誠品信義店明年恐熄燈：大房東統一集團不願續租，預計將收回改租給自家統一時代百貨
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若統一收回租約的心意已決，誠品24小時書店又將何去何從，都會是市場關注焦點；業界認為，誠品南西、誠品松菸都有可能接棒傳承。
誠品信義恐熄燈，大房東統一再取得商場23%持分
（中央社）統一企業董事會昨（8）日敲定已協商超過一年的回收統一國際大樓持分案，統一將透過樓層交換及部分現金的方式，取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，原租戶誠品信義店恐無法續租而熄燈。
統一董事會昨天除了討論蔡鎮宇擬購買家樂福股權案外，另一案是取得環泥建設及坤慶國際開發持有的統一國際大樓商場持分共約23%，交易完成後，統一集團將握有逾6成持分，另外南紡與太子建設約各占2成，共同房東從原本7家公司縮減為5家公司。統一在買下有意續租給誠品的2家公司持分後，外界預料誠品恐無法續租，被迫退出百貨林立的信義計畫區。
統一企業昨天公告，董事會通過向環泥建設及坤慶國際取得統一國際大樓商場持分，共22.9861%持分；總面積約3177.4坪，地下停車位面積約941.8坪，總價金約新台幣58.96億元（含相應土地持分）。
另外，同時處分統一國際大樓樓上3個辦公樓層與30個停車位予環泥建設及坤慶國際公司，3個樓層建物面積約1994.4坪，加計30個停車位約472.65坪，總價金約34.9億元（含相應土地持分）。
統一企業指出，因交易對象相同兩案交易價金將合併結算，又交易土地均在同一地號上，規劃僅就兩案土地持分差額進行交易，並依不動產交易契約書付款條件支付。
誠品信義店日前積極尋求續租，也公開向統一董事長羅智先喊話，但統一集團僅以「相關事宜還在討論中」回應，據了解，其實統一集團早在一年多前就計畫收回誠品信義店所在大樓，改租給自家統一時代百貨，並積極遊說其他房東認同並提出以市價收購的模式規劃回收。
誠品信義店所在大樓產權原本分屬7家公司，市場泛指為「台南幫」，分別有統一企業占25.67%、統一國際開發6.42%、統一超商6.42%，由羅智先擔任董事長的太子建設約19.25%；另有台南紡織公司有19.25%、環泥建設16.57%、坤慶國際開發6.42%。
其中，統一、太子、統一超、南紡均為上市公司，而環泥與坤慶已表態支持誠品續租，並在疫情期間主動降租。
統一增加誠品信義商場持分 料將擴大自身版圖
（中央社）信義商圈不只是百貨零售業一級戰區，同時也是指標性企業插旗首選，房東算盤自然打得精，統一集團擴大誠品信義商場持分，外界預料統一將收回商場自行經營，藉機壯大集團在信義商圈勢力版圖，力抗新光三越、微風及遠百三大巨頭。
獨棟的誠品信義店，17年來已成為台北市重要的文化地標，近來傳出房租即將在明年到期，大房東統一集團有意收回自用，讓誠品信義陷入熄燈危機，引起不少網友討論，正反看法都有，有網友感嘆難以割捨一直以來對信義誠品的情感，也有網友認為經營模式已偏向一般賣衣服及化妝品的商場。
其實，市場早有傳聞，統一有意將誠品信義店所在大樓改租給關係企業統一百華，也就是統一時代百貨。除了想擴大百貨版圖，考量目前的統一時代百貨為台北市府轉運站BOT案，2056年須歸還外，信義誠品包底業績始終未達標，無法創造更大效益也是另一因素。
消息指稱，統一早在民國109年10月12日回覆房東之一坤慶國際開發公司的函文中提到，「完全尊重」共有人願意續租信義店的考量，但統一經通盤考慮，擬以集團經營角度綜合規劃未來發展，提議將信義店收回，由統一企業規劃新零售業態方式自行經營，以因應未來產業發展與蛻變。
統一在函文中表示，以公司商場經營經驗，必能為各共有人（房東）提供穩定收入。
對上述內容，統一以「對此臆測，不予回應，一切運作，以上市公司規範辦理」回應。
統一昨天透過資產交換方式，擴大集團在統一國際大樓持分，取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，確保統一在該商場的掌控權；外界普遍解讀，透過此項交易，原本有意續租給誠品的環泥與坤慶已不再擁有發言權，誠品熄燈恐成定局。
不過，統一強調，昨天的交易純粹是雙方針對資產的時代意義變化所做的決定，與房客租約是兩回事，並不願意把話說死。
統一解釋，每家公司都會針對所持有的資產做定期檢視與評估，大家會就各自的權益及公司未來發展進行協商討論，進一步按合約精神及商業慣例行使，為股東爭取最大利益。
統一恐不續租信義店 誠品4大聲明首度公開租賃條件
（中央社）誠品信義店熄燈恐成定局，誠品昨天發出四大聲明並首度公開優於統一關係企業的租賃條件，認為「租賃合作緣分雖無法強求」，但過程與法理上則應符合上市公司的公司治理與股東權益。
統一企業昨天董事會敲定已協商超過一年的回收統一國際大樓持分案，統一將透過樓層交換及部分現金為代價，取得環泥建設和坤慶在商場的約23%持分。由於環泥和坤慶原先表態願意續租誠品，統一在買下2家公司持分後，外界預料，隨著18年租約到期，誠品信義將會在2023年底熄燈，退出百貨林立的信義計畫區。
業界也傳出，統一收回信義店後，將由統一企業規劃新零售業態方式自行經營。
針對各界指出「信義店明年底不再續租」的新聞，誠品昨天發布聲明指出，第一，截至目前為止，尚未收到房東代表人統一企業任何正式回應。
誠品生活聲明強調，為避免不實流言的散布，願以公開透明的方式進行租賃條件比較，「租賃合作緣分雖無法強求」，謹請統一等上市公司願意正視並維護廣大股東權益。
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