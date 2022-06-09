勞動部推出紓困補助三方案，無薪假、減班勞工最高可領26萬元
我們想讓你知道的是
隨著疫情擴大衝擊各行各業，許多人都因為公司業務量減少而被迫減班、放無薪假，生活條件面臨嚴苛挑戰。勞動部因此針對工作量減少的勞工推出三個補貼方案，希望透過補貼、輔導、派工，協助度過這個艱難時期。
文：Chloe
2022勞工紓困方案有哪些呢？根據勞動部6月1日最新公布的無薪假統計顯示，全台已有超過2500家企業實施減班休息、人數更突破1萬7000人。然而，面對疫情持續衝擊各個產業，身為勞工朋友的我們，究竟該去哪尋求協助？
對此，勞動部也推出無薪假補貼延長方案，包括：「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」，以及到公部門打工的「安心即時上工計畫」等，最高每人可領到24個月、補貼金額約26.4萬元，期望能藉此保障無薪假勞工的生活。
勞工紓困方案一：安心就業計畫
1. 補助內容
「安心就業計畫」為勞動部針對因疫情影響，而面臨減班休息的勞工朋友所推出的補助方案。並且，在員工被放無薪假這段期間所減少的薪資，會由勞動部提供薪資差額補貼，並採三級制補貼。
2. 適用對象
接下來，若想要成功申請「安心就業計畫」，首要前提就是要符合無薪假實施30天以上、且有投保就業保險的勞工才可請領。詳細申請資格如下：
需為下列勞工之一：
- 參加就業保險的勞工。
- 超過65歲，經其雇主投保職業災害保險者。
- 屬《就業保險法》第5條第2項第2款規定不得參加就業保險人員，譬如：已領取勞工保險老年給付或公教人員保險養老給付，但經其雇主投保職業災害保險者。
需符合下列各款情形：
- 2020年1月15日至《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行期間屆滿時止，始經勞雇雙方協商同意減班休息。
- 勞雇雙方協商減班休息實施期間為30日以上，並經地方勞工行政主管機關列冊通報。
- 屬按月計酬全時勞工或與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工。（等同正職員工或打工族都能申請）
3. 補貼金額
再者，補貼金額將依照每名勞工在實施減班休息前後的薪資差額，進行不同額度的補貼。依照現行的「三級定額補貼」，每人每月將分別補貼3500元、7000元或1萬1000元。
- 薪資差額第一級：每月薪資差7000元（含）以下，每月補貼3500元。
- 薪資差額第二級：每月薪資差7001元~14000元（含），每月補貼7000元。
- 薪資差額第三級：每月薪資差14001元（含）以上，每月補貼11000元。
舉例來說，如果小婷因為這段疫情期間，和老闆協商減班休息而每月少領原本的薪資5000元，按照級距來看，每個月就能領到3500元補貼。除此之外，這筆補貼金最長可發給24個月，相當於一個人最高可領到26.4萬元（11000 x 24個月）。
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勞工紓困方案二：充電再出發計畫
1. 補助內容
另一方面，為鼓勵勞工朋友在無薪假期間，多多充實技能，勞動部也延續去年的方案再推出「充電再出發計畫」。期望讓無薪假員工去參加訓練課程，持續發展個人所需技能，進而維持生計，並穩定就業。
2. 適用對象
而此計畫的適用對象，共分為兩種：一種是放無薪假的受僱勞工自行提出申請；另一種則是經地方勞工主管機關列冊通報的減班休息事業單位，也就是公司和雇主可撥打電話到勞動部勞動力發展署，將會有專人為您提供客製化訓練服務。
3. 補貼金額
至於「充電再出發計畫」提供的補助金，則會因為勞工和雇主身分，能申請到的金額也有所不同。
勞工
參訓勞工每月可補助的時數最高為144小時，補助標準則是比照每小時基本工資168元發給。換句話說，受訓勞工每月可領到的訓練津貼，每月最高可領到2萬4192元（144 x 168元）。
雇主
至於辦理職業訓練課程的事業單位，補助金額最高可到350萬元。補助項目包括：講師鐘點費、外聘講師交通費、教材及文具用品費、工作人員費、場地費等。
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勞工紓困方案三：安心即時上工計畫
1. 適用對象
第三個勞工紓困方案補助範圍就相對比較寬鬆了，包括：年滿15歲以上國民；或是獲准居留外陸籍配偶；持中華民國永久居留證及工作許可的外國人。
2. 申請方式
可透過線上申請、電子郵件、傳真、郵寄或電洽公立就業服務機構預約送件等方式申請，由公立就業服務機構受理民眾申請登記，推介符合資格的民眾至公部門從事計時工作。
3. 補貼金額
工作津貼：每人每小時比照基本工資168元核給，每月最高可工作80小時；換言之，每人每月最高可領到1萬3440元。（80 x 168元）。上工期限則是每人最長以960小時為限。
防疫津貼：若工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼。依每月工時最高80小時計算，每人每月可多獲得2000元防疫津貼。
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最後，看完上述三個勞工紓困方案，相信大家也很好奇今年是否還會再推出10萬的勞工紓困貸款？對此，勞動部長許銘春也於日前回應，由於安心就業、充電再出發、安心即時上工都跟著特殊條例延長，但三萬元的自營業者生活補貼、10萬元勞工紓困貸款都屬於特別預算，後續會再由行政院進行通盤考量。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
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