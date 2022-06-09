韓國月球探測器8月帶BTS〈Dynamite〉MV上太空，有望成為全球第7個探月國家
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韓國政府花費7年、耗資約2367億韓元（約合新台幣55億5298萬元）經費開發Danuri號，將成為繼日本、印度、歐盟、美國、俄羅斯及中國之後，第7個展開月球探索任務的國家。
韓國8月將首次送出月球探測器，若成功為全球第7個月球探索國家
（中央社）由韓國政府主導開發的首架月球軌道探測器（KPLO）Danuri號預計8月發射，若成功進入月球軌道，韓國將成為全球第7個展開月球探索的國家。
韓國當局表示，這次透過與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，有助韓國航宇技術大幅升級。
韓國政府從2016年展開開發月球軌道探測器的計畫，近7年花費約2367億韓元（約合新台幣55億5298萬元），終於確定在韓國時間8月3日委託美國太空探索科技公司（SpaceX）發射。若成功進入月球軌道，這架搭載6種探測裝備的探測器，規劃自2023年1月起，執行一年的科學任務。
這架月球探測器命名為Danuri，在韓文中有「享受月球」之意。負責開發計畫的韓國航空宇宙研究院（航宇研）表示，選擇這個名字主要是希望藉這次發射探測器，了解月球的一切，也期盼韓國首架月球探測器能成功發射、運行。
航宇研說明，這次發射探測器是採較節省燃料的彈道月球轉移軌道（Ballistic Lunar Transfer）方式，利用太陽、月球及地球重力將探測器送到目的地，而非直射月球，因此所需時間較長，預估需經4個半月、共9次軌跡修正後才會抵達目標軌道。
韓國首次發射探測器就搭載多達6種探測儀器，包括永久陰影區攝影機（ShadowCam）、磁場測定儀、廣角偏光鏡攝影機、高解析度攝影機、Gamma射線光譜儀、星際網路載體（DTNPL）。其中永久陰影區攝影機是由NASA提供，另外提供韓方免費使用它們的深空航行技術與深空網路。
航宇研表示，要縮小韓國與其他宇航技術先進國家的差距，科學技術合作是最快的方式，透過這次與美國NASA合作將有相當助益。這次探測器搭載的高解析度偏光鏡攝影機所拍攝到的畫面，解析度比從地球拍攝畫面更高，對於分析月球表面粒子或太空船影響也是新挑戰。
Danuri號預計在今年12月16日抵達月球軌道，12月31日進入距離月球表面100公里的5號圓形軌道，之後開始執行搜集月球表面資料及測試星際網路等任務。
負責監測Danuri運行工作的任務營運中心首次在韓國境內建造深空地上天線（KDSA），與美國NASA的深空網路（Deep Space Network,DSN）連動，向探測器發送命令、接收情報數據、決定軌道及建立任務計畫等。
除韓國外，美國NASA也會參與與Danuri通訊的工作，至少會從美國、西班牙、澳洲共3個地點接受訊號。
BTS進軍宇宙，MV擬用於測試深空網路
（中央社）韓國首架月球軌道探測器（KPLO）Danuri號將在8月發射升空，首次加入月球探測行列的Danuri號不僅身懷搜集月球表面資料的任務，還可能在月球上空播放知名韓團防彈少年團（BTS）歌曲〈Dynamite〉MV，測試深空網路裝置性能。
Danuri號預定在韓國時間8月3日搭乘美國SpaceX的火箭升空，若成功進入月球軌道，將自2023年1月起，距月球表面100公里上空執行為期一年的科學任務。
其中一項任務就是測試韓國電子通訊研究院（ETRI）所開發的深空網路（Deep Space，又稱星際網路）裝置（DTNPL），測試能否從太空中即時傳送檔案及影片，為進行這項測試，負責開發Danuri號的韓國航空宇宙研究院（航宇研）計劃讓Danuri號帶著韓國四季的照片與BTS的MV影片上太空。
DTNPL是為進行深空（Deep Space）探測任務所開發的星際網路裝備，目標是可從太空中傳送訊息、檔案、影像且不斷訊，韓國目前已完成地上檢測，這次要從月球上進行檢測，ETRI目前正為此協商取得BTS的歌曲傳送許可。
韓國政府花費7年、耗資約2367億韓元經費開發Danuri號，將成為繼日本、印度、歐盟、美國、俄羅斯及中國之後，第7個展開月球探索任務的國家。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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