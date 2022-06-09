老師誤信網路指引帶團進入阿爾卑斯山脈，德國107名師生受困山區靠直升機救出

奧地利警方週三（8日）表示，100多名德國學生和老師在按照線上地圖進入一條困難的山路後，被困在阿爾卑斯山裡，警方不得不出動直升機將他們空運到安全的地方，這起事件也在網路上被稱為「經典的課後旅遊」。

根據警方聲明，一群來自德國路德維希港（ Ludwigshafen）的學生和老師被困在通往瓦爾門丁格（ Walmendingerhorn，阿爾卑斯山脈的一部分，海拔高度1990公尺 ） 峰頂的山脊上。 這是因為 其中一名老師在網路上看到說這是一條「適合夜晚散步的經典路徑」，決定進入沒有路標的山徑。

但事實上這條路線已經不在官方指南上，因為它相對困難，有些區域需要具備阿爾卑斯山的登山經驗、牢固的登山鞋、並透過攀登達成。

由於當天地板溼滑，不是所有的學生都穿著合適的鞋子，在2名學生滑倒並受輕傷後，老師決定撥打緊急服務電話，請求救援行動。

奧地利福拉爾貝格州（Vorarlberg）警方表示，包括當地市長在內，一共有60多名救援人員於週二晚間參與了救援行動。

最後這99名介於12至14歲的中學生和8名教師，一共107人被 直升機繩索 從山脊上帶走。警方表示，這起不尋常的救援任務，在於救援的人數之多。

The school trip from Germany had been trekking up to Walmendingerhorn summit before getting into difficulty. 🇦🇹https://t.co/SSqMY0Tv19 — euronews (@euronews) June 8, 2022

警方說，除了受輕傷的學生外，其他幾人已經筋疲力盡、體溫過低、渾身濕透，並且完全嚇壞了。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元