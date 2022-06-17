葛拉威爾《以小勝大》：閱讀障礙症能變成一種「有益的困境」嗎？一個奇怪的事實證明它能
我們想讓你知道的是
一直以來，我們認為更大、更強、更富必然有利，但葛拉威爾結合科學與歷史的多重線索來破解迷思，重新解讀政治、社會、教育及創作領域的強弱法則。這些逆轉命運的弱者群像，帶出一個重要的人生啟示：強者未必強，弱者未必弱；優勢可能是陷阱，劣勢或許蘊藏著機會！
文：麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）
閱讀是一種關鍵能力
掃描一個閱讀障礙症（dyslexia）患者的腦部，得出的影像看起來有點奇怪，這類患者腦部的一些重要部分——那些司掌閱讀和處理文字的部分，有較少的灰白質，這些區域的腦細胞少於正常量。胎兒在母體子宮內發育時，神經細胞應該游移至腦部的正確區域，就像在棋盤上走到它們應在的格子內，但因不明原因，閱讀障礙症患者的神經細胞走失了方向，落在不正確的位置上。腦部有個腦室系統（ventricular system），這是腦部的進出點，一些有閱讀困難的人，其腦神經細胞在腦室排隊，就像受困於機場的乘客。
對患者進行腦部攝影時，患者執行一個動作或一件事，神經學家觀察這動作或這件事引起患者腦部的哪些部分活動起來。對閱讀障礙症患者進行腦部攝影時，若你請他做的事是閱讀，他的腦部應該活動起來的那些部分可能根本不活動，素描影像看起來就像一個停電熄燈的城市的空拍照。閱讀障礙症患者在閱讀時，他們的右腦使用量遠多於正常的閱讀者，右腦是概念區，不適合用來處理像閱讀這類精確的事務（譯註：處理閱讀、語言等的是左腦）。有時候，閱讀障礙患者閱讀時，每一步都會延遲，彷彿大腦中司掌閱讀的各部分是透過弱連結來溝通。
（中略）
哈佛大學的閱讀障礙症研究員娜丁．蓋博（Nadine Gaab）博士解釋：「若你對語言的聲音沒概念，你漏掉一個字母，或漏掉一個音，你不知該怎麼辦，那你就很難把聽到的那些發音轉換成書寫的字。你可能得花上好一段時間才學會讀，且讀得非常慢，這導致你的閱讀流暢度差，流暢度差又導致你的閱讀能力差，因為讀得太慢，等你讀到一個句子末尾時，你已經忘了句子的開頭是什麼。這導致你在初中或高中時的種種學習問題，接著開始影響學校裡的所有其他科目，你無法閱讀，你要如何做那些有許多文字敘述的數學測驗題呢？或者，在社會研究這科目的考試中，若你得花上兩個小時讀題目，你要如何在考試時間內答題？」
（中略）
你不會希望閱讀障礙症發生在你的孩子身上。難不成，你希望嗎？
因為更困難，所以會更用心
本書前面幾章探討我們經常錯誤解讀「優勢」性質的情形，接下來，我們把焦點轉到另一邊，當我們說某個處境或事物是「劣勢」時，意指什麼？傳統智慧之見認為，「劣勢」是應該避開的東西，劣勢是會導致你不利、導致你境況變差的逆流或困難。其實，這觀點未必正確。接下來幾章，我想探討「有益的困境」（desirable difficulty）這個概念，這是加州大學洛杉磯分校的心理學家羅伯．畢約克（Robert Bjork）和伊麗莎白．畢約克（Elizabeth Bjork）提出的概念。透過這概念來了解劣勢者如何戰勝，真的非常感人。
舉例而言，請看以下兩個謎題。
1. 一支球棒和一顆球合計$1.10，球棒比球貴$1.00，請問，一顆球多少錢？
你的直覺反應是？我猜，你大概直覺地回答一顆球是$0.10。不過，這答案不正確，對吧？球棒比球貴$1.00，若一顆球是$0.10，那一支球棒就應該是$1.10，兩者加起來就超過$1.10囉。正確答案應該是一顆球$0.05。
2. 五台機器用五分鐘製造出五個機件，請問，一百台機器要製造出一百個機件，得花多少時間？
很多人會快速回答一百分鐘，其實是被這問題的設計給耍了。一百台機器同樣是花五分鐘製造出一百個機件啦。
這兩個謎題是全世界最短的智力測驗的三道題目中的兩題，這項智力測驗名為「認知反射測驗」（Cognitive Refection Test，簡稱CRT），是耶魯大學教授謝恩．腓特烈（Shane Frederick）所設計，用以評量在碰上實際比表面看來更複雜的問題或狀況時，你能夠避免提出衝動、直覺解答，更深入理解分析後作出判斷的能力。
腓特烈指出，若你想要一個快速評量人們的基本認知能力程度的方法，他的這個小測驗幾乎跟那些有幾百道題目、得花幾小時才能完成的測驗一樣實用。為證明這點，他讓九所美國大學院校的學生接受CRT，測驗結果非常接近那些學生在更傳統的智力測驗中可能獲得的評級。
這測驗總共有三道題目，麻省理工學院（大概是舉世智力水準最高的大學）的學生平均答對2.18題，另一所頂尖學府、位於匹茲堡的卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）的學生平均答對1.51題，哈佛的學生平均答對1.43題，密西根大學1.18題，俄亥俄州的托利多大學（University of Toledo）0.57題。
CRT很難，但有件事很奇怪。你可知道使人們在此測驗中提高得分的最簡單方法是什麼？答案是：把這測驗弄得更難一點！幾年前，心理學家亞當．奧特（Adam Alter）和丹尼爾．歐本海默（Daniel Oppenheimer）對普林斯頓大學的一群大學生進行此測驗，首先，他們以正常方式進行此測驗，學生平均答對1.9題。雖低於麻省理工學院的2.18，但也相當不錯了。接著，奧特和歐本海默改以很難讀的字型列印試題，使用大小為10-point、樣式為斜體、色彩為一○％灰色的「Myriad Web」字型。
結果，這次測驗，學生平均答對2.45題，明顯優於麻省理工學院！
這很奇怪，不是嗎？通常，我們會認為，問題以清楚簡單的方式呈現時，我們的解題表現會更好，但這裡的情形恰恰相反。10-point大小、一○％灰色的「Myriad Web」斜體字型，讀起來真的很吃力，你必須稍微斜著眼睛看，可能得讀兩遍，你可能會邊讀邊納悶，這樣列印試題，到底是誰出的餿主意啊。突然間，你必須花工夫去讀題目。
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【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
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毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！