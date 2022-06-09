老師誤信網路指引帶團進入阿爾卑斯山脈，德國107名師生受困山區靠直升機救出
我們想讓你知道的是
其中一名老師在網路上看到說這是一條「適合夜晚散步的經典路徑」，決定進入沒有路標的山徑。但事實上這條路線已經不在官方指南上，因為它相對困難，有些區域需要具備阿爾卑斯山的登山經驗、牢固的登山鞋、並透過攀登達成。
奧地利警方週三（8日）表示，100多名德國學生和老師在按照線上地圖進入一條困難的山路後，被困在阿爾卑斯山裡，警方不得不出動直升機將他們空運到安全的地方，這起事件也在網路上被稱為「經典的課後旅遊」。
根據警方聲明，一群來自德國路德維希港（Ludwigshafen）的學生和老師被困在通往瓦爾門丁格（Walmendingerhorn，阿爾卑斯山脈的一部分，海拔高度1990公尺）峰頂的山脊上。這是因為其中一名老師在網路上看到說這是一條「適合夜晚散步的經典路徑」，決定進入沒有路標的山徑。
但事實上這條路線已經不在官方指南上，因為它相對困難，有些區域需要具備阿爾卑斯山的登山經驗、牢固的登山鞋、並透過攀登達成。
由於當天地板溼滑，不是所有的學生都穿著合適的鞋子，在2名學生滑倒並受輕傷後，老師決定撥打緊急服務電話，請求救援行動。
奧地利福拉爾貝格州（Vorarlberg）警方表示，包括當地市長在內，一共有60多名救援人員於週二晚間參與了救援行動。
最後這99名介於12至14歲的中學生和8名教師，一共107人被直升機繩索從山脊上帶走。警方表示，這起不尋常的救援任務，在於救援的人數之多。
警方說，除了受輕傷的學生外，其他幾人已經筋疲力盡、體溫過低、渾身濕透，並且完全嚇壞了。
新聞來源
- 100 school children rescued while hiking in Austrian Alps（AFP）
- Over 100 people on German school trip airlifted to safety in Austrian Alps（Euronews）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
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立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
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