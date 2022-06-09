疫情後需求量大增，「天價機票」恐成常態？彭博社分析：部分因素並非航空公司所能掌控

文：張瑞邦（Tucker Chang）

這2年來的醫療公衛議題，似乎多圍繞在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情對全球所帶來的衝擊。然而疫情發展迄今，諸多地區已放寬檢疫隔離政策，陸續取消邊境防疫管制的國家亦不斷增加，這也讓許多民眾重啟對海外觀光的期待。

儘管如此，消費者在搜尋航班時不難發現，諸多機票價格相較於疫情前已大幅飆漲。為何總算有機會前往國外實現「報復性旅遊」（Revenge travel），現在卻要負擔更高的支出成本？

《彭博社》（Bloomberg News）轉述達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）的說法表示，「需求超出原先預期」是造成機票價格大幅上漲的主因。

巴斯蒂安強調，今（2022）年夏天，全球航空票價預計將比COVID-19疫情爆發前高出30％，且欲出國的消費者不僅僅是海外旅遊者，亦有大量的商務旅行人士，需求絕對大幅增加。

《彭博社》分析，儘管各地區、國家的機票上漲幅度有所差異，但票價日趨昂貴無疑是當前的趨勢。以國泰航空6月下旬往返香港及倫敦的經濟艙價格為例，該日期區間的票價約為港幣4萬2051元（約新台幣15萬8000元），等於是比疫情前的價位高出5倍以上。而在同樣的時間區段，若要往返紐約和倫敦之間，直飛的經濟艙費用也要超過2000美元。

「現在的飛機票價真的相當高昂！」在新加坡從事旅遊業的賈桂琳・邱（Jacqueline Khoo）如此說道。其也分享，她從業的旅遊公司近期支付了5000新加坡元（約新台幣10萬7000元／約港幣2萬8500元）的費用，讓公司一位同仁搭乘新加坡航空返回德國漢堡（Hamburg），但過往這段航線的價格為2000新元。

「一張經濟艙機票竟然會花這麼多錢，太不可思議了！」邱如此提及。

萬事達卡經濟研究所（Mastercard Economics Institute）近期的研究也證實了邱的說法，該調查表明，今年4月份從新加坡起飛的航班，票價比2019年水準高出27％，從澳洲起飛的航班則是高至20％。該研究所的首席經濟學家曼恩（David Mann）在接受《彭博社》訪談時便表示，已有越來越多的消費者在旅行的數個月之前就訂好機票，因為他們擔心飛機票價將持續飆漲。

除需求量大增造成機票價格上漲，《彭博社》也解釋其他票價上漲的原因，其中部分因素並非航空公司可以控制。

大型民航機的使用減少

雖然已經有相當多的國家重啟國門，但許多飛機營運商仍對重新使用閒置已久的大型客機持保留態度，尤其對於空中巴士A380客機、波音747-8大型寬體飛機來說更是如此。

目前多數航空公司偏向使用更節能的機型，例如空中巴士A350和波音787夢幻客機等中型客機，便是節省營運成本的選項之一。

亞太航空公司協會（AAPA）總幹事梅龍（Subhas Menon）也指出，目前全球還沒有完全解封，各航空公司仍需要時間來重組機隊，尤其亞洲地區放寬限制的速度又相當緩慢，且中國身為亞太地區最大的航運市場，目前仍處於封閉狀態。

因此，大型民航機的用量減少、當前航班數有限，造成總座位數減少，都是觸發航空票價提高的因素之一。

國際燃油價格飛漲

國際燃油在過去18個月以來，價格皆呈現上漲的趨勢，然而烏俄戰爭加劇原油價格上揚的力度。《彭博社》對此便闡明，航空公司最大成本即是燃油，當前燃油佔航空公司平均成本的38％，該百分比遠高於2019年以前的27％。對於部分廉價航空公司而言，該佔比更可能高達50％。

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，與2021年最後一季相比，本季度每加侖的航空燃油價格將上漲17％至33％，且航空公司將比前一年所支出的燃油平均費用多出47％到72％。美國紐約的航空燃油價格從今年以來，更飆升超過80％。

不過，《彭博社》也解釋，各地域的燃油價格仍有差異，這主要取決於煉油成本以及地方稅收。

《有線電視新聞網》進一步表示，大多數的航空公司並沒有簽長期燃油合約，即航空公司沒有為燃油做對沖，若行使燃油對沖政策，則可將成本鎖至一定範圍，以此穩定燃油成本，保護航空公司免受燃油價格飆升的影響。

標普分析師巴格雷（Philip Baggaley）便分析，航空燃油成本的上漲，將對航空公司的利潤構成威脅。

「即便有大量的客源，航空公司也無法抵銷更高昂的燃油成本，尤其燃油費用往後還可能繼續上漲。」巴格雷如此說道。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）指出，面對持續走高的燃油價格，航空公司最終僅能提高燃油附加費，即以更高票價的方式將成本轉嫁給旅客。不過當前看來，消費者似乎也願意為海外休閒、商務旅行支付較高的費用。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

人力不足、資產負債皆成隱憂

過去2年裡，數萬名空服人員、地勤人員及相關航空業工作者，因疫情的關係被迫離開原有工作崗位。然而隨著航空業逐漸復甦，航空公司卻發現當前無法有效召回過往的相關人員，召聘、訓練新的地勤、空服也難以在短時間內滿足大量的搭機需求，遑論回到疫情前的平均人力營運水平。