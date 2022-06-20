《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》：若亞斯兒不想和同學一起玩，該怎麼辦？
我們想讓你知道的是
發現亞斯兒一個人在校園裡時，與其催促孩子去找其他同學玩，倒不如我們先主動靠近他。對於亞斯兒，最好的方法就是也去做他當下在進行的事情。
文：王意中
只想一個人玩，不想加入團體的亞斯
「十、九、八、七、六、五、四、三、二——」走廊上，「鬼抓人」遊戲的鬼還沒倒數完，同學們便尖叫不斷地鳥獸散：「來呀，來呀！來抓我們啊！」
教室裡，則是三兩成群的女同學聊著心儀的偶像團體、韓國天團，還有髮飾、手機吊飾、最新流行的LINE貼圖等。
下課時間，教室裡外都鬧哄哄的，眼尖的導師卻發現小恆總是獨自在操場邊閒晃，似乎與這個喧囂的世界隔絕，他一個人正享受（或忍受）著寧靜的獨處。那畫面看起來很突兀，像孤鳥般。
導師心想：「總是一個人，長遠來說，對孩子也不盡然是好事。」
導師走向玩鬼抓人的同學們，問：「你們怎麼不找小恆一起玩？」
「拜託，怎麼沒找他？每次他都愛理不理的。」「問了幾次都沒反應，白問了。」「對嘛。如果他想玩，自己就會加入了。」「幹麼問？他才不理我們呢。孤僻，怪胎，真的很不好相處。我們才不想熱臉貼在冷屁股上。」
不問則已，一問，同學們話匣子一打開，抱怨連連。
「叫他跟女生一起玩好了。」「對嘛！對嘛！去找他的好閨蜜。」「女同學比較能夠接受他啦！」男生們嚷嚷著。
如果小恆願意和女生玩也好，但他又不是如此。
「這孩子到底在想什麼？難道他喜歡一個人待著？還是真有他為難的地方？」導師心想。
身為導師，想幫助小恆融入班上，畢竟對小學生來說，有玩伴、朋友們玩在一起，應該是很自然的快樂吧。如果一直無法順利融入團體，這孩子會開心嗎？
【陪伴亞斯好溝通】
主動靠近，做他當下在進行的事情
發現亞斯兒一個人在校園裡時，與其催促孩子去找其他同學玩，倒不如我們先主動靠近他。對於亞斯兒，最好的方法就是也去做他當下在進行的事情。
例如孩子在生態池旁邊遊蕩，我們很自然地走近生態池，同時表現出很專注觀察著生態池的變化，自言自語：「哇，學校的生態池真的好豐富啊，水生植物好多。」
刻意讓亞斯兒聽見這些話，同時邊說，邊自然地將眼神移向他，並且露出淺淺的微笑，接著再將注意力轉回生態池。
先別急著要讓孩子立刻對我們有反應。只要他在第一時間沒有離開，代表他至少接受與我們同時處於生態池這個空間，這是好的開始。
發自內心地感興趣
你可能沒察覺到，其實亞斯伯格症孩子正仔細地觀察你。他在看這個人是否真的像他一樣那麼喜歡研究生態池。
你躲不掉亞斯的眼神。我們是不是真正對生態池感興趣，亞斯伯格症孩子觀察得出來。
可以懂得少，但避免無知
或許對於生態池，你懂得不如亞斯兒多，那麼可以看著他，提出小小的疑問，例如：「什麼是雌雄同株？」「為什麼大萍的繁殖能力那麼強？」「什麼是浮葉型水生植物？」給他機會為你解答。
請提醒自己：我們在亞斯兒面前表現得對生態池所知有限，但是要適可而止，別讓孩子認為我們無知。
一旦亞斯兒覺得我們對生態池根本不瞭解，很容易嗤之以鼻，認為道不同，不相為謀，與我們拉開遙遠的距離。那就弄巧成拙了。
興趣是關係的助燃劑
可以仔細地觀察與留意孩子特別熱衷的事物（如生態池）。當我們把話題轉移到這裡時，展示出他感興趣的事物，例如和他聊水生植物，將能加速拉近與孩子之間的關係。
別小看「共同興趣」對於與亞斯兒建立關係的重要性。這可是有助燃作用，能加快彼此熟悉的速度，使關係很容易便熱起來。
協助孩子建立同溫層的小團體
在班上，老師可以試著找兩、三位也對生態池感興趣的同學，引導他們加入，與亞斯伯格症孩子相處、互動。
如果有機會讓亞斯兒與班上的同學形成一個小團體，比如形成以生態池為中心的小社群，亞斯兒會非常熱愛這個小群體，享受彼此接納、認同的溫暖。
讓亞斯伯格症孩子的優勢被其他同學看見。例如孩子對於生態池所知非常豐富，他可以解說、展示，有助於其他人感受到：這個同學原來不像他們以為的怪（其實是我們自己懂得不多），他有許多豐富的知識，甚至知道其他人不曉得的事情。這將使其他同學羡慕他，對他刮目相看：「哇！他真的好厲害。簡直是生態池達人。」
當亞斯伯格症孩子被肯定，也有了練習欣賞他人的機會。這是一種良性循環，而從一般生開始啟動，速度會快一些。
避免用質問的方式
發現亞斯兒一個人在校園裡遊蕩時，避免用這種「質疑」的方式跟他說話：
- 「你怎麼一個人在這邊？」
- 「為什麼你不和其他同學玩？」
- 「你在這邊做什麼？」
- 「不要這麼孤僻，合群一點。你不找人家玩，同學可能也認為你不喜歡他們。」
- 「你要主動些，不要這麼被動。」
我們這麼說，讓孩子承受了莫名的誤解。
獨來獨往，可能是情非得已
雖然常看到亞斯兒獨自在校園裡遊蕩，但是並不等於他喜歡自己一個人。儘管有的孩子樂於獨處，但另一方面，也可能反映某些孩子不知道如何與別人互動，不懂得怎麼和他人溝通。
有時，孩子想要有互動，但是不曉得如何切入話題；或者想切入話題，又怕對方沒有反應；或是自己一開口，對方就鳥獸散；或擔心自己表現得不好，會遭到對方拒絕。
獨來獨往的孩子，是否需要協助？
亞斯伯格症孩子經常疑惑：「為什麼我不能一個人玩？只有我一個人玩的時候，沒有人管我，我想怎麼玩就怎麼玩，可以用自己的方式，不需要按照別人的意思，去迎合、配合別人，也不用聽別人嘮叨、指責或糾正。我不想要被人管，自己就可以玩得自得其樂。為什麼不行呢？」
這麼想，聽來確實滿合理的。如果當下的情況適合讓孩子自己一個人，那麼這是每個人的選擇。但是目前的課堂學習或未來的工作，難免會遇上需要團隊合作的時刻，而要與人合作、相互交流，亞斯兒需要發展出自己的一套模式以和他人互動。
Tags：
迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
了解更多 UI 企業文化與產品研發思維：
Life at UI Taiwan Facebook | Life at UI Taiwan Youtube