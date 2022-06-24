確診後容易喘是否「心肺功能」受影響？醫師傳授兩招自我檢測
我們想讓你知道的是
古世基醫師指出，疫情仍在高峰期，民眾如果擔心心肺功能受影響，可先以下述方式自我觀察。尤其部份民眾與長輩擔心染疫而停止外出運動，都可能造成暫時性的心肺功能下降。最好能夠慢慢調整作息，逐漸增加運動量，如果體力與耐受力有隨之改善，不必過度擔心。
Omicron較少侵犯肺部？與疫苗保護效果有關？
Omicron大流行，與Delta相比侵犯肺部比例較低？台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務小組召集人、台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基醫師受訪表示，呼吸系統可分為上呼吸道與下呼吸道，上呼吸道包括鼻腔、咽、喉；下呼吸道一般是指支氣管到肺泡這段部位。
古世基醫師指出，Omicron的確以上呼吸道症狀較明顯，染疫後容易出現類似嚴重感冒症狀，如鼻塞、流鼻水、咳嗽，但並不是沒有侵犯下呼吸道的個案，只是比例相對去（2021）年Delta疫情大幅減少。疫苗的保護效果也可能是影響Omicron較少侵犯下呼吸道的原因。
染疫增加其他疾病嚴重度？氣喘、肺阻塞族群要當心
感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒，要擔心影響其他肺部疾病？古世基醫師表示，各國報告都顯示確診病人會抱怨受「長新冠」相關症狀困擾，例如疲倦、走路無力、容易喘，體力與耐受力下降。不過，相較去年Delta確診個案的肺功能追蹤數據變差來看，至今Omicron確診個案肺功能大多沒有明顯變差。
至於原先已有慢性肺部疾病或高風險群，染疫更可能造成原本疾病惡化。古世基醫師指出，胸腔科最受影響的族群主要是「氣喘」與「肺阻塞」（COPD）。這些患者染疫後，幾乎「一面倒」發生症狀惡化，有如得到一次嚴重感冒，必須經過3－4周的藥物調整才能症狀逐漸改善。
病毒會引發過敏體質？恐使自體免疫疾病控制不佳
古世基醫師表示，去年Delta病毒株，易侵犯下呼吸道到肺實質，導致嚴重的肺泡發炎導致纖維化進而影響患者肺活量，走路、活動時會明顯變喘。今年Omicron相較之下主要以輕症為主，慢性呼吸道疾病的患者確診時，會出現類似被感冒病毒感染的症狀變化，大多需要一段時間調藥休養。
另外，COVID-19病毒感染後增加誘發過敏的風險，古世基醫師指出，去年Delta病毒株就發現感染後可能引發「免疫風暴」，也有部份確診者的皮膚、鼻子過敏疾病，在染疫後被激發表現。本身有自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎的患者，症狀也更容易控制不佳。
如何自我監測肺功能好壞？血氧、爬樓梯兩招助判斷
確診後至復原階段如何注意肺功能有無變化？古世基醫師表示，血氧偵測儀是相對便利的工具，如果在靜態時與活動中，血液氧氣含量波動過大就可能是警訊。以基礎值95％來說，如果坐下休息時血氧正常，開始快走、爬樓梯卻發現血氧一口氣掉到90％以下，可能代表肺有狀況，建議至胸腔內科尋求檢查。
至於心肺耐力可與自己的登階能力比較，古世基醫師說明，主要是「自己跟自己比」，如果從前能一口氣爬到四樓，現在走到一、二樓就需要休息。無論為肌肉痠痛、疲累或氧氣交換功能不足哪種原因造成，都表示運動耐受性不佳，也可能是心肺問題徵兆，建議就醫檢查。
怕染疫不敢外出運動？當心陷入功能衰退惡性循環
古世基醫師指出，疫情仍在高峰期，民眾如果擔心心肺功能受影響，可先以上述方式自我觀察。尤其部份民眾與長輩擔心染疫而停止外出運動，都可能造成暫時性的心肺功能下降。最好能夠慢慢調整作息，逐漸增加運動量，如果體力與耐受力有隨之改善，不必過度擔心。
反之，如果確診後重拾運動習慣，但自覺心肺功能無法完全恢復原本水準，應注意是否有其他問題，或是及早尋求胸腔科或相關科別進行相關檢查。
古世基醫師建議，疫情期間少去人擁擠的室內場所，但長輩及風險族群仍可以在空曠通風處或家中適量運動，有助維持心肺功能，避免陷入功能衰退的惡性循環。
長新冠是真症狀還是心理現象？尚無一致定義成挑戰
染疫後要擔心「長新冠」後遺症？ 古世基醫師指出，台灣疫情比國外約慢3至6個月，去年個案數也偏少，大量患者反映「長新冠」的現象尚未發生。不過，以目前國外報告來看，確診患者的確會抱怨容易疲倦、腦霧、走路喘等主觀描述。如何定義與追蹤「長新冠」，將是一大挑戰。
古世基醫師指出，國外報告顯示，長新冠的發生機率與染疫時的發病嚴重程度不一定有關，輕症者也可能在日後受長新冠影響日常生活，其中最令人擔心的是腦部、心肺功能、內分泌與肌肉問題。未來胸腔內科與精神科、神經科等專家，必須針對長新冠共同制定定義，進而制定明確的追蹤與診療基準。
古世基醫師以胸腔科檢查為例，除了胸部X光檢查、肺功能檢查，也可能讓病患進行6分鐘步行檢測，同時監測患者的血氧、血壓。如果在步行過程中發現，走路距離走不遠，或走動時血氧、血壓、心跳有明顯變化，比較能判斷是生理上的肺功能受到影響。
染疫人數已破200萬人，長新冠追蹤應超前部署
此外，孩童染疫比例也逐漸增加，且疫苗覆蓋率不如成人普及。古世基醫師認為，將來針對兒童染疫後的長新冠監測及追蹤，也會是醫療體系的照護重點。
古世基醫師指出，雖然目前政府有鼓勵醫學中心及醫療院所開設新冠康復者的聯合追蹤門診，但今年確診人數大幅增加，累積至今已逾200萬人染疫，門診追蹤作業量恐相當龐大，醫界應未雨綢繆規劃以應對即將到來的挑戰。
古世基醫師呼籲，主管機關應「超前部署」，及早召集相關醫學會專家，著手討論「長新冠」的診療指引，才能在面對可能到來的後遺症浪潮時，有更充足的因應措施與醫療照護。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
了解更多 UI 企業文化與產品研發思維：
Life at UI Taiwan Facebook | Life at UI Taiwan Youtube