社交媒體就會被設計來治癒我們的社會，而不是帶來破壞
我們想讓你知道的是
他們認為只有透過政府，依法監管這些公司，才有可能改變商業模式。而我剛剛描述的變化，將不再是不利於公司盈利的威脅，而是吸引訂閱者的良好方式。
文：約翰．海利（Johann Hari）
初探有效的解決方案
現在，我有兩個明確而急迫的問題。第一，可以對這種侵犯性科技進行哪些具體改變，防止它們傷害我們的注意力與專注力？第二，如何迫使大公司在現實世界裡引入這種改變？
改變監控資本主義的兩種做法
崔斯坦和阿薩根據本身的經驗與肖莎娜．祖博夫教授的重要工作，相信想找到永久的解方，需要直接找到問題的根源。這就是為何某天早上阿薩對我說：「我們可以禁止『監控資本主義』。」他的意思是，政府禁止任何商業模式在線上追蹤使用者，找出其弱點，再將得到的個人數據賣給出價最高的人，幫助他們改變使用者的行為。阿薩說這種商業模式「基本上是反民主、反人性」，一定要停止。
我第一次聽到時覺得這很戲劇化，認為完全不可能。但崔斯坦和阿薩向我解釋，其實歷史上有很多先例，一些東西曾被廣泛使用，但是後來發現它們造成很多傷害，於是加以禁止。
例如許多美國家庭曾使用含鉛塗漆，後來發現它會造成兒童嚴重的認知問題。正如崔斯坦的導師杰倫．拉尼爾（Jaron Lanier）（譯註：電腦科學家和視覺藝術家，虛擬實境的早期推廣者。）指出的，當我們發現這件事時，並不是主張人們不可以粉刷房屋，只是禁止油漆中的鉛。今天大家仍有在粉刷，但使用更好的產品。
還有氯氟碳化物。1980年代，我還是一個迷戀髮膠的少年，而髮膠中有種物質會破壞讓人免受太陽輻射傷害的臭氧層，這讓所有人都嚇壞了，氯氟碳化物因此被禁止使用。現在我們仍然有髮膠，只是成分不同，而臭氧層正在癒合。此外，做為一個文明社會，我們決定許多東西不能買賣，例如人體器官。
所以我問他們：「假如禁止監控資本主義，那麼隔天、隔週甚至隔年，我的臉書和推特帳戶會怎樣？」阿薩說：「我認為他們會有一段危機時期，就跟之前的微軟一樣。」微軟在2001年被美國政府視為壟斷企業，於是進行自我改造，現在「他們有點像房間裡慈愛的成年人。我認為臉書也會有同樣的轉變。」
實務上，禁令實施的隔天，這些公司將不得不找其他方式為自己籌集資金。有一種顯而易見的模式，也是資本主義形式，許多閱讀本書的人都嘗試過，那就是「訂閱」。假設每個人每個月必須支付0.5美元或1美元才能使用臉書，臉書就不必再為廣告商工作，不必再以你的祕密心願和偏好做為他們的真正產品。
臉書會為你工作，第一次真心想了解你怎樣才會快樂，然後為你提供快樂，而不是想方設法讓廣告商快樂，幫助他們知道如何操縱你。所以，你如果跟大多數人一樣，希望能夠集中注意力，臉書就必須重新設計來幫助你。如果你想與社會保持聯繫，而不是被孤立在螢幕前，臉書也得想方設法做到這一點。
這些公司還有另一種顯而易見的生存方式：被政府收購歸公，這將使社交媒體脫離資本主義。這聽起來很激烈，但每個人都會直接受益於這個模式。我們都同意，如果不想回到霍亂爆發、大便滿街的世界，下水道就是不可或缺的必需品。因此幾乎每個國家與地區，政府都擁有、維修及管理下水道，即使是鐵桿反政府人士，也認為這是國家權力的良好運用。
以此類推，我們的政府可以承認：「社交媒體是現今不可或缺的公共事業。」並解釋：「一旦它依照錯誤誘因運作，會導致類似霍亂流行的心理問題。」由政府管理社交媒體是個壞主意，因為我們不難想像威權領導人會如何濫用。所幸有個更好的選擇：收歸公有但獨立於政府。英國國家廣播公司（BBC）即是由英國公眾擁有與資助，為英國公眾的利益而營運，日常運作獨立於政府之外。這種模式並不完美，但是運作良好，讓BBC成為全球最受尊敬的媒體組織。
一切都是誘因的問題
一旦財務誘因改變，不論是訂閱制、公有制或其他模式，這些網站的性質就會依照我們設想的方式改變。阿薩認為重新設計主要的社交媒體網站，「在技術上並不困難」，因此，一旦財務誘因到位，它們就會被設計來治癒你的注意力與我們的社會，而不是帶來破壞。一開始我很難理解，所以問：「在你們期望的改變發生後，社交媒體會是什麼模樣？」他們先解釋微小的改變，然後逐漸形成巨大的變化，並且告訴我必須發生什麼事，這些改變才會發生。
他們首先提到，這些公司的應用程式和網站有許多擾亂思緒，讓人沉迷更久的功能，是可以在一夕之間就刪掉的。阿薩從小處開始著手，構建更大的解決方案：「舉例來說，臉書可以開始批量處理你的通知，讓你每天只能收到一次推送通知……他們明天就能做到。」（這是崔斯坦還為Google工作時，在其爆炸性的簡報中提出的建議。）所以你不會收到「持續滴灌的行為古柯鹼」（每隔幾分鐘就通知某人「喜歡你的照片」、「評論你的貼文」、「明天過生日」等），而是像報紙那樣，每天只收到一次更新，而不是每個小時被干擾好幾次。
「另一個是無限滾動。」這是阿薩的發明，當你滑到螢幕底部時，它永遠會自動載入更多，「在你的大腦有機會參與並做出決定之前，它會先抓住你的衝動，讓你繼續滑下去。」其實很簡單，臉書、Instagram及其他公司可以關閉無限滾動，這樣當你滑到螢幕底部時，必須有意識地決定要不要繼續滾動。
同樣，這些網站很容易就能關閉最能使人政治兩極化的東西。因為有證據顯示，YouTube的推薦引擎正在使人們變得激進。崔斯坦對一位採訪者說：「只要關掉就好了。他們可以立刻關閉推薦引擎。」他指出，在推薦引擎出現前，使用者並不會不知所措，也不會吵著要別人告訴自己接下來要看什麼。
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。