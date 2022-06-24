確診後容易喘是否「心肺功能」受影響？醫師傳授兩招自我檢測

Omicron較少侵犯肺部？與疫苗保護效果有關？

Omicron大流行，與Delta相比侵犯肺部比例較低？台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務小組召集人、台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基醫師受訪表示，呼吸系統可分為上呼吸道與下呼吸道，上呼吸道包括鼻腔、咽、喉；下呼吸道一般是指支氣管到肺泡這段部位。

古世基醫師指出，Omicron的確以上呼吸道症狀較明顯，染疫後容易出現類似嚴重感冒症狀，如鼻塞、流鼻水、咳嗽，但並不是沒有侵犯下呼吸道的個案，只是比例相對去（2021）年Delta疫情大幅減少。疫苗的保護效果也可能是影響Omicron較少侵犯下呼吸道的原因。

染疫增加其他疾病嚴重度？氣喘、肺阻塞族群要當心

感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒，要擔心影響其他肺部疾病？古世基醫師表示，各國報告都顯示確診病人會抱怨受「長新冠」相關症狀困擾，例如疲倦、走路無力、容易喘，體力與耐受力下降。不過，相較去年Delta確診個案的肺功能追蹤數據變差來看，至今Omicron確診個案肺功能大多沒有明顯變差。

至於原先已有慢性肺部疾病或高風險群，染疫更可能造成原本疾病惡化。古世基醫師指出，胸腔科最受影響的族群主要是「氣喘」與「肺阻塞」（COPD）。這些患者染疫後，幾乎「一面倒」發生症狀惡化，有如得到一次嚴重感冒，必須經過3－4周的藥物調整才能症狀逐漸改善。

病毒會引發過敏體質？恐使自體免疫疾病控制不佳

Photo Credit: 潮健康

古世基醫師表示，去年Delta病毒株，易侵犯下呼吸道到肺實質，導致嚴重的肺泡發炎導致纖維化進而影響患者肺活量，走路、活動時會明顯變喘。今年Omicron相較之下主要以輕症為主，慢性呼吸道疾病的患者確診時，會出現類似被感冒病毒感染的症狀變化，大多需要一段時間調藥休養。

另外，COVID-19病毒感染後增加誘發過敏的風險，古世基醫師指出，去年Delta病毒株就發現感染後可能引發「免疫風暴」，也有部份確診者的皮膚、鼻子過敏疾病，在染疫後被激發表現。本身有自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎的患者，症狀也更容易控制不佳。

如何自我監測肺功能好壞？血氧、爬樓梯兩招助判斷

Photo Credit: 潮健康

確診後至復原階段如何注意肺功能有無變化？古世基醫師表示，血氧偵測儀是相對便利的工具，如果在靜態時與活動中，血液氧氣含量波動過大就可能是警訊。以基礎值95％來說，如果坐下休息時血氧正常，開始快走、爬樓梯卻發現血氧一口氣掉到90％以下，可能代表肺有狀況，建議至胸腔內科尋求檢查。

至於心肺耐力可與自己的登階能力比較，古世基醫師說明，主要是「自己跟自己比」，如果從前能一口氣爬到四樓，現在走到一、二樓就需要休息。無論為肌肉痠痛、疲累或氧氣交換功能不足哪種原因造成，都表示運動耐受性不佳，也可能是心肺問題徵兆，建議就醫檢查。

怕染疫不敢外出運動？當心陷入功能衰退惡性循環

古世基醫師指出，疫情仍在高峰期，民眾如果擔心心肺功能受影響，可先以上述方式自我觀察。尤其部份民眾與長輩擔心染疫而停止外出運動，都可能造成暫時性的心肺功能下降。最好能夠慢慢調整作息，逐漸增加運動量，如果體力與耐受力有隨之改善，不必過度擔心。

反之，如果確診後重拾運動習慣，但自覺心肺功能無法完全恢復原本水準，應注意是否有其他問題，或是及早尋求胸腔科或相關科別進行相關檢查。

古世基醫師建議，疫情期間少去人擁擠的室內場所，但長輩及風險族群仍可以在空曠通風處或家中適量運動，有助維持心肺功能，避免陷入功能衰退的惡性循環。

長新冠是真症狀還是心理現象？尚無一致定義成挑戰

Photo Credit: 潮健康

染疫後要擔心「長新冠」後遺症？ 古世基醫師指出，台灣疫情比國外約慢3至6個月，去年個案數也偏少，大量患者反映「長新冠」的現象尚未發生。不過，以目前國外報告來看，確診患者的確會抱怨容易疲倦、腦霧、走路喘等主觀描述。如何定義與追蹤「長新冠」，將是一大挑戰。

古世基醫師指出，國外報告顯示，長新冠的發生機率與染疫時的發病嚴重程度不一定有關，輕症者也可能在日後受長新冠影響日常生活，其中最令人擔心的是腦部、心肺功能、內分泌與肌肉問題。未來胸腔內科與精神科、神經科等專家，必須針對長新冠共同制定定義，進而制定明確的追蹤與診療基準。

古世基醫師以胸腔科檢查為例，除了胸部X光檢查、肺功能檢查，也可能讓病患進行6分鐘步行檢測，同時監測患者的血氧、血壓。如果在步行過程中發現，走路距離走不遠，或走動時血氧、血壓、心跳有明顯變化，比較能判斷是生理上的肺功能受到影響。

染疫人數已破200萬人，長新冠追蹤應超前部署

此外，孩童染疫比例也逐漸增加，且疫苗覆蓋率不如成人普及。古世基醫師認為，將來針對兒童染疫後的長新冠監測及追蹤，也會是醫療體系的照護重點。

古世基醫師指出，雖然目前政府有鼓勵醫學中心及醫療院所開設新冠康復者的聯合追蹤門診，但今年確診人數大幅增加，累積至今已逾200萬人染疫，門診追蹤作業量恐相當龐大，醫界應未雨綢繆規劃以應對即將到來的挑戰。

古世基醫師呼籲，主管機關應「超前部署」，及早召集相關醫學會專家，著手討論「長新冠」的診療指引，才能在面對可能到來的後遺症浪潮時，有更充足的因應措施與醫療照護。

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航