一次搞懂各種數位支付概念，別再將「行動支付、電子支付、第三方支付」混為一談

文：Chris

行動支付是什麼？

隨著金融科技的熱潮湧起，全球的商業模式也發展出豐富的樣貌，突如其來的疫情，更催化了行動支付使用率的增長，為了因應防疫需求，台灣民眾確實選擇以非現金的支付方式，來降低疫傳染風險，金融監督管理委員會的調查也顯示，2020年台灣行動支付的交易額突破新台幣4230億。

消費規模寫下歷史新高的原因，不僅是疫情造就了低接觸的生活型態，全家、7-ELEVEN、全聯等大型零售業者也大動作加入了自營支付的戰爭，多元的支付場景逐漸匯集，有效加速了行動支付產業的發展進程。

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不過大家知道嗎？我們常聽到的「行動支付」，其實是廣義的概念，能夠藉由網路，並以任何移動存取設備啟動的支付行為，像是利用手機、平板、語音、訊息等方式付款，皆可被歸類在廣義的行動支付下。

狹義的行動支付，則是指單純透過手機或智慧型手錶等行動裝置作為載體來付款，目的是取代現金及信用卡，並期望能優化消費者的支付體驗，台灣目前沒有經營行動支付（狹義）的業者，讀者們經常使用的Apple Pay、Android Pay，都是國外知名的廠商所經營。

行動支付的形式

最常見的行動支付形式有下述兩種：

NFC感應支付

NFC（Near-Field Communication，近場通訊），它是一種非接觸型的近端支付方式，可以讓兩台裝置在近距離的情況下進行無限通訊，目前許多通訊服務商已將手機SIM卡結合NFC，讓消費者能直接透過手機就能感應支付。

而科技巨擘Google開發的Android Pay，除了支援多家銀行的信用卡支付，還連動了Google Maps，能讓用戶快速搜尋可使用行動支付的店家，甚至在未來將推出語音支付的功能，消費者單純以聲音就能結帳。

QR Code／條碼掃描

QR Code的「QR」，其實是由Quick Response（快速辨識）所組成，能迅速讓行動裝置辨識，並快速解碼獲取資訊。由於QR Code有著容易製作且資料儲存容量大的特性，是目前行動支付市場的主流付款形式，消費者只要透過手機，主動／被動掃描長形條碼或QR Code，便能完成支付流程。

行動支付的種類

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以台灣的行動支付市場而言，廣義的行動支付則可分為以下三大種類：

1. 電子支付

電子支付是目前市面上應用範圍最廣的支付種類，除了基本的收付功能，它擁有獨立的數位帳戶，可提供用戶儲值與轉帳的服務，也就是說，電子支付機構會作為中介，成為買賣雙方交易時的經手人，如此一來便實現無場域限制的交易行為囉。

現階段的電子支付服務，皆不支援NFC感應扣款，一般由消費者掃描店家提供的QR Code，或是提供自己的付款條碼／QR Code給商家掃描，買家再主動輸入付款金額完成電子支付交易。

至於電子支付未來能否實現感應扣款，須等待NFC裝置在台灣商家普及化，所以目前單純透過相機辨識條碼仍然有其方便性與不可取代性。另外，請各位要切記，電子支付是被涵蓋在廣義的行動支付範疇裡的，記得不要與狹義的行動支付搞混囉。

2. 電子票證

電子票證是種可預先儲值的多功能支付工具，並採用非接觸式晶片，透過靠近讀取裝置感應扣款，在過去，電子票證被定義為可以反覆儲值與支付的實體卡片，使用者搭乘大眾運輸工具時，能夠簡單地靠卡感應付款，悠遊卡和一卡通的誕生，目的就是為了終結台灣的大眾交通工具被不同公司營運，而出現的收費方式的亂象，也有一些便利商店會發行電子票證提供民眾儲值並消費使用，如：icash 2.0。

不過現行的電子票證陸續被整合進入電子支付的範疇，像是悠遊卡公司推出悠遊付APP，一卡通也與通訊軟體龍頭LINE共同合作，整合推出LINE Pay Money，讓消費者能有更多元的支付選擇。

3. 第三方支付

第三方支付，指的是由第三方業者作為買賣家的交易中介，提供雙方安全、快速的收付款服務，是目前典型的金融科技FinTech應用，而第三方支付的出現，原因是以往電商的經營模式常出現已付款貨未到，或是廠商準時到貨了，商家卻未按照約定的時間付款，為了解決這些收付款問題，第三方支付的交易模式才逐漸被市場採用及關注。

目前第三方支付的運作原理，則是由先由第三方支付公司暫時保管客戶的貨款，等廠商確定交付貨品時，第三方支付公司才會將貨款匯入廠商的帳戶中，除了擁有居中協調、溝通的優勢之外，API串接的方式較為多元，能協助買賣雙方快速進行跨國交易，讓整個交易流程變得更加人性化與便利，而PayPal就是現今規模最大的第三方支付服務商。

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行動支付的未來發展趨勢

1. 從競爭轉為合作導向

為了突破目前的市場僵局，各大支付業者逐漸從過往的業務競爭，轉變為共同合作，一起克服城鄉支付概念落差、優惠方案同質性高等問題，建立支付生態系，像是最近值得關注的數位金融議題，國內已經有超過15家的傳統金融機構聯合宣布發展「金融卡雲支付」，期望能解決感應式讀卡機普及度過低的問題，並增加消費者的使用意願。

2. 從量化轉為專注質化

共同建立了支付生態系後，支付廠商更應該解決消費者的疑慮，除了交易量的維持，還必須確保用戶能夠在更安全且便捷的環境下使用，強化整體支付品質。同時，為了尋求更加穩定的獲利管道，許多業者開始整合線下與線上付款，發展多元金流活動，將原本著重交易量變化的經營重心，轉為專注擴大支付功能的價值。