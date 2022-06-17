不要玩食物！阿根廷對鳳梨披薩沒問題，但肉餡餅加葡萄乾可會引起暴動

食物是讓人心情愉悅的東西，但有些食物，可能會讓不同意見的人之間發生信仰級的戰爭（僅限網路筆戰）。在台灣，香菜和芋頭算是是很容易勾起紛爭的食物，有讀者問我，阿根廷當地有沒有類似會「引戰」的食物？答案是有的──葡萄乾肉餡餅。

這裡要先從阿根廷的國民美食──肉餡餅（Empanada）說起。台灣人肚子餓時會買個水煎包，阿根廷人肚子餓時則會到專賣肉餡餅的小店（Casas de Empanadas），買幾個裡面塞著洋蔥肉餡、熱呼呼的Empanada果腹（或者甜玉米糊配白醬的Empanada，如果你是素食主義者的話）。一個最便宜的Empanada大概只要85披索（折合台幣還不到15塊），是CP值超高的銅板美食。

不過，如果把Empanada的重要程度和水煎包劃上等號，那可能小看Empanada在阿根廷人心中的神聖地位了。舉凡生日聚會、結婚典禮，Empanada都是不可或缺的食物（我還沒看過水煎包在這些場合出現過），4月8日更是阿根廷全國Empanada日，舉國歡慶這個庶民美食。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 阿根廷國民美食Empanada

Empanada的口味種類很多，碎肉末、洋蔥、雞蛋幾乎是標配，另外有些還會加入雞肉、火腿、起司、橄欖、甜椒、番茄、馬鈴薯等食材，作法則有烤的或炸的兩種。

阿根廷每個省份都有代表自己省份的Empanada，有點像是台灣的北部粽與南部粽之爭，不同省份的Empanada也發展出各自的特色， 在麵團、餡料和烹調上都有很大的差異。

在 薩爾塔（Salta） ，Empanada是烤的，裡面有碎肉、馬鈴薯和熟雞蛋，這大概是阿根廷最常見的Empanada口味；在 圖庫曼（Tucumán）則是用炸的，使用大量的 辣椒粉、孜然和小茴香，這些香料未必符合其他省份人的口味。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 每個省份的Empanada餡料各不相同。

而 在西北部的胡胡伊省 （Jujuy） ，Empanada比較小，是用羊駝肉做成的 ；南部的巴塔哥尼亞地區（Patagonia）地理位置依山傍海，Empanada裡除了包巴塔哥尼亞羊肉，也會將新鮮的魚和貝類加入料理。

不過，在各種不同的口味裡，只有一種成分會引起憤怒和詛咒：Empanada裡放葡萄乾（Empanadas con pasas de uva）。

對許多阿根廷人來說，在Empanada裡放葡萄乾是一個不可逾越的界限，是一種不能原諒或遺忘的侮辱。阿根廷最大的外送平台（Pedidosya）做了一份調查，有超過七成的使用者希望他們的Empanada裡面不要加葡萄乾；而從網路上出現的各種梗圖，更能看出這道料理多具有爭議。

（說出一種千夫所指的食物：鳳梨披薩尚讚，Empanada裡面要塞滿葡萄乾）

La piza de ananá es de las más ricas y a las empanadas dulces se les ponen pasas de uva. https://t.co/c3XkAora37 — hui con h (@Huitrecco01) October 25, 2020

（當你提到馬鈴薯餅和葡萄乾Empanada時）

"El pastel de papa y las empanadas llevan pasas de uva" pic.twitter.com/OlyGqYaWj5 — MisterNO (@MisterNo_) March 28, 2022

（當你準備開動，卻發現你的Empanada裡面包著葡萄乾時。請點擊影片）

Cuando estás por comer y te dicen que las empanadas son con pasas de uva. pic.twitter.com/n0RYaHa7lh — Toro © (@ToroCabron_) May 7, 2022

處處惹人嫌，這道料理究竟從哪冒出來的？

《廚房、美食和藝術》（ Cocina, cuisine y arte ）的作者 卡莉娜（Carina Perticone）告訴我，加葡萄乾的Empanada其實不是阿根廷發明的。Empanada是一道歷史悠久的料理，這種麵團裡塞餡的食物以不同的名稱出現在中國、土耳其、阿拉伯國家、甚至歐洲；阿根廷的Empanada最早是在17世紀左右，從西班牙傳到南美洲。

而料理裡加葡萄（或葡萄乾）更是非常古老的歐式（地中海）料理方式，羅馬帝國時期就出現在肉裡加葡萄乾這種甜鹹混合的烹調方式，另外在波斯（現在的伊朗）也有把葡萄乾和麵團混合的傳統，歐洲過去並沒有食物一定要「甜鹹分離」的概念。而當歐洲人來到南美洲後，也將這樣的料理方式帶過來。

這讓我想到另一道阿根廷地獄級的料理──阿根廷血腸（Morcilla）也有加了葡萄乾的版本，巴斯克血腸（Morcilla Vasca），又稱作甜血腸（Morcilla dulce）。血腸作法有點像豬血糕，通常是豬血與脂肪和洋蔥和香料混合，加入米或者麵包屑揉合而成，在歐洲和拉丁美洲各國都很盛行。不過巴斯克血腸似乎是阿根廷獨有，在血腸裡還混合了堅果、葡萄乾和花生。

阿根廷人為什麼討厭肉餡餅加葡萄乾？

人們對葡萄乾入菜的歡迎程度，在法式料理盛行全世界後出現轉折。卡莉娜告訴我，法國廚師不喜歡這種甜鹹不分的方式，禁止將葡萄乾和肉類一起料理，而在1880年代當法式料理在布宜諾斯艾利斯上流圈盛行後，人們開始效法這種料理方式，慢慢淡忘、甚至排斥在肉裡摻葡萄乾提味了。

卡莉娜說，在阿根廷中部的科爾多瓦（Cordoba），或者盛產葡萄酒的門多薩、聖胡安省所在的庫約地區（Cuyo），因為當地盛產葡萄，過去很容易找到加葡萄乾的Empanada，科爾多瓦甚至會在鹹的Empanada上撒糖粉。但現在這些Empanada越來越少見，就算去這些地區，也不見得每家Empanada店都有賣，「這個傳統正在消失中」，卡莉娜告訴我。但特別的是，在首都布宜諾斯艾利斯，反而會在比較大型的連鎖Empanada店找到。

阿根廷還有哪些引戰食物？

阿根廷的爭議性食物很多，除了葡萄乾Empanada，還有蛋糕裡要加榲桲果醬（membrillo）還是甜薯（batata）。