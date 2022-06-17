葛拉威爾《以小勝大》：閱讀障礙症能變成一種「有益的困境」嗎？一個奇怪的事實證明它能

文：麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）

閱讀是一種關鍵能力

掃描一個閱讀障礙症（dyslexia）患者的腦部，得出的影像看起來有點奇怪，這類患者腦部的一些重要部分——那些司掌閱讀和處理文字的部分，有較少的灰白質，這些區域的腦細胞少於正常量。胎兒在母體子宮內發育時，神經細胞應該游移至腦部的正確區域，就像在棋盤上走到它們應在的格子內，但因不明原因，閱讀障礙症患者的神經細胞走失了方向，落在不正確的位置上。腦部有個腦室系統（ventricular system），這是腦部的進出點，一些有閱讀困難的人，其腦神經細胞在腦室排隊，就像受困於機場的乘客。

對患者進行腦部攝影時，患者執行一個動作或一件事，神經學家觀察這動作或這件事引起患者腦部的哪些部分活動起來。對閱讀障礙症患者進行腦部攝影時，若你請他做的事是閱讀，他的腦部應該活動起來的那些部分可能根本不活動，素描影像看起來就像一個停電熄燈的城市的空拍照。閱讀障礙症患者在閱讀時，他們的右腦使用量遠多於正常的閱讀者，右腦是概念區，不適合用來處理像閱讀這類精確的事務（譯註：處理閱讀、語言等的是左腦）。有時候，閱讀障礙患者閱讀時，每一步都會延遲，彷彿大腦中司掌閱讀的各部分是透過弱連結來溝通。

（中略）

哈佛大學的閱讀障礙症研究員娜丁．蓋博（Nadine Gaab）博士解釋：「若你對語言的聲音沒概念，你漏掉一個字母，或漏掉一個音，你不知該怎麼辦，那你就很難把聽到的那些發音轉換成書寫的字。你可能得花上好一段時間才學會讀，且讀得非常慢，這導致你的閱讀流暢度差，流暢度差又導致你的閱讀能力差，因為讀得太慢，等你讀到一個句子末尾時，你已經忘了句子的開頭是什麼。這導致你在初中或高中時的種種學習問題，接著開始影響學校裡的所有其他科目，你無法閱讀，你要如何做那些有許多文字敘述的數學測驗題呢？或者，在社會研究這科目的考試中，若你得花上兩個小時讀題目，你要如何在考試時間內答題？」

（中略）

你不會希望閱讀障礙症發生在你的孩子身上。難不成，你希望嗎？

因為更困難，所以會更用心

本書前面幾章探討我們經常錯誤解讀「優勢」性質的情形，接下來，我們把焦點轉到另一邊，當我們說某個處境或事物是「劣勢」時，意指什麼？傳統智慧之見認為，「劣勢」是應該避開的東西，劣勢是會導致你不利、導致你境況變差的逆流或困難。其實，這觀點未必正確。接下來幾章，我想探討「有益的困境」（desirable difficulty）這個概念，這是加州大學洛杉磯分校的心理學家羅伯．畢約克（Robert Bjork）和伊麗莎白．畢約克（Elizabeth Bjork）提出的概念。透過這概念來了解劣勢者如何戰勝，真的非常感人。

舉例而言，請看以下兩個謎題。

1. 一支球棒和一顆球合計$1.10，球棒比球貴$1.00，請問，一顆球多少錢？

你的直覺反應是？我猜，你大概直覺地回答一顆球是$0.10。不過，這答案不正確，對吧？球棒比球貴$1.00，若一顆球是$0.10，那一支球棒就應該是$1.10，兩者加起來就超過$1.10囉。正確答案應該是一顆球$0.05。

2. 五台機器用五分鐘製造出五個機件，請問，一百台機器要製造出一百個機件，得花多少時間？

很多人會快速回答一百分鐘，其實是被這問題的設計給耍了。一百台機器同樣是花五分鐘製造出一百個機件啦。

這兩個謎題是全世界最短的智力測驗的三道題目中的兩題，這項智力測驗名為「認知反射測驗」（Cognitive Refection Test，簡稱CRT），是耶魯大學教授謝恩．腓特烈（Shane Frederick）所設計，用以評量在碰上實際比表面看來更複雜的問題或狀況時，你能夠避免提出衝動、直覺解答，更深入理解分析後作出判斷的能力。

腓特烈指出，若你想要一個快速評量人們的基本認知能力程度的方法，他的這個小測驗幾乎跟那些有幾百道題目、得花幾小時才能完成的測驗一樣實用。為證明這點，他讓九所美國大學院校的學生接受CRT，測驗結果非常接近那些學生在更傳統的智力測驗中可能獲得的評級。

這測驗總共有三道題目，麻省理工學院（大概是舉世智力水準最高的大學）的學生平均答對2.18題，另一所頂尖學府、位於匹茲堡的卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）的學生平均答對1.51題，哈佛的學生平均答對1.43題，密西根大學1.18題，俄亥俄州的托利多大學（University of Toledo）0.57題。

CRT很難，但有件事很奇怪。你可知道使人們在此測驗中提高得分的最簡單方法是什麼？答案是：把這測驗弄得更難一點！幾年前，心理學家亞當．奧特（Adam Alter）和丹尼爾．歐本海默（Daniel Oppenheimer）對普林斯頓大學的一群大學生進行此測驗，首先，他們以正常方式進行此測驗，學生平均答對1.9題。雖低於麻省理工學院的2.18，但也相當不錯了。接著，奧特和歐本海默改以很難讀的字型列印試題，使用大小為10-point、樣式為斜體、色彩為一○％灰色的「Myriad Web」字型。

結果，這次測驗，學生平均答對2.45題，明顯優於麻省理工學院！

這很奇怪，不是嗎？通常，我們會認為，問題以清楚簡單的方式呈現時，我們的解題表現會更好，但這裡的情形恰恰相反。10-point大小、一○％灰色的「Myriad Web」斜體字型，讀起來真的很吃力，你必須稍微斜著眼睛看，可能得讀兩遍，你可能會邊讀邊納悶，這樣列印試題，到底是誰出的餿主意啊。突然間，你必須花工夫去讀題目。